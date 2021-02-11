https://ria.ru/20210211/kharlamov-1596951448.html

Гарик Харламов отреагировал на слухи о зарплате в семь миллионов

Гарик Харламов отреагировал на слухи о зарплате в семь миллионов

Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов отреагировал на слухи о том, что получает за участие в юмористической передаче на ТНТ многомиллионные гонорары. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T12:03

2021-02-11T12:03

2021-02-11T12:03

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов отреагировал на слухи о том, что получает за участие в юмористической передаче на ТНТ многомиллионные гонорары.Произошло это после того, как ряд СМИ написали, что бывший резидент шоу Константин Маласаев (Никита из USB, — Прим. ред.) якобы рассказал на YouTube-канале "Фидель Подкастро", что Гарик Харламов зарабатывает в Comedy Club семь миллионов рублей, Павел Воля — четыре миллиона, а он всего 30 тысяч. Позже Маласаев опроверг эту информацию, разместив пост в Instagram. И тем не менее Гарик Харламов не промолчал. Вместе с коллегой по Comedy Club Гариком Мартиросяном они записали видео, в котором инсценируют интервью по этой теме. Шуточный ролик под названием "сенсационное интервью с одним из самых астрономически богатых комиков мира" разместили в Instagram. "Скажите, пожалуйста, сколько миллионов долларов вы зарабатываете в месяц?" — интересуется Мартиросян. "Семь миллионов долларов в месяц, а Воля — четыре", — отвечает Харламов, добавив в шутку, что неофициально он зарабатывает в месяц 70 миллиардов долларов, а еще ходит в кепке из черного золота, инкрустированной бриллиантами. "Куда вы тратите эти деньги?" — уточняет Мартиросян. "Я все трачу на одежду", — рассказывает Харламов. В комментариях пользователи оценили чувство юмора резидентов Comedy Club, оставив под видео множество смеющихся эмодзи.

https://ria.ru/20210210/svetlakov-1596714867.html

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новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, павел воля, звезды, тнт (телеканал), гарик мартиросян, зарплата, гарик харламов (игорь)