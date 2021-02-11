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https://ria.ru/20210211/kitano-1596881230.html
Такеши Китано снимет последний фильм по собственному роману
Такеши Китано снимет последний фильм по собственному роману
Всемирно известный японский режиссер Такеши Китано ("Куклы", "Брат якудзы", "Затойчи") снимет фильм "Kubi" ("Шея"), который может стать его последней... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T05:37
2021-02-11T05:37
культура
кино и сериалы
новости культуры
такеши китано
акира куросава
киото (город)
япония
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Всемирно известный японский режиссер Такеши Китано ("Куклы", "Брат якудзы", "Затойчи") снимет фильм "Kubi" ("Шея"), который может стать его последней киноработой, сообщает Variety.В основе ленты одноименный исторический роман, который режиссер (сейчас ему 74 года) написал в 2019 году. В нем он разбирает одну из трактовок политического убийства в храме Киото в 1582 году. Съемки предположительно начнутся в мае 2021 года.Источником вдохновения для "Шеи" послужила в том числе и классика японского кино – фильм "Семь самураев" Акиро Куросавы, снятый в 1954 году.Предыдущую картину в качестве режиссера Китано снял в 2017 году. "Outrage Coda" ("Последний беспредел") собрал в японском прокате 15 миллионов долларов. Самая успешная его лента — самурайский боевик "Затойчи" (2003) о слепом страннике, который зарабатывает на жизнь массажем и игрой в кости, а на деле оказывается мастером боевых искусств кэндзюцу и иайдо, — заработала 27 миллионов долларов в 2003 году.
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киото (город)
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кино и сериалы, новости культуры, такеши китано, акира куросава, киото (город), япония

Такеши Китано снимет последний фильм по собственному роману

05:37 11.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЯпонский режиссер и актер Такеши Китано
Японский режиссер и актер Такеши Китано - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Всемирно известный японский режиссер Такеши Китано ("Куклы", "Брат якудзы", "Затойчи") снимет фильм "Kubi" ("Шея"), который может стать его последней киноработой, сообщает Variety.
В основе ленты одноименный исторический роман, который режиссер (сейчас ему 74 года) написал в 2019 году. В нем он разбирает одну из трактовок политического убийства в храме Киото в 1582 году. Съемки предположительно начнутся в мае 2021 года.
Источником вдохновения для "Шеи" послужила в том числе и классика японского кино – фильм "Семь самураев" Акиро Куросавы, снятый в 1954 году.
Предыдущую картину в качестве режиссера Китано снял в 2017 году. "Outrage Coda" ("Последний беспредел") собрал в японском прокате 15 миллионов долларов. Самая успешная его лента — самурайский боевик "Затойчи" (2003) о слепом страннике, который зарабатывает на жизнь массажем и игрой в кости, а на деле оказывается мастером боевых искусств кэндзюцу и иайдо, — заработала 27 миллионов долларов в 2003 году.
Японский режиссер Такеши Китано выиграл Золотого Льва на 54-м Венецианском кинофестивале, 6 сентября 1997 - РИА Новости, 1920, 18.01.2017
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КультураКино и сериалыНовости культурыТакеши КитаноАкира КуросаваКиото (город)Япония
 
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