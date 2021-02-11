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В МИД заявили, что Запад пытается вовлечь в свои "игрища" подростков
В МИД заявили, что Запад пытается вовлечь в свои "игрища" подростков
Страны Запада используют несовершеннолетних как целевую аудиторию своих информационных атак в России, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T16:41
2021-02-11T19:09
замена условного срока навального
ив роше
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Страны Запада используют несовершеннолетних как целевую аудиторию своих информационных атак в России, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя незаконные протесты в городах страны.По словам Захаровой, "это недопустимо, и подобное вмешательство в наши внутренние дела будет пресекаться"."Очевидно, что осуществляется масштабная антироссийская провокация. &lt;...&gt; Она сконцентрирована на внутриполитической ситуации и попытке ее дестабилизировать и раскачать", — заключила официальный представитель МИД.Несогласованные протестные акции, к которым призывали сторонники Алексея Навального, прошли 23 и 31 января в разных городах России, несмотря на предупреждения властей о незаконности мероприятий и опасности заражения COVID-19.По уголовным делам задержали как организаторов, так и рядовых участников, обвиняемых в нападениях на силовиков.Как заявил Владимир Путин, комментируя ситуацию, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".В свою очередь, МИД посоветовал зарубежным политикам, высказывающимся по ситуации с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не собираются прислушиваться к заявлениям из-за рубежа на эту тему.
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замена условного срока навального, ив роше, сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, германия, шереметьево (аэропорт), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире

В МИД заявили, что Запад пытается вовлечь в свои "игрища" подростков

16:41 11.02.2021 (обновлено: 19:09 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрохожие разговаривают с сотрудниками полиции у перекрытого перехода на Моховой улице в Москве
Прохожие разговаривают с сотрудниками полиции у перекрытого перехода на Моховой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Страны Запада используют несовершеннолетних как целевую аудиторию своих информационных атак в России, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя незаконные протесты в городах страны.

"Они (организаторы информационных кампаний. — Прим. ред.) пытаются вовлечь в свои "игрища" несовершеннолетних подростков, используя их в качестве "живого щита", — добавила она.

По словам Захаровой, "это недопустимо, и подобное вмешательство в наши внутренние дела будет пресекаться".
"Очевидно, что осуществляется масштабная антироссийская провокация. <...> Она сконцентрирована на внутриполитической ситуации и попытке ее дестабилизировать и раскачать", — заключила официальный представитель МИД.
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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Несогласованные протестные акции, к которым призывали сторонники Алексея Навального, прошли 23 и 31 января в разных городах России, несмотря на предупреждения властей о незаконности мероприятий и опасности заражения COVID-19.
По уголовным делам задержали как организаторов, так и рядовых участников, обвиняемых в нападениях на силовиков.
Как заявил Владимир Путин, комментируя ситуацию, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
В свою очередь, МИД посоветовал зарубежным политикам, высказывающимся по ситуации с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не собираются прислушиваться к заявлениям из-за рубежа на эту тему.
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