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Дело о хищении более 23 миллиардов рублей у банка "Югра" направили в суд
Дело о хищении более 23 миллиардов рублей у банка "Югра" направили в суд
Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении у банка "Югра" более 23 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:37
2021-02-11T13:41
россия
банк "югра"
лишение лицензии банка "югра"
происшествия
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении у банка "Югра" более 23 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ведомства."Заместителем генерального прокурора РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бенефициарного владельца ПАО Банк "Югра" Алексея Хотина, председателя его правления Дмитрия Шиляева и президента Алексея Нефедова, а также директора филиала в Москве Нины Черновой", - говорится в сообщении.Они обвиняются в растрате чужого имущества в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения.По версии следствия, Хотин для хищения имущества "Югры" в 2014 году создал в Москве и возглавил организованную группу, в состав которой вовлек Шиляева и других лиц, назначив их на руководящие должности в банке. За три года они похитили 23,6 миллиарда рублей, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным Хотину компаниям.В июле 2017 года Центробанком у ПАО Банк "Югра" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Арбитражным судом Москвы кредитная организация признана банкротом.
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россия, банк "югра", лишение лицензии банка "югра", происшествия

Дело о хищении более 23 миллиардов рублей у банка "Югра" направили в суд

13:37 11.02.2021 (обновлено: 13:41 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФилиал банка "Югра" в Москве
Филиал банка Югра в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении у банка "Югра" более 23 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
"Заместителем генерального прокурора РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бенефициарного владельца ПАО Банк "Югра" Алексея Хотина, председателя его правления Дмитрия Шиляева и президента Алексея Нефедова, а также директора филиала в Москве Нины Черновой", - говорится в сообщении.
Они обвиняются в растрате чужого имущества в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения.
По версии следствия, Хотин для хищения имущества "Югры" в 2014 году создал в Москве и возглавил организованную группу, в состав которой вовлек Шиляева и других лиц, назначив их на руководящие должности в банке. За три года они похитили 23,6 миллиарда рублей, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным Хотину компаниям.
В июле 2017 года Центробанком у ПАО Банк "Югра" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Арбитражным судом Москвы кредитная организация признана банкротом.
"Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу. В отношении неустановленных соучастников расследование продолжается", - пояснили в ведомстве.
Вывеска банка Югра в Москве. 28 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
28 июля 2017, 13:02
Банк "Югра"
 
РоссияБанк "Югра"Лишение лицензии банка "Югра"Происшествия
 
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