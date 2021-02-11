https://ria.ru/20210211/khischenie-1596977164.html

Дело о хищении более 23 миллиардов рублей у банка "Югра" направили в суд

Дело о хищении более 23 миллиардов рублей у банка "Югра" направили в суд

Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении у банка "Югра" более 23 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T13:37

2021-02-11T13:37

2021-02-11T13:41

россия

банк "югра"

лишение лицензии банка "югра"

происшествия

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении у банка "Югра" более 23 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ведомства."Заместителем генерального прокурора РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бенефициарного владельца ПАО Банк "Югра" Алексея Хотина, председателя его правления Дмитрия Шиляева и президента Алексея Нефедова, а также директора филиала в Москве Нины Черновой", - говорится в сообщении.Они обвиняются в растрате чужого имущества в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения.По версии следствия, Хотин для хищения имущества "Югры" в 2014 году создал в Москве и возглавил организованную группу, в состав которой вовлек Шиляева и других лиц, назначив их на руководящие должности в банке. За три года они похитили 23,6 миллиарда рублей, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным Хотину компаниям.В июле 2017 года Центробанком у ПАО Банк "Югра" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Арбитражным судом Москвы кредитная организация признана банкротом.

https://ria.ru/20170728/1499331560.html

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2021

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россия, банк "югра", лишение лицензии банка "югра", происшествия