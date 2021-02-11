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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210211/kennedi-1597075063.html
Instagram удалил аккаунт племянника Кеннеди из-за высказываний о COVID-19
Instagram удалил аккаунт племянника Кеннеди из-за высказываний о COVID-19
Социальная сеть Instagram удалила аккаунт племянника 35-го американского президента Джона Кеннеди, экологического активиста и адвоката Роберта Кеннеди-младшего... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T17:04
2021-02-11T17:04
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
роберт кеннеди
джон кеннеди (политик)
сша
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Социальная сеть Instagram удалила аккаунт племянника 35-го американского президента Джона Кеннеди, экологического активиста и адвоката Роберта Кеннеди-младшего из-за ложных заявлений о коронавирусе и вакцинах, сообщает телеканал CNN.Роберт Кеннеди-младший, сын бывшего генерального прокурора США и кандидата в президенты Роберта Кеннеди, неоднократно высказывался против вакцин. При этом он также заявлял, что выступает за безопасные вакцины и отмечал, что все его дети привиты.Как подчеркивает телеканал, страница Кеннди-младшего в Facebook, в которой у него 300 тысяч подписчиков, все еще работает. Официальный представитель компании заявлял, что "на данном этапе" социальная сеть не планирует ее удалять.В декабре компания объявила, что соцсети Facebook и Instagram будут удалять публикации с дезинформацией о вакцинах против коронавируса в рамках кампании по обеспечению безопасности и информирования пользователей во время пандемии COVID-19. На этой неделе социальная сеть Facebook объявила о расширении борьбы с дезинформацией о вакцинах против коронавиурса и помощи пользователям в поиске полезных данных о процессе вакцинации.
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коронавирус covid-19, роберт кеннеди, джон кеннеди (политик), сша, в мире

Instagram удалил аккаунт племянника Кеннеди из-за высказываний о COVID-19

17:04 11.02.2021
 
© AP Photo / Virginia MayoРоберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Социальная сеть Instagram удалила аккаунт племянника 35-го американского президента Джона Кеннеди, экологического активиста и адвоката Роберта Кеннеди-младшего из-за ложных заявлений о коронавирусе и вакцинах, сообщает телеканал CNN.

"Мы удалили этот аккаунт за неоднократную публикацию опровергнутых заявлений о коронавирусе и вакцинах", - заявила компания Facebook, которой принадлежит Instagram.

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Роберт Кеннеди-младший, сын бывшего генерального прокурора США и кандидата в президенты Роберта Кеннеди, неоднократно высказывался против вакцин. При этом он также заявлял, что выступает за безопасные вакцины и отмечал, что все его дети привиты.
Как подчеркивает телеканал, страница Кеннди-младшего в Facebook, в которой у него 300 тысяч подписчиков, все еще работает. Официальный представитель компании заявлял, что "на данном этапе" социальная сеть не планирует ее удалять.
В декабре компания объявила, что соцсети Facebook и Instagram будут удалять публикации с дезинформацией о вакцинах против коронавируса в рамках кампании по обеспечению безопасности и информирования пользователей во время пандемии COVID-19. На этой неделе социальная сеть Facebook объявила о расширении борьбы с дезинформацией о вакцинах против коронавиурса и помощи пользователям в поиске полезных данных о процессе вакцинации.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Роберт КеннедиДжон Кеннеди (политик)СШАВ мире
 
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