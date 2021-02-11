Лукашенко рассказал о подготовке проекта конституции

"Конституцию, третий уже вариант (имеется в виду проект изменений – ред.), мы подготовим. В течение этого года проект конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года, как минимум, я думаю, мы справимся, мы внесем его на рассмотрение, всенародное голосование, на референдум", - сказал Лукашенко на Всебелорусском народном собрании в четверг в Минске.