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Лукашенко рассказал о подготовке проекта конституции
Лукашенко рассказал о подготовке проекта конституции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проект новой конституции страны вынесут на референдум в начале 2022 года. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T14:49
2021-02-11T14:58
всебелорусское народное собрание
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проект новой конституции страны вынесут на референдум в начале 2022 года.Он отверг обвинения в том, что не хочет менять конституцию, и напомнил, что два предыдущих проекта нового основного закона страны просто его не устроили.Лукашенко заявил, что президентские полномочия будут радикально перераспределены.
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всебелорусское народное собрание, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко рассказал о подготовке проекта конституции

14:49 11.02.2021 (обновлено: 14:58 11.02.2021)
 
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проект новой конституции страны вынесут на референдум в начале 2022 года.

"Конституцию, третий уже вариант (имеется в виду проект изменений – ред.), мы подготовим. В течение этого года проект конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года, как минимум, я думаю, мы справимся, мы внесем его на рассмотрение, всенародное голосование, на референдум", - сказал Лукашенко на Всебелорусском народном собрании в четверг в Минске.

Он отверг обвинения в том, что не хочет менять конституцию, и напомнил, что два предыдущих проекта нового основного закона страны просто его не устроили.
Лукашенко заявил, что президентские полномочия будут радикально перераспределены.
Подготовка Минска к Всебелорусскому собранию - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Вчера, 11:39Протесты в Белоруссии
Лукашенко предложил подумать о корректировке конституции Белоруссии
 
Всебелорусское народное собраниеАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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