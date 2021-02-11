https://ria.ru/20210211/khozyaeva-1596941629.html

В ХМАО автоинспекторы нашли хозяев для бездомного щенка

В ХМАО автоинспекторы нашли хозяев для бездомного щенка

В городе Пыть-Ях (ХМАО) сотрудники ГИБДД нашли хозяев для щенка, которого обнаружили под капотом машины, остановленной для проверки, сообщает пресс-центр МВД. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T10:33

2021-02-11T10:33

2021-02-11T13:38

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пыть-ях

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 фев — РИА Новости. В городе Пыть-Ях (ХМАО) сотрудники ГИБДД нашли хозяев для щенка, которого обнаружили под капотом машины, остановленной для проверки, сообщает пресс-центр МВД.Как уточняет ведомство, когда автоинспекторы остановили автомобиль, они услышали доносившиеся из-под капота странные звуки. Владелец машины открыл моторный отсек, и там полицейские нашли маленького скулящего щенка.После смены один из автоинспекторов забрал животное домой, отмыл и накормил, а на следующий день полицейские решили найти щенку хозяев.

https://ria.ru/20210209/sobaka-spasatel-1596687454.html

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пыть-ях

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пыть-ях, происшествия