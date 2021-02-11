https://ria.ru/20210211/kennedi-1597075063.html

Instagram удалил аккаунт племянника Кеннеди из-за высказываний о COVID-19

Instagram удалил аккаунт племянника Кеннеди из-за высказываний о COVID-19

Социальная сеть Instagram удалила аккаунт племянника 35-го американского президента Джона Кеннеди, экологического активиста и адвоката Роберта Кеннеди-младшего... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T17:04

2021-02-11T17:04

2021-02-11T17:04

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

роберт кеннеди

джон кеннеди (политик)

сша

в мире

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Социальная сеть Instagram удалила аккаунт племянника 35-го американского президента Джона Кеннеди, экологического активиста и адвоката Роберта Кеннеди-младшего из-за ложных заявлений о коронавирусе и вакцинах, сообщает телеканал CNN.Роберт Кеннеди-младший, сын бывшего генерального прокурора США и кандидата в президенты Роберта Кеннеди, неоднократно высказывался против вакцин. При этом он также заявлял, что выступает за безопасные вакцины и отмечал, что все его дети привиты.Как подчеркивает телеканал, страница Кеннди-младшего в Facebook, в которой у него 300 тысяч подписчиков, все еще работает. Официальный представитель компании заявлял, что "на данном этапе" социальная сеть не планирует ее удалять.В декабре компания объявила, что соцсети Facebook и Instagram будут удалять публикации с дезинформацией о вакцинах против коронавируса в рамках кампании по обеспечению безопасности и информирования пользователей во время пандемии COVID-19. На этой неделе социальная сеть Facebook объявила о расширении борьбы с дезинформацией о вакцинах против коронавиурса и помощи пользователям в поиске полезных данных о процессе вакцинации.

https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593597719.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, роберт кеннеди, джон кеннеди (политик), сша, в мире