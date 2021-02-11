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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210211/indeks-1596966691.html
В Китае в январе 2021 года CPI снизился на 0,3%, а PPI вырос на 0,3%
В Китае в январе 2021 года CPI снизился на 0,3%, а PPI вырос на 0,3%
В январе 2021 года в Китае индекс потребительских цен (CPI - основной показатель инфляции) снизился на 0,3% в годовом исчислении, сообщило Государственное... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T12:39
2021-02-11T12:39
россия-китай: главное
китай
экономика
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МОСКВА, 11 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". В январе 2021 года в Китае индекс потребительских цен (CPI - основной показатель инфляции) снизился на 0,3% в годовом исчислении, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.В декабре 2020 года этот показатель повысился на 0,2%. В январе CPI в месячном исчислении вырос на 1%. По словам старшего статистика ГСУ Дун Лицзюань, в прошлом месяце цены на продукты питания выросли на 1,6% в годовом исчислении, увеличившись на 0,4% по сравнению с декабрём прошлого года обеспечив примерно 0,3% роста CPI.В январе 2020 года в Китае наблюдался рост CPI, что было обусловлено наступающим праздником Весны (Новый год по Лунному календарю).Цены на овощи в январе выросли на 10,9% в годовом исчислении, а цены на свинину, курицу и утиное мясо снизились в годовом исчислении на 3,9%, 10,7% и 6,8% соответственно.Последние данные ГСУ также показывают, что в январе текущего года в Китае индекс цен производителей (PPI) повысился на 0,3% в годовом исчислении.
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китай, экономика

В Китае в январе 2021 года CPI снизился на 0,3%, а PPI вырос на 0,3%

12:39 11.02.2021
 
© Fotolia / Vladimir WrangelМонеты в 1 юань
Монеты в 1 юань - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Fotolia / Vladimir Wrangel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". В январе 2021 года в Китае индекс потребительских цен (CPI - основной показатель инфляции) снизился на 0,3% в годовом исчислении, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.
В декабре 2020 года этот показатель повысился на 0,2%. В январе CPI в месячном исчислении вырос на 1%. По словам старшего статистика ГСУ Дун Лицзюань, в прошлом месяце цены на продукты питания выросли на 1,6% в годовом исчислении, увеличившись на 0,4% по сравнению с декабрём прошлого года обеспечив примерно 0,3% роста CPI.
В январе 2020 года в Китае наблюдался рост CPI, что было обусловлено наступающим праздником Весны (Новый год по Лунному календарю).
Цены на овощи в январе выросли на 10,9% в годовом исчислении, а цены на свинину, курицу и утиное мясо снизились в годовом исчислении на 3,9%, 10,7% и 6,8% соответственно.
Последние данные ГСУ также показывают, что в январе текущего года в Китае индекс цен производителей (PPI) повысился на 0,3% в годовом исчислении.
Товарный поезд - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 16:46Россия-Китай: Главное
Внешнеторговые перевозки между РФ и КНР по ЗабЖД выросли в январе на 0,8%
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЭкономика
 
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