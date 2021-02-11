https://ria.ru/20210211/khischenie-1596977164.html
Дело о хищении более 23 миллиардов рублей у банка "Югра" направили в суд
Дело о хищении более 23 миллиардов рублей у банка "Югра" направили в суд
Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении у банка "Югра" более 23 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:37
2021-02-11T13:37
2021-02-11T13:41
россия
банк "югра"
лишение лицензии банка "югра"
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149890/11/1498901159_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_fcd0c2256e9a70ed9b512aea667e51f8.jpg
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении у банка "Югра" более 23 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ведомства."Заместителем генерального прокурора РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бенефициарного владельца ПАО Банк "Югра" Алексея Хотина, председателя его правления Дмитрия Шиляева и президента Алексея Нефедова, а также директора филиала в Москве Нины Черновой", - говорится в сообщении.Они обвиняются в растрате чужого имущества в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения.По версии следствия, Хотин для хищения имущества "Югры" в 2014 году создал в Москве и возглавил организованную группу, в состав которой вовлек Шиляева и других лиц, назначив их на руководящие должности в банке. За три года они похитили 23,6 миллиарда рублей, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным Хотину компаниям.В июле 2017 года Центробанком у ПАО Банк "Югра" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Арбитражным судом Москвы кредитная организация признана банкротом.
https://ria.ru/20170728/1499331560.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/149890/11/1498901159_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_283cb910c9478db42c1fac743aabb7e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, банк "югра", лишение лицензии банка "югра", происшествия
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости.
Генеральная прокуратура РФ
направила в суд уголовное дело о хищении у банка "Югра" более 23 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
"Заместителем генерального прокурора РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бенефициарного владельца ПАО Банк "Югра" Алексея Хотина, председателя его правления Дмитрия Шиляева и президента Алексея Нефедова, а также директора филиала в Москве
Нины Черновой", - говорится в сообщении.
Они обвиняются в растрате чужого имущества в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения.
По версии следствия, Хотин для хищения имущества "Югры" в 2014 году создал в Москве и возглавил организованную группу, в состав которой вовлек Шиляева и других лиц, назначив их на руководящие должности в банке. За три года они похитили 23,6 миллиарда рублей, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным Хотину компаниям.
В июле 2017 года Центробанком у ПАО Банк "Югра" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Арбитражным судом Москвы кредитная организация признана банкротом.
"Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу. В отношении неустановленных соучастников расследование продолжается", - пояснили в ведомстве.
28 июля 2017, 13:02Банк "Югра"