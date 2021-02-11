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https://ria.ru/20210211/kharlamov-1596951448.html
Гарик Харламов отреагировал на слухи о зарплате в семь миллионов
Гарик Харламов отреагировал на слухи о зарплате в семь миллионов
Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов отреагировал на слухи о том, что получает за участие в юмористической передаче на ТНТ многомиллионные гонорары. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T12:03
2021-02-11T12:03
новости культуры
шоу-бизнес
знаменитости
павел воля
звезды
тнт (телеканал)
гарик мартиросян
зарплата
шоубиз
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов отреагировал на слухи о том, что получает за участие в юмористической передаче на ТНТ многомиллионные гонорары.Произошло это после того, как ряд СМИ написали, что бывший резидент шоу Константин Маласаев (Никита из USB, — Прим. ред.) якобы рассказал на YouTube-канале "Фидель Подкастро", что Гарик Харламов зарабатывает в Comedy Club семь миллионов рублей, Павел Воля — четыре миллиона, а он всего 30 тысяч. Позже Маласаев опроверг эту информацию, разместив пост в Instagram. И тем не менее Гарик Харламов не промолчал. Вместе с коллегой по Comedy Club Гариком Мартиросяном они записали видео, в котором инсценируют интервью по этой теме. Шуточный ролик под названием "сенсационное интервью с одним из самых астрономически богатых комиков мира" разместили в Instagram. "Скажите, пожалуйста, сколько миллионов долларов вы зарабатываете в месяц?" — интересуется Мартиросян. "Семь миллионов долларов в месяц, а Воля — четыре", — отвечает Харламов, добавив в шутку, что неофициально он зарабатывает в месяц 70 миллиардов долларов, а еще ходит в кепке из черного золота, инкрустированной бриллиантами. "Куда вы тратите эти деньги?" — уточняет Мартиросян. "Я все трачу на одежду", — рассказывает Харламов. В комментариях пользователи оценили чувство юмора резидентов Comedy Club, оставив под видео множество смеющихся эмодзи.
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РИА Новости
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новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, павел воля, звезды, тнт (телеканал), гарик мартиросян, зарплата, гарик харламов (игорь)

Гарик Харламов отреагировал на слухи о зарплате в семь миллионов

12:03 11.02.2021
 
© @martirosian_official/InstagramГарик Харламов
Гарик Харламов - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© @martirosian_official/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов отреагировал на слухи о том, что получает за участие в юмористической передаче на ТНТ многомиллионные гонорары.
Произошло это после того, как ряд СМИ написали, что бывший резидент шоу Константин Маласаев (Никита из USB, — Прим. ред.) якобы рассказал на YouTube-канале "Фидель Подкастро", что Гарик Харламов зарабатывает в Comedy Club семь миллионов рублей, Павел Воля — четыре миллиона, а он всего 30 тысяч.
Позже Маласаев опроверг эту информацию, разместив пост в Instagram.

"Хочу извиниться перед всеми зрителями и читателями желтой прессы, которые сломя голову побежали пересматривать выпуск подкаста "Фидель Подкастро" с моим участием и ничего ни про мои, ни про чьи-то другие гонорары в камеди там не обнаружили. Как впрочем, не обнаружите нигде! Так как этого никогда не было — уточнил артист. — Я раскрыл страшную тайну о том, что в 2008-м году в КВН я получал 30 тысяч рублей в месяц".

И тем не менее Гарик Харламов не промолчал. Вместе с коллегой по Comedy Club Гариком Мартиросяном они записали видео, в котором инсценируют интервью по этой теме. Шуточный ролик под названием "сенсационное интервью с одним из самых астрономически богатых комиков мира" разместили в Instagram.
"Скажите, пожалуйста, сколько миллионов долларов вы зарабатываете в месяц?" — интересуется Мартиросян. "Семь миллионов долларов в месяц, а Воля — четыре", — отвечает Харламов, добавив в шутку, что неофициально он зарабатывает в месяц 70 миллиардов долларов, а еще ходит в кепке из черного золота, инкрустированной бриллиантами.
"Куда вы тратите эти деньги?" — уточняет Мартиросян. "Я все трачу на одежду", — рассказывает Харламов.
В комментариях пользователи оценили чувство юмора резидентов Comedy Club, оставив под видео множество смеющихся эмодзи.
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ШоубизНовости культурыШоу-бизнесЗнаменитостиПавел ВолязвездыТНТ (телеканал)Гарик МартиросянЗарплатаГарик Харламов (Игорь)
 
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