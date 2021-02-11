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"Вы хотя бы не кот". В США конгрессмен "перевернулся" во время заседания
"Вы хотя бы не кот". В США конгрессмен "перевернулся" во время заседания
Член палаты представителей конгресса США Том Эммер во время официальной онлайн-встречи долго не мог исправить свое перевернутое изображение, чем вызвал шквал... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T09:49
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Том Эммер во время официальной онлайн-встречи долго не мог исправить свое перевернутое изображение, чем вызвал шквал шуток со стороны коллег, тут же припомнивших ему случай с адвокатом из Техаса, сообщает газета Hill.Ранее в США адвокат из Техаса Род Понтон предстал перед судьей на онлайн-слушаниях в "маске" кота, не сумев справиться с фильтром сервиса Zoom. Короткий ролик, демонстрирующий момент из заседания, вызвал большой резонанс в Сети.Курьез с народным избранником произошел во время встречи комитета по финансовому обслуживанию палаты представителей в ходе выступления Эммера. Его коллега Максин Уотерс прервала речь политика, спросив, все ли с ним в порядке."Я не знаю, как это исправить", — ответил конгрессмен.Пока Уотерс выясняла, может ли Эммер перевернуть свое изображение обратно, другие его коллеги отпускали в его адрес шутки, сравнивая конгрессмена с "адвокатом-котом" из Техаса.Эммер признался, что не знает, почему его изображение перевернулось. Через некоторое время конгрессмену все же удалось вернуть нормальное изображение на экране.
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максин уотерс, сша, техас, в мире

"Вы хотя бы не кот". В США конгрессмен "перевернулся" во время заседания

09:49 11.02.2021 (обновлено: 15:54 11.02.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский конгрессмен Том Эммер
Американский конгрессмен Том Эммер - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Том Эммер во время официальной онлайн-встречи долго не мог исправить свое перевернутое изображение, чем вызвал шквал шуток со стороны коллег, тут же припомнивших ему случай с адвокатом из Техаса, сообщает газета Hill.
Ранее в США адвокат из Техаса Род Понтон предстал перед судьей на онлайн-слушаниях в "маске" кота, не сумев справиться с фильтром сервиса Zoom. Короткий ролик, демонстрирующий момент из заседания, вызвал большой резонанс в Сети.
Курьез с народным избранником произошел во время встречи комитета по финансовому обслуживанию палаты представителей в ходе выступления Эммера. Его коллега Максин Уотерс прервала речь политика, спросив, все ли с ним в порядке.
"Я не знаю, как это исправить", — ответил конгрессмен.
Пока Уотерс выясняла, может ли Эммер перевернуть свое изображение обратно, другие его коллеги отпускали в его адрес шутки, сравнивая конгрессмена с "адвокатом-котом" из Техаса.

"По крайней мере, вы не кот", — сказал Эммеру один из коллег. Другой член палаты представителей посоветовал конгрессмену "встать на голову".

Эммер признался, что не знает, почему его изображение перевернулось. Через некоторое время конгрессмену все же удалось вернуть нормальное изображение на экране.
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