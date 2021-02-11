В ХМАО автоинспекторы нашли хозяев для бездомного щенка
10:33 11.02.2021 (обновлено: 13:38 11.02.2021)
© Фото : УМВД России по ХМАОВ городе Пыть-Яхе ХМАО полицейские спасли бездомного щенка
© Фото : УМВД России по ХМАО
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 фев — РИА Новости. В городе Пыть-Ях (ХМАО) сотрудники ГИБДД нашли хозяев для щенка, которого обнаружили под капотом машины, остановленной для проверки, сообщает пресс-центр МВД.
Как уточняет ведомство, когда автоинспекторы остановили автомобиль, они услышали доносившиеся из-под капота странные звуки. Владелец машины открыл моторный отсек, и там полицейские нашли маленького скулящего щенка.
© Фото : УМВД России по ХМАОВ городе Пыть-Ях ХМАО полицейские спасли бездомного щенка
© Фото : УМВД России по ХМАО
В городе Пыть-Ях ХМАО полицейские спасли бездомного щенка
"Очевидно, что в тридцатиградусный мороз он замерз и, чтобы согреться, забрался в машину с работающим двигателем", — говорится в сообщении.
После смены один из автоинспекторов забрал животное домой, отмыл и накормил, а на следующий день полицейские решили найти щенку хозяев.
"Объявление о Счастливчике — так назвали сотрудники спасенную ими дворнягу — разместили в социальных сетях. На предложение откликнулась местная жительница, которая забрала подопечного отделения ГИБДД к себе", — добавили в ведомстве.