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В Китае в январе 2021 года CPI снизился на 0,3%, а PPI вырос на 0,3%

В Китае в январе 2021 года CPI снизился на 0,3%, а PPI вырос на 0,3%

В январе 2021 года в Китае индекс потребительских цен (CPI - основной показатель инфляции) снизился на 0,3% в годовом исчислении, сообщило Государственное... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T12:39

2021-02-11T12:39

2021-02-11T12:39

россия-китай: главное

китай

экономика

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МОСКВА, 11 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". В январе 2021 года в Китае индекс потребительских цен (CPI - основной показатель инфляции) снизился на 0,3% в годовом исчислении, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.В декабре 2020 года этот показатель повысился на 0,2%. В январе CPI в месячном исчислении вырос на 1%. По словам старшего статистика ГСУ Дун Лицзюань, в прошлом месяце цены на продукты питания выросли на 1,6% в годовом исчислении, увеличившись на 0,4% по сравнению с декабрём прошлого года обеспечив примерно 0,3% роста CPI.В январе 2020 года в Китае наблюдался рост CPI, что было обусловлено наступающим праздником Весны (Новый год по Лунному календарю).Цены на овощи в январе выросли на 10,9% в годовом исчислении, а цены на свинину, курицу и утиное мясо снизились в годовом исчислении на 3,9%, 10,7% и 6,8% соответственно.Последние данные ГСУ также показывают, что в январе текущего года в Китае индекс цен производителей (PPI) повысился на 0,3% в годовом исчислении.

https://ria.ru/20210210/perevozki-1596859716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, экономика