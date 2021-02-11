Лукашенко рассказал о подготовке проекта конституции
14:49 11.02.2021 (обновлено: 14:58 11.02.2021)
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске
МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проект новой конституции страны вынесут на референдум в начале 2022 года.
"Конституцию, третий уже вариант (имеется в виду проект изменений – ред.), мы подготовим. В течение этого года проект конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года, как минимум, я думаю, мы справимся, мы внесем его на рассмотрение, всенародное голосование, на референдум", - сказал Лукашенко на Всебелорусском народном собрании в четверг в Минске.
Он отверг обвинения в том, что не хочет менять конституцию, и напомнил, что два предыдущих проекта нового основного закона страны просто его не устроили.
Лукашенко заявил, что президентские полномочия будут радикально перераспределены.