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США обвинили Китай в сохранении "репрессивного информационного режима"
США обвинили Китай в сохранении "репрессивного информационного режима"
США "полностью осуждают" запрет в КНР вещания британской общественной телерадиокорпорации Би-би-си (BBC), введённый после отзыва британскими властями лицензии... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T23:44
2021-02-11T23:44
нед прайс
би-би-си
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. США "полностью осуждают" запрет в КНР вещания британской общественной телерадиокорпорации Би-би-си (BBC), введённый после отзыва британскими властями лицензии на вещание у китайского телеканала, заявил журналистам представитель госдепартамента Нед Прайс.Ранее главное управление радио и телевидения Китая объявило о запрете вещания BBC World News в стране "из-за систематического нарушения требований к освещению событий и подрыв национальных интересов КНР".Телерадиокорпорация Би-би-си выразила разочарование таким решением.Ранее в этом месяце британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию у китайского телеканала CGTN за несоответствие требованиям, предъявляемым к владельцу лицензии. Британские действия власти США осуждать не стали.
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нед прайс, би-би-си, китай, сша, технологии, в мире

США обвинили Китай в сохранении "репрессивного информационного режима"

23:44 11.02.2021
 
© AP Photo / Andy WongФлаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© AP Photo / Andy Wong
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. США "полностью осуждают" запрет в КНР вещания британской общественной телерадиокорпорации Би-би-си (BBC), введённый после отзыва британскими властями лицензии на вещание у китайского телеканала, заявил журналистам представитель госдепартамента Нед Прайс.

"КНР сохраняет один из самых контролируемых, наиболее репрессивных, наименее свободных информационных режимов в мире", - сказал Прайс. По его словам, КНР использует свободу слова в других странах "для распространения дезинформации". США призывают к свободному доступу СМИ на рынок КНР, добавил Прайс.

Ранее главное управление радио и телевидения Китая объявило о запрете вещания BBC World News в стране "из-за систематического нарушения требований к освещению событий и подрыв национальных интересов КНР".
Телерадиокорпорация Би-би-си выразила разочарование таким решением.
Ранее в этом месяце британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию у китайского телеканала CGTN за несоответствие требованиям, предъявляемым к владельцу лицензии. Британские действия власти США осуждать не стали.
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