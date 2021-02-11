Самый красивый север: чем удивляет Карелия зимой
"Глаз не отвести от красоты окружающей природы: здесь и серебряные ели, и сосны, искрящиеся на солнце. А спящие седые скалы, среди которых несет свои воды древний, величественный Кивач!" — рассказывает гид по Карелии Елена Карьялайнен.
Красота удивляет даже тех, кто видит ее каждый день. Что уж говорить о туристах. Такое путешествие не забудется.
"Глаз не отвести от красоты окружающей природы: здесь и серебряные ели, и сосны, искрящиеся на солнце. А спящие седые скалы, среди которых несет свои воды древний, величественный Кивач!" — рассказывает гид по Карелии Елена Карьялайнен.
Красота удивляет даже тех, кто видит ее каждый день. Что уж говорить о туристах. Такое путешествие не забудется.
"Онежское и Ладожское озера по-своему хороши в любое время года. Можно покататься на воздушной подушке, попробовать себя в сноукайтинге или порыбачить, — объясняет представитель Информационного туристского центра Республики Карелия. — Национальный парк тоже работает зимой. На знаменитый остров Кижи можно добраться на вертолете или на воздушной подушке".
"Онежское и Ладожское озера по-своему хороши в любое время года. Можно покататься на воздушной подушке, попробовать себя в сноукайтинге или порыбачить, — объясняет представитель Информационного туристского центра Республики Карелия. — Национальный парк тоже работает зимой. На знаменитый остров Кижи можно добраться на вертолете или на воздушной подушке".
Эксперты советуют посетить "Рускеалу" — первый в России горный парк мирового уровня, сделанный на месте мраморного карьера. Камнем, добытым здесь, облицованы Исаакиевский собор и полы Казанского, подоконники Эрмитажа, фасад Михайловского замка в Петербурге.
"Сколько раз была в парке, и каждый раз восхищаюсь: обратно в детство, в волшебство", — вспоминает Елена Карьялайнен. Конечно, зимой есть и минусы: все озера подо льдом, и в них не отражаются живописные мраморные скалы; скрыты снегом лабиринты, тропы.
Эксперты советуют посетить "Рускеалу" — первый в России горный парк мирового уровня, сделанный на месте мраморного карьера. Камнем, добытым здесь, облицованы Исаакиевский собор и полы Казанского, подоконники Эрмитажа, фасад Михайловского замка в Петербурге.
"Сколько раз была в парке, и каждый раз восхищаюсь: обратно в детство, в волшебство", — вспоминает Елена Карьялайнен. Конечно, зимой есть и минусы: все озера подо льдом, и в них не отражаются живописные мраморные скалы; скрыты снегом лабиринты, тропы.
Но многие развлечения доступны и появляются новые. Например, круглый год работает троллей (натянутый между двумя опорами канат, по которому можно "перелететь" на другую сторону), можно покататься на снегоходах или на банане, посетить богов и героев Карельской земли, увидеть "Обитель Ангелов" с деревянными скульптурами в человеческий рост. Настоящая сказка начинается в сумерках. "В холодное время года, с наступлением темноты благодаря световой иллюминации можно любоваться мраморными склонами", — говорят сотрудники "Рускеалу". Стоимость услуг и программ в парке — от 100 до пяти тысяч рублей.
Но многие развлечения доступны и появляются новые. Например, круглый год работает троллей (натянутый между двумя опорами канат, по которому можно "перелететь" на другую сторону), можно покататься на снегоходах или на банане, посетить богов и героев Карельской земли, увидеть "Обитель Ангелов" с деревянными скульптурами в человеческий рост. Настоящая сказка начинается в сумерках. "В холодное время года, с наступлением темноты благодаря световой иллюминации можно любоваться мраморными склонами", — говорят сотрудники "Рускеалу". Стоимость услуг и программ в парке — от 100 до пяти тысяч рублей.
Ну а добраться до парка можно на специальном "Рускеальском экспрессе". Это туристический ретропоезд на паровозной тяге. Выезд из Сортавалы в 10:40, прибытие в "Рускеалу" спустя час и десять минут, обратно — в 17:30. Стоимость билетов — 299-999 рублей.
Ну а добраться до парка можно на специальном "Рускеальском экспрессе". Это туристический ретропоезд на паровозной тяге. Выезд из Сортавалы в 10:40, прибытие в "Рускеалу" спустя час и десять минут, обратно — в 17:30. Стоимость билетов — 299-999 рублей.
На вотчине карельского Деда Мороза Талвиукко (в 20 километрах от Петрозаводска) даже не в праздничные дни есть чем заняться. Более того — северные развлечения обойдутся дешевле, чем в новогодние каникулы. Например, полуторачасовое погружение в мир карельского эпоса Калевала будет стоить 800 рублей, а не 1200. Погостить у хаски и оленей можно за 500, а не за 700, катание на собачьих упряжках стоит от тысячи до 2500 рублей.
Еще гостям предлагают "уютную и немного таинственную" вечернюю программу "Не проспите зиму" с играми, самоваром и селфи.
На вотчине карельского Деда Мороза Талвиукко (в 20 километрах от Петрозаводска) даже не в праздничные дни есть чем заняться. Более того — северные развлечения обойдутся дешевле, чем в новогодние каникулы. Например, полуторачасовое погружение в мир карельского эпоса Калевала будет стоить 800 рублей, а не 1200. Погостить у хаски и оленей можно за 500, а не за 700, катание на собачьих упряжках стоит от тысячи до 2500 рублей.
Еще гостям предлагают "уютную и немного таинственную" вечернюю программу "Не проспите зиму" с играми, самоваром и селфи.
Отправиться в гости к хаски зимой нужно обязательно! Интересно будет и детям, и взрослым. Почувствовать скорость собачьих упряжек советуют, например, в питомнике хаски МОА (30 километров от Петрозаводска). Если повезет, познакомитесь там с владельцем комплекса Виктором Симоновым — путешественником, организатором и руководителем экспедиций и туров в Арктику. Звери тоже побывали на Северном полюсе.
Еще зимой в Карелии можно своими руками построить традиционное жилище эскимосов — иглу. В местной турфирме обещают, что снег подойдет любой: и липкий, и "как сахар". Стоимость развлечения — от 12 до 25 тысяч рублей (в зависимости от численности группы и количества иглу).
Отправиться в гости к хаски зимой нужно обязательно! Интересно будет и детям, и взрослым. Почувствовать скорость собачьих упряжек советуют, например, в питомнике хаски МОА (30 километров от Петрозаводска). Если повезет, познакомитесь там с владельцем комплекса Виктором Симоновым — путешественником, организатором и руководителем экспедиций и туров в Арктику. Звери тоже побывали на Северном полюсе.
Еще зимой в Карелии можно своими руками построить традиционное жилище эскимосов — иглу. В местной турфирме обещают, что снег подойдет любой: и липкий, и "как сахар". Стоимость развлечения — от 12 до 25 тысяч рублей (в зависимости от численности группы и количества иглу).
Покататься на лыжах — беговых и горных — можно практически на всей территории республики. Ну а в февральские праздники в Петрозаводске пройдет KareliaSkiFest — самый массовый любительский лыжный марафон Карелии.
В столице есть и курсы сноукайтинга. Стоимость занятия — от трех тысяч до 13 500 рублей.
Покататься на лыжах — беговых и горных — можно практически на всей территории республики. Ну а в февральские праздники в Петрозаводске пройдет KareliaSkiFest — самый массовый любительский лыжный марафон Карелии.
В столице есть и курсы сноукайтинга. Стоимость занятия — от трех тысяч до 13 500 рублей.
Еще эксперты советуют покататься на снегоходах в Национальном парке "Паанаярви". Там же можно подняться на гору Нуорунен и, если повезет, увидеть северное сияние. Это совершенно нетронутый уголок природы, заповедник.
Еще эксперты советуют покататься на снегоходах в Национальном парке "Паанаярви". Там же можно подняться на гору Нуорунен и, если повезет, увидеть северное сияние. Это совершенно нетронутый уголок природы, заповедник.
Добраться до него непросто — 650-710 километров от Петрозаводска. На сайте парка советуют ехать по трассе Санкт-Петербург — Мурманск до поселка Лоухи либо на поезде до него же. Оттуда — по автомобильной дороге 110 километров в поселок Пяозерский. Там находится визит-центр парка, где нужно получить разрешение на посещение.
Добраться до него непросто — 650-710 километров от Петрозаводска. На сайте парка советуют ехать по трассе Санкт-Петербург — Мурманск до поселка Лоухи либо на поезде до него же. Оттуда — по автомобильной дороге 110 километров в поселок Пяозерский. Там находится визит-центр парка, где нужно получить разрешение на посещение.
Если поехать в "Паанаярви" через Костомукшу, то как раз по дороге поселок Калевала. А там — самый большой в мире "Ловец снов" (амулет, который защищает спящего от злых духов). Его диаметр — почти 7,5 метра, а вес — 271 килограмм. Демоны точно не пройдут!
Еще в поселке есть памятник истории и культуры — сосна Лённрота. Считается, что именно под ней в 30-х годах XIX века Элиас Лённрот (составитель карело-финского эпоса "Калевала") записывал руны северных народов. Правда, есть версии, что то самое дерево росло в другом месте. Но памятная табличка — именно тут.
Если поехать в "Паанаярви" через Костомукшу, то как раз по дороге поселок Калевала. А там — самый большой в мире "Ловец снов" (амулет, который защищает спящего от злых духов). Его диаметр — почти 7,5 метра, а вес — 271 килограмм. Демоны точно не пройдут!
Еще в поселке есть памятник истории и культуры — сосна Лённрота. Считается, что именно под ней в 30-х годах XIX века Элиас Лённрот (составитель карело-финского эпоса "Калевала") записывал руны северных народов. Правда, есть версии, что то самое дерево росло в другом месте. Но памятная табличка — именно тут.
После экскурсий и тем более активного отдыха обязательно захочется перекусить. Карелия — прекрасное место и для гастропутешествий. Местные гиды советуют обязательно выпить иван-чай с сосновыми шишками и брусникой и попробовать калитки (небольшие открытые пирожки с начинками из разной крупы), карамелизированный ягель (мох), уху.
"У нас в Карелии десять туристических объектов, — рассказывает координатор федерального проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова. — Например, первый в Петрозаводске рыбный ресторан "Фрегат". В меню от шеф-повара Дмитрия Ильина — блюда традиционной местной кухни, приготовленные на основе трески, камбалы, палтуса, сельди, скумбрии, зубатки, сига, форели, лосося, судака, дикоросов".
Основатель ресторана и музея "ВКарелииЕсть" (Петрозаводск) Ольга Белоногова предлагает дегустационные сеты. Можно сравнить уху "Поморскую" с лохикейтто (с форелью на сливках) и супом из сущика (сушеной в русской печи мелкой рыбы). Или, например, узнать, чем отличаются калитки юга и севера Карелии.
После экскурсий и тем более активного отдыха обязательно захочется перекусить. Карелия — прекрасное место и для гастропутешествий. Местные гиды советуют обязательно выпить иван-чай с сосновыми шишками и брусникой и попробовать калитки (небольшие открытые пирожки с начинками из разной крупы), карамелизированный ягель (мох), уху.
"У нас в Карелии десять туристических объектов, — рассказывает координатор федерального проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова. — Например, первый в Петрозаводске рыбный ресторан "Фрегат". В меню от шеф-повара Дмитрия Ильина — блюда традиционной местной кухни, приготовленные на основе трески, камбалы, палтуса, сельди, скумбрии, зубатки, сига, форели, лосося, судака, дикоросов".
Основатель ресторана и музея "ВКарелииЕсть" (Петрозаводск) Ольга Белоногова предлагает дегустационные сеты. Можно сравнить уху "Поморскую" с лохикейтто (с форелью на сливках) и супом из сущика (сушеной в русской печи мелкой рыбы). Или, например, узнать, чем отличаются калитки юга и севера Карелии.
В карельских деревнях и селах тоже вполне способны удивить не только гурманов, но и рестораторов. Руслан Побержин, шеф-повар "Карьяла парк" (находится в поселке Матросы, примерно в 30 километрах от Петрозаводска), проводит для туристов мастер-классы по приготовлению блюд карельской кухни (калитки, рыбники).
"А в Кинерме (110 километров от Петрозаводска) живет Надежда Калмыкова — хранительница этнокультурного наследия деревни, — говорит Екатерина Шаповалова. — Она с нами ездила на Фестиваль кухни народов России в Нижний Новгород. К ней надо возить шеф-поваров учиться калитки делать!"
В карельских деревнях и селах тоже вполне способны удивить не только гурманов, но и рестораторов. Руслан Побержин, шеф-повар "Карьяла парк" (находится в поселке Матросы, примерно в 30 километрах от Петрозаводска), проводит для туристов мастер-классы по приготовлению блюд карельской кухни (калитки, рыбники).
"А в Кинерме (110 километров от Петрозаводска) живет Надежда Калмыкова — хранительница этнокультурного наследия деревни, — говорит Екатерина Шаповалова. — Она с нами ездила на Фестиваль кухни народов России в Нижний Новгород. К ней надо возить шеф-поваров учиться калитки делать!"