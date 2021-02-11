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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210211/kachkanar-1597058377.html
Буддисты собрали пять тысяч подписей против сноса монастыря на Урале
Буддисты собрали пять тысяч подписей против сноса монастыря на Урале
Члены буддийской общины собрали более 5 тысяч подписей за сохранение монастыря "Шедруб Линг" на горе Качканар на Урале и надеются на достижение письменных... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T16:02
2021-02-11T16:08
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
свердловская область
качканар
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Члены буддийской общины собрали более 5 тысяч подписей за сохранение монастыря "Шедруб Линг" на горе Качканар на Урале и надеются на достижение письменных договоренностей по этому вопросу с местными властями и Качканарским горно-обогатительным комбинатом (КГОК) "Евраз", заявил РИА Новости председатель организации "Путь Будды", защищающей интересы монастыря, Семен Загородний.Ранее у компании "Евраз" возникли сложности при подготовке к освоению Собственно-Качканарского месторождения в Свердловской области из-за того, что в зоне взрывных работ расположен буддийский монастырь "Шедруб Линг", жители которого не хотели переезжать. Во вторник сообщалось, что буддийская община выполнила свою часть соглашения с властями Свердловской области и теперь покидает монастырь на четыре дня в неделю, а рабочие могут проводить взрывные работы.В буддийской общине Урала также ранее опровергали слухи о скором сносе монастыря, признав в то же время, что подобная угроза "до сих пор существует" и сохраняется опасность повреждения строений религиозного объекта вандалами."Мы заинтересованы в сохранении этого места, но документально в соглашении это никак не подтверждено… Мы писали и губернатору (Свердловской области Евгению) Куйвашеву, чтобы придать какой-то официальный статус этому месту. И подписи приложили – у нас более 5 тысяч подписей собрано, реальных подписей", - сказал Загородний.По его словам, к настоящему времени общиной получены только устные заверения в том, что "ничего сноситься не будет". В то же время заключенное ранее соглашение между "Евразом" и буддийской общиной, пояснил Загородний, устанавливает лишь трехлетний мораторий на разрушение монастырских строений. "И то, там только культовые сооружения прописаны – это ступа и статуя Будды. А дальше не известно, что будет… Осталось уже полтора года (моратория – ред.)", - уточнил собеседник агентства.Представитель буддийской общины монахиня Янки, несколько лет прожившая в монастыре "Шедруб Линг", также выразила обеспокоенность состоянием монастыря после ухода оттуда дежурных буддийской общины.Ранее представители буддистов заявляли, что оставляют на горе добровольцев-дежурных, охраняющих имущество общины и поддерживающих монастырь в должном состоянии. Однако 8 февраля, чтобы избежать конфронтации, дежурные покинули религиозный комплекс на горе, и с понедельника по четверг объект находится под охраной "Евраз КГОКа", доступ же туда монахов и паломников разрешен только в конце недели.Вместе с тем представители буддийской общины обращают внимание на то, что охранники будут дежурить только снаружи комплекса, а не внутри, и "нанесение вреда постройкам неизбежно". "В любом случае там пострадает имущество из-за того, что печка-то не топится, помещения не отапливаются, все будет там застывать, потом все будет размораживаться, запотевать, стены будут отсыревать – это не очень хорошо для зданий", - сказала РИА Новости монахиня Янки.Семен Загородний в свою очередь добавляет, что представителям буддийской общины так и не дали "утвердительного, обоснованного ответа, почему там нельзя находиться дежурным". "Я не могу объяснить это до сих пор", - говорит он.По словам главы организации "Путь Будды", сейчас община занимается обустройством буддийского поселения в поселке Косья. Непосредственно в поселке находится порядка 20 человек, также еще многие последователи проживают в соседних городах и периодически приезжают в поселение.Буддийский монастырь на горе Качканар был основан в 1995 году ламой Санье Тензин Докшитом (Михаил Санников). Летом 2014 года суд постановил, что монастырь должен быть снесен для разработки месторождения железной руды на его месте. Однако после вмешательства в дело региональных властей снос был отложен. Члены буддийской общины, по их словам, много раз пытались легализовать постройки, но права на землю предъявили горно-обогатительный комбинат, чьи карьеры находятся поблизости, и департамент лесного хозяйства.
https://ria.ru/20210209/kachkanar-1596672893.html
https://ria.ru/20210205/ural-1596221912.html
https://ria.ru/20201223/buddisty-1590578676.html
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новости - религия и мировоззрение, свердловская область, качканар

Буддисты собрали пять тысяч подписей против сноса монастыря на Урале

16:02 11.02.2021 (обновлено: 16:08 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБуддийский монастырь Шад Тчуп Линг на горе Качканар
Буддийский монастырь Шад Тчуп Линг на горе Качканар - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Члены буддийской общины собрали более 5 тысяч подписей за сохранение монастыря "Шедруб Линг" на горе Качканар на Урале и надеются на достижение письменных договоренностей по этому вопросу с местными властями и Качканарским горно-обогатительным комбинатом (КГОК) "Евраз", заявил РИА Новости председатель организации "Путь Будды", защищающей интересы монастыря, Семен Загородний.
Ранее у компании "Евраз" возникли сложности при подготовке к освоению Собственно-Качканарского месторождения в Свердловской области из-за того, что в зоне взрывных работ расположен буддийский монастырь "Шедруб Линг", жители которого не хотели переезжать. Во вторник сообщалось, что буддийская община выполнила свою часть соглашения с властями Свердловской области и теперь покидает монастырь на четыре дня в неделю, а рабочие могут проводить взрывные работы.
В буддийской общине Урала также ранее опровергали слухи о скором сносе монастыря, признав в то же время, что подобная угроза "до сих пор существует" и сохраняется опасность повреждения строений религиозного объекта вандалами.
"Мы заинтересованы в сохранении этого места, но документально в соглашении это никак не подтверждено… Мы писали и губернатору (Свердловской области Евгению) Куйвашеву, чтобы придать какой-то официальный статус этому месту. И подписи приложили – у нас более 5 тысяч подписей собрано, реальных подписей", - сказал Загородний.
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Буддисты покинули монастырь на горе Качканар
По его словам, к настоящему времени общиной получены только устные заверения в том, что "ничего сноситься не будет". В то же время заключенное ранее соглашение между "Евразом" и буддийской общиной, пояснил Загородний, устанавливает лишь трехлетний мораторий на разрушение монастырских строений. "И то, там только культовые сооружения прописаны – это ступа и статуя Будды. А дальше не известно, что будет… Осталось уже полтора года (моратория – ред.)", - уточнил собеседник агентства.
Представитель буддийской общины монахиня Янки, несколько лет прожившая в монастыре "Шедруб Линг", также выразила обеспокоенность состоянием монастыря после ухода оттуда дежурных буддийской общины.
Ранее представители буддистов заявляли, что оставляют на горе добровольцев-дежурных, охраняющих имущество общины и поддерживающих монастырь в должном состоянии. Однако 8 февраля, чтобы избежать конфронтации, дежурные покинули религиозный комплекс на горе, и с понедельника по четверг объект находится под охраной "Евраз КГОКа", доступ же туда монахов и паломников разрешен только в конце недели.
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5 февраля, 17:55Религия и мировоззрение
Буддийская община опровергла слухи о сносе монастыря на Урале
Вместе с тем представители буддийской общины обращают внимание на то, что охранники будут дежурить только снаружи комплекса, а не внутри, и "нанесение вреда постройкам неизбежно". "В любом случае там пострадает имущество из-за того, что печка-то не топится, помещения не отапливаются, все будет там застывать, потом все будет размораживаться, запотевать, стены будут отсыревать – это не очень хорошо для зданий", - сказала РИА Новости монахиня Янки.
Семен Загородний в свою очередь добавляет, что представителям буддийской общины так и не дали "утвердительного, обоснованного ответа, почему там нельзя находиться дежурным". "Я не могу объяснить это до сих пор", - говорит он.
По словам главы организации "Путь Будды", сейчас община занимается обустройством буддийского поселения в поселке Косья. Непосредственно в поселке находится порядка 20 человек, также еще многие последователи проживают в соседних городах и периодически приезжают в поселение.
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Буддийский монастырь на горе Качканар был основан в 1995 году ламой Санье Тензин Докшитом (Михаил Санников). Летом 2014 года суд постановил, что монастырь должен быть снесен для разработки месторождения железной руды на его месте. Однако после вмешательства в дело региональных властей снос был отложен. Члены буддийской общины, по их словам, много раз пытались легализовать постройки, но права на землю предъявили горно-обогатительный комбинат, чьи карьеры находятся поблизости, и департамент лесного хозяйства.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСвердловская областьКачканар
 
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