В МИД заявили, что Запад пытается вовлечь в свои "игрища" подростков
16:41 11.02.2021 (обновлено: 19:09 11.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрохожие разговаривают с сотрудниками полиции у перекрытого перехода на Моховой улице в Москве
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Страны Запада используют несовершеннолетних как целевую аудиторию своих информационных атак в России, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя незаконные протесты в городах страны.
"Они (организаторы информационных кампаний. — Прим. ред.) пытаются вовлечь в свои "игрища" несовершеннолетних подростков, используя их в качестве "живого щита", — добавила она.
По словам Захаровой, "это недопустимо, и подобное вмешательство в наши внутренние дела будет пресекаться".
"Очевидно, что осуществляется масштабная антироссийская провокация. <...> Она сконцентрирована на внутриполитической ситуации и попытке ее дестабилизировать и раскачать", — заключила официальный представитель МИД.
Несогласованные протестные акции, к которым призывали сторонники Алексея Навального, прошли 23 и 31 января в разных городах России, несмотря на предупреждения властей о незаконности мероприятий и опасности заражения COVID-19.
По уголовным делам задержали как организаторов, так и рядовых участников, обвиняемых в нападениях на силовиков.
Как заявил Владимир Путин, комментируя ситуацию, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
В свою очередь, МИД посоветовал зарубежным политикам, высказывающимся по ситуации с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не собираются прислушиваться к заявлениям из-за рубежа на эту тему.