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WSJ: в ВОЗ допустили появление COVID-19 раньше декабря 2019 года
WSJ: в ВОЗ допустили появление COVID-19 раньше декабря 2019 года
Эксперты Всемирной организации здравоохранения допускают, что распространение COVID-19 в Китае могло начаться раньше декабря 2019 года. Об этом пишет газета... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T06:05
2021-02-11T09:13
коронавирус в россии
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хубэй
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ухань
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Эксперты Всемирной организации здравоохранения допускают, что распространение COVID-19 в Китае могло начаться раньше декабря 2019 года. Об этом пишет газета Wall Street Journal.По словам экспертов, еще в октябре, за два месяца до того, как официально объявили о вспышке нового заболевания, в центральной части Китая примерно 90 человек попали в больницы с симптомами, похожими на возникающие при COVID-19.Позже китайские власти протестировали на антитела приблизительно две трети этих пациентов, но заявили, что не обнаружили следов заражения коронавирусом. Эксперты ВОЗ предполагают, что за это время уровень антител мог снизиться настолько, что их невозможно выявить.Эксперты призвали более детально изучить образцы крови, собранные в провинции Хубэй осенью 2019-го, чтобы выяснить, когда коронавирус начал циркулировать.При этом глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-19 Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь заявил, что достаточных доказательств распространения COVID-19 в Ухане до декабря 2019 года нет.Международная группа экспертов ВОЗ почти месяц провела в Китае, чтобы выяснить происхождение COVID-19. В частности, она посетила Уханьский институт вирусологии (в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой связаны слухи об утечке коронавируса либо о его возможном искусственном происхождении), больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.На этой неделе эксперты подвели итоги работы в Ухане. По их словам, они рассматривают четыре версии попадания вируса к человеку, из которых наиболее вероятными считают передачу SARS-CoV-2 от летучей мыши через животное-переносчика либо же заражение через продукты питания. Какую роль сыграл в распространении вируса рынок "Хуанань", пока неясно. Попадание туда коронавируса напрямую от летучих мышей эксперты назвали маловероятным, как и версию с утечкой из лаборатории.
https://ria.ru/20210211/sovet-1596917901.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, хубэй, воз, москва, китай, ухань, в мире

WSJ: в ВОЗ допустили появление COVID-19 раньше декабря 2019 года

06:05 11.02.2021 (обновлено: 09:13 11.02.2021)
 
© AP Photo / Andy WongЛюди в медицинских масках в Пекине
Люди в медицинских масках в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© AP Photo / Andy Wong
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Эксперты Всемирной организации здравоохранения допускают, что распространение COVID-19 в Китае могло начаться раньше декабря 2019 года. Об этом пишет газета Wall Street Journal.
По словам экспертов, еще в октябре, за два месяца до того, как официально объявили о вспышке нового заболевания, в центральной части Китая примерно 90 человек попали в больницы с симптомами, похожими на возникающие при COVID-19.
Позже китайские власти протестировали на антитела приблизительно две трети этих пациентов, но заявили, что не обнаружили следов заражения коронавирусом. Эксперты ВОЗ предполагают, что за это время уровень антител мог снизиться настолько, что их невозможно выявить.

"Необходимы дальнейшие исследования", — сказал глава международной группы экспертов Питер Бен Эмбарек.

Эксперты призвали более детально изучить образцы крови, собранные в провинции Хубэй осенью 2019-го, чтобы выяснить, когда коронавирус начал циркулировать.
При этом глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-19 Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь заявил, что достаточных доказательств распространения COVID-19 в Ухане до декабря 2019 года нет.
Люди в масках - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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Международная группа экспертов ВОЗ почти месяц провела в Китае, чтобы выяснить происхождение COVID-19. В частности, она посетила Уханьский институт вирусологии (в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой связаны слухи об утечке коронавируса либо о его возможном искусственном происхождении), больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.
На этой неделе эксперты подвели итоги работы в Ухане. По их словам, они рассматривают четыре версии попадания вируса к человеку, из которых наиболее вероятными считают передачу SARS-CoV-2 от летучей мыши через животное-переносчика либо же заражение через продукты питания. Какую роль сыграл в распространении вируса рынок "Хуанань", пока неясно. Попадание туда коронавируса напрямую от летучих мышей эксперты назвали маловероятным, как и версию с утечкой из лаборатории.
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