https://ria.ru/20210211/kongressmen-1596936682.html

"Вы хотя бы не кот". В США конгрессмен "перевернулся" во время заседания

"Вы хотя бы не кот". В США конгрессмен "перевернулся" во время заседания

Член палаты представителей конгресса США Том Эммер во время официальной онлайн-встречи долго не мог исправить свое перевернутое изображение, чем вызвал шквал... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T09:49

2021-02-11T09:49

2021-02-11T15:54

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Том Эммер во время официальной онлайн-встречи долго не мог исправить свое перевернутое изображение, чем вызвал шквал шуток со стороны коллег, тут же припомнивших ему случай с адвокатом из Техаса, сообщает газета Hill.Ранее в США адвокат из Техаса Род Понтон предстал перед судьей на онлайн-слушаниях в "маске" кота, не сумев справиться с фильтром сервиса Zoom. Короткий ролик, демонстрирующий момент из заседания, вызвал большой резонанс в Сети.Курьез с народным избранником произошел во время встречи комитета по финансовому обслуживанию палаты представителей в ходе выступления Эммера. Его коллега Максин Уотерс прервала речь политика, спросив, все ли с ним в порядке."Я не знаю, как это исправить", — ответил конгрессмен.Пока Уотерс выясняла, может ли Эммер перевернуть свое изображение обратно, другие его коллеги отпускали в его адрес шутки, сравнивая конгрессмена с "адвокатом-котом" из Техаса.Эммер признался, что не знает, почему его изображение перевернулось. Через некоторое время конгрессмену все же удалось вернуть нормальное изображение на экране.

https://radiosputnik.ria.ru/20201103/zum-1582841135.html

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максин уотерс, сша, техас, в мире