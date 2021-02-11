https://ria.ru/20210211/integratsiya-1596961673.html

Белоруссия полностью сохранит суверенитет при интеграции с Россией

Белоруссия полностью сохранит суверенитет при интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при дальнейшей интеграции Минска и Москвы страны должны полностью сохранять суверенитет, новые... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T12:19

2021-02-11T12:19

2021-02-11T14:59

всебелорусское народное собрание

союзное государство

россия

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при дальнейшей интеграции Минска и Москвы страны должны полностью сохранять суверенитет, новые наднациональные органы в Союзе не нужны.Он подчеркнул, что "вся система органов Союзного государства создана, и она еще не отработала свое, она еще жизнеспособна". "Она не может быть выброшена на свалку. Это – парламентское собрание, совет министров, наконец, высший государственный совет Союзного государства", - продолжил Лукашенко.Он призвал "пройти этот путь". "И посмотрим, что скажут народы", - отметил белорусский лидер.При этом касательно интеграции с РФ он отметил, что "жизненная необходимость заключается в равных условиях хозяйствования, энергопотребления, доступа к рынкам, участия в госзакупках и использования финансовых инструментов". "Я не прошу ни бесплатного газа, нефти или бесплатных финансовых ресурсов. Нам надо одно - равные условия субъектам хозяйствования, и мы решим любые проблемы", - заявил глава Белоруссии.По словам Лукашенко, некоторые так называемые аналитики пытаются внедрить в массовое сознание тезис о том, что углубление экономического взаимодействия с Россией грозит Белоруссии чуть ли не потерей суверенитета. При этом интеграция для таких экспертов означает чуть ли не поглощение Белоруссии, продолжил он. "Давайте раз и навсегда расставим точки над i. Беларусь выступала и будет выступать за экономическую интеграцию на постсоветском пространстве как в двустороннем, так и многостороннем формате", - сказал глава государства.Александр Лукашенко заявил со ссылкой на данные социсследования, что свыше 70% белорусов вступают за интеграцию с РФ, около 30% - с ЕС.Он отметил, что в начале этапа независимой истории Белоруссии на референдуме белорусы высказались за развитие интеграции с Россией.Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня.Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2,7 тысячи человек: около 2,4 тысячи делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на очередные пять лет - в 2021-2025 годах.

https://ria.ru/20210209/more-1596710929.html

https://ria.ru/20210128/lukashenko-1594978251.html

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всебелорусское народное собрание, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире