Самый красивый север: чем удивляет Карелия зимой

"Глаз не отвести от красоты окружающей природы: здесь и серебряные ели, и сосны, искрящиеся на солнце. А спящие седые скалы, среди которых несет свои воды древний, величественный Кивач!" — рассказывает гид по Карелии Елена Карьялайнен.

Красота удивляет даже тех, кто видит ее каждый день. Что уж говорить о туристах. Такое путешествие не забудется.