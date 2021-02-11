https://ria.ru/20210211/igrischa-1597067572.html

В МИД заявили, что Запад пытается вовлечь в свои "игрища" подростков

В МИД заявили, что Запад пытается вовлечь в свои "игрища" подростков

Страны Запада используют несовершеннолетних как целевую аудиторию своих информационных атак в России, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T16:41

2021-02-11T16:41

2021-02-11T19:09

замена условного срока навального

ив роше

сергей лавров

дмитрий песков

владимир путин

германия

шереметьево (аэропорт)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Страны Запада используют несовершеннолетних как целевую аудиторию своих информационных атак в России, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя незаконные протесты в городах страны.По словам Захаровой, "это недопустимо, и подобное вмешательство в наши внутренние дела будет пресекаться"."Очевидно, что осуществляется масштабная антироссийская провокация. <...> Она сконцентрирована на внутриполитической ситуации и попытке ее дестабилизировать и раскачать", — заключила официальный представитель МИД.Несогласованные протестные акции, к которым призывали сторонники Алексея Навального, прошли 23 и 31 января в разных городах России, несмотря на предупреждения властей о незаконности мероприятий и опасности заражения COVID-19.По уголовным делам задержали как организаторов, так и рядовых участников, обвиняемых в нападениях на силовиков.Как заявил Владимир Путин, комментируя ситуацию, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".В свою очередь, МИД посоветовал зарубежным политикам, высказывающимся по ситуации с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не собираются прислушиваться к заявлениям из-за рубежа на эту тему.

https://ria.ru/20210211/aktsii-1596985583.html

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

германия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, ив роше, сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, германия, шереметьево (аэропорт), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире