https://ria.ru/20210211/khramy-1596960027.html
Более 10% из всех жалоб россиян касаются сохранения памятников и церквей
Более 10% из всех жалоб россиян касаются сохранения памятников и церквей
Около 14% жалоб от общего числа обращений россиян составляли вопросы защиты памятников, исторических зданий и церквей в 2020 году, рассказала уполномоченный по... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T12:08
2021-02-11T12:08
2021-02-11T12:15
новости культуры
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
татьяна москалькова
русская православная церковь
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Около 14% жалоб от общего числа обращений россиян составляли вопросы защиты памятников, исторических зданий и церквей в 2020 году, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."В 2020 году 14% обращений по вопросам защиты культурных прав касались охраны и использования памятников истории и культуры. Граждане просят о содействии в сохранении, капитальном ремонте исторических зданий школ, церквей, особняков, жилых домов", - написала Москалькова в Instagram.Одним из таких объектов уполномоченный назвала церковь во имя святых апостолов Петра и Павла, построенную в 1872 году в деревне Нагорный Иштан Томской области. По ее словам, это объект культурного наследия регионального значения, где в 1978 году велись съемки фильма Андрея Кончаловского. Уточняется, что режиссер выделил собственные деньги на частичный ремонт церкви, и у местных жителей появилась надежда, что окрестности церкви станут местной достопримечательностью.Однако архитектурный объект продолжал находиться в аварийном состоянии под угрозой полного разрушения из-за схода оползня. Теперь, по словам Москальковой, на его сохранение выделено более 2,5 миллиона рублей."Я направила обращение в администрацию Томской области с просьбой содействовать восстановлению культурных прав томичей. В результате совместной работы из областного бюджета было выделено 2,6 миллиона рублей на сохранение объекта культурного наследия", - подытожила Москалькова.
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новости культуры, новости - религия и мировоззрение, татьяна москалькова, русская православная церковь
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Около 14% жалоб от общего числа обращений россиян составляли вопросы защиты памятников, исторических зданий и церквей в 2020 году, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"В 2020 году 14% обращений по вопросам защиты культурных прав касались охраны и использования памятников истории и культуры. Граждане просят о содействии в сохранении, капитальном ремонте исторических зданий школ, церквей, особняков, жилых домов", - написала Москалькова в Instagram.
Одним из таких объектов уполномоченный назвала церковь во имя святых апостолов Петра и Павла, построенную в 1872 году в деревне Нагорный Иштан Томской области. По ее словам, это объект культурного наследия регионального значения, где в 1978 году велись съемки фильма Андрея Кончаловского. Уточняется, что режиссер выделил собственные деньги на частичный ремонт церкви, и у местных жителей появилась надежда, что окрестности церкви станут местной достопримечательностью.
Однако архитектурный объект продолжал находиться в аварийном состоянии под угрозой полного разрушения из-за схода оползня. Теперь, по словам Москальковой, на его сохранение выделено более 2,5 миллиона рублей.
"Я направила обращение в администрацию Томской области с просьбой содействовать восстановлению культурных прав томичей. В результате совместной работы из областного бюджета было выделено 2,6 миллиона рублей на сохранение объекта культурного наследия", - подытожила Москалькова.