https://ria.ru/20210211/kitay-1597129711.html

США обвинили Китай в сохранении "репрессивного информационного режима"

США обвинили Китай в сохранении "репрессивного информационного режима"

США "полностью осуждают" запрет в КНР вещания британской общественной телерадиокорпорации Би-би-си (BBC), введённый после отзыва британскими властями лицензии... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T23:44

2021-02-11T23:44

2021-02-11T23:44

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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. США "полностью осуждают" запрет в КНР вещания британской общественной телерадиокорпорации Би-би-си (BBC), введённый после отзыва британскими властями лицензии на вещание у китайского телеканала, заявил журналистам представитель госдепартамента Нед Прайс.Ранее главное управление радио и телевидения Китая объявило о запрете вещания BBC World News в стране "из-за систематического нарушения требований к освещению событий и подрыв национальных интересов КНР".Телерадиокорпорация Би-би-си выразила разочарование таким решением.Ранее в этом месяце британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию у китайского телеканала CGTN за несоответствие требованиям, предъявляемым к владельцу лицензии. Британские действия власти США осуждать не стали.

https://ria.ru/20210205/perezagruzka-1596045801.html

китай

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нед прайс, би-би-си, китай, сша, технологии, в мире