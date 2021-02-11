Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210211/khramy-1596960027.html
Более 10% из всех жалоб россиян касаются сохранения памятников и церквей
Более 10% из всех жалоб россиян касаются сохранения памятников и церквей
Около 14% жалоб от общего числа обращений россиян составляли вопросы защиты памятников, исторических зданий и церквей в 2020 году, рассказала уполномоченный по... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T12:08
2021-02-11T12:15
новости культуры
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
татьяна москалькова
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152630/76/1526307623_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_0a762130a098ac139ff7c3f98f6f8731.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Около 14% жалоб от общего числа обращений россиян составляли вопросы защиты памятников, исторических зданий и церквей в 2020 году, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."В 2020 году 14% обращений по вопросам защиты культурных прав касались охраны и использования памятников истории и культуры. Граждане просят о содействии в сохранении, капитальном ремонте исторических зданий школ, церквей, особняков, жилых домов", - написала Москалькова в Instagram.Одним из таких объектов уполномоченный назвала церковь во имя святых апостолов Петра и Павла, построенную в 1872 году в деревне Нагорный Иштан Томской области. По ее словам, это объект культурного наследия регионального значения, где в 1978 году велись съемки фильма Андрея Кончаловского. Уточняется, что режиссер выделил собственные деньги на частичный ремонт церкви, и у местных жителей появилась надежда, что окрестности церкви станут местной достопримечательностью.Однако архитектурный объект продолжал находиться в аварийном состоянии под угрозой полного разрушения из-за схода оползня. Теперь, по словам Москальковой, на его сохранение выделено более 2,5 миллиона рублей."Я направила обращение в администрацию Томской области с просьбой содействовать восстановлению культурных прав томичей. В результате совместной работы из областного бюджета было выделено 2,6 миллиона рублей на сохранение объекта культурного наследия", - подытожила Москалькова.
https://ria.ru/20201211/khramy-1588706074.html
https://ria.ru/20191106/1560645098.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152630/76/1526307623_53:0:905:639_1920x0_80_0_0_487b2736c67ae7c95202f503eed50ad0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, новости - религия и мировоззрение, татьяна москалькова, русская православная церковь

Более 10% из всех жалоб россиян касаются сохранения памятников и церквей

12:08 11.02.2021 (обновлено: 12:15 11.02.2021)
 
© Фото : ГУМЧС РФ по Республике КарелияПожар в церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии. 10 августа 2018
Пожар в церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии. 10 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : ГУМЧС РФ по Республике Карелия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Около 14% жалоб от общего числа обращений россиян составляли вопросы защиты памятников, исторических зданий и церквей в 2020 году, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"В 2020 году 14% обращений по вопросам защиты культурных прав касались охраны и использования памятников истории и культуры. Граждане просят о содействии в сохранении, капитальном ремонте исторических зданий школ, церквей, особняков, жилых домов", - написала Москалькова в Instagram.
Храм - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря 2020, 07:57Религия и мировоззрение
Опубликованы уникальные документы об утраченных московских церквях
Одним из таких объектов уполномоченный назвала церковь во имя святых апостолов Петра и Павла, построенную в 1872 году в деревне Нагорный Иштан Томской области. По ее словам, это объект культурного наследия регионального значения, где в 1978 году велись съемки фильма Андрея Кончаловского. Уточняется, что режиссер выделил собственные деньги на частичный ремонт церкви, и у местных жителей появилась надежда, что окрестности церкви станут местной достопримечательностью.
Однако архитектурный объект продолжал находиться в аварийном состоянии под угрозой полного разрушения из-за схода оползня. Теперь, по словам Москальковой, на его сохранение выделено более 2,5 миллиона рублей.
"Я направила обращение в администрацию Томской области с просьбой содействовать восстановлению культурных прав томичей. В результате совместной работы из областного бюджета было выделено 2,6 миллиона рублей на сохранение объекта культурного наследия", - подытожила Москалькова.
храм Иоанна Златоуста (1665 год) - село Саунино - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
6 ноября 2019, 18:10Религия и мировоззрение
РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
 
Религия и мировоззрениеНовости культурыНовости - Религия и мировоззрениеТатьяна МоскальковаРусская православная церковь
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20Иммунолог предостерег от бездумного применения антибиотиков при COVID-19
05:41Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые дошло до суда
05:04Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию
04:55Ученые раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет
04:54Убивавшая собак в Приморье тигрица обосновалась в нацпарке
04:35Раскрыты детали истории с подменой младенцев на куклы в Ставрополье
04:33Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции
04:16Онищенко объяснил, зачем в России сделали три вакцины от COVID-19
04:13Врач призвал россиян перетерпеть насморк
04:05Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19
03:34Врач рассказал, как начать заниматься спортом после удаленки
03:31У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
03:26Флористы рассказали, на какие цветы стоит обратить внимание 14 февраля
03:20"Роскосмос" отправит на МКС "Прогресс" для отсоединения старого модуля
03:17Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление
03:14Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник"
03:07Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
02:56Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн
02:33Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге
02:12Юрист дал совет, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"
Лента новостейМолния