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Лукашевич прокомментировал запрет на показ российских каналов в Латвии
Лукашевич прокомментировал запрет на показ российских каналов в Латвии
Запрещая трансляцию и показ российских телеканалов, Рига целенаправленно выдавливает из своего информационного пространства российские и русскоязычные СМИ,... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T18:42
2021-02-11T18:42
тереза рибейру
обсе
александр лукашевич
латвия
в мире
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ВЕНА, 11 фев - РИА Новости. Запрещая трансляцию и показ российских телеканалов, Рига целенаправленно выдавливает из своего информационного пространства российские и русскоязычные СМИ, русский язык и любое инакомыслие, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.По его словам, в Латвии продолжается агрессивная кампания по зачистке информационного поля.Он напомнил, что телеканалы ВГТРК уже не первый год подвергаются в Латвии гонениям под надуманными предлогами, и текущий сюжет – не исключение."Призываем представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ госпожу Терезу Рибейру внимательно отслеживать попытки произвольно цензурировать информационное пространство и соответствующим образом реагировать. Происходящее выходит далеко за рамки процессов ограничения прав СМИ прошлых лет – налицо качественно другая, осуществляемая в масштабе всего западноцентричного мира, кампания по установлению информационного диктата официоза. Это требует более активной и более принципиальной реакции", - заключил постпред.В понедельник Нацсовет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
https://ria.ru/20210209/latviya-1596745516.html
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тереза рибейру, обсе, александр лукашевич, латвия, в мире

Лукашевич прокомментировал запрет на показ российских каналов в Латвии

18:42 11.02.2021
 
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Экран телевизора с изображением эфирного шума - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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ВЕНА, 11 фев - РИА Новости. Запрещая трансляцию и показ российских телеканалов, Рига целенаправленно выдавливает из своего информационного пространства российские и русскоязычные СМИ, русский язык и любое инакомыслие, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По его словам, в Латвии продолжается агрессивная кампания по зачистке информационного поля.

"На днях Национальный совет по электронным средствам массовой информации на год приостановил трансляцию российского телеканала "Россия РТР", а также прекратил показ еще 16 российских каналов, многие из которых не имели ни малейшего отношения к политике. Такой запрет является элементом целенаправленной линии Риги на выдавливание российских и русскоязычных СМИ, русского языка, а также любого инакомыслия из информационного пространства этой страны", - сказал Лукашевич на онлайн-заседании постоянного совета ОБСЕ.

Он напомнил, что телеканалы ВГТРК уже не первый год подвергаются в Латвии гонениям под надуманными предлогами, и текущий сюжет – не исключение.
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"Призываем представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ госпожу Терезу Рибейру внимательно отслеживать попытки произвольно цензурировать информационное пространство и соответствующим образом реагировать. Происходящее выходит далеко за рамки процессов ограничения прав СМИ прошлых лет – налицо качественно другая, осуществляемая в масштабе всего западноцентричного мира, кампания по установлению информационного диктата официоза. Это требует более активной и более принципиальной реакции", - заключил постпред.
В понедельник Нацсовет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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