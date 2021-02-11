https://ria.ru/20210211/guseva-1596977073.html

Располневшая Екатерина Гусева рассказала, как потеряла контроль над весом

Располневшая Екатерина Гусева рассказала, как потеряла контроль над весом

Актриса Екатерина Гусева в интервью порталу Wday.ru рассказала, как потеряла контроль над весом и набрала лишние килограммы. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T19:15

2021-02-11T19:15

2021-02-11T19:15

евгений папунаишвили

театр имени моссовета

шоубиз

самоизоляция

коронавирус covid-19

стиль жизни

знаменитости

звезды

похудение

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Актриса Екатерина Гусева в интервью порталу Wday.ru рассказала, как потеряла контроль над весом и набрала лишние килограммы. Гусева, которая стала одной из участниц нового сезона шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1", призналась, что все произошло из-за пандемии коронавируса, когда почти весь мир оказался на карантине. Чтобы прийти в форму и "встряхнуться", актриса, у которой и так всегда плотный рабочий график (Гусева играет в театрах имени Моссовета и оперетты, а также снимается в фильме "Африка". — Прим. ред.), согласилась поучаствовать еще и в "Танцах со звездами". Она подчеркнула, что найти время на полноценные тренировки для "Танцев со звездами" непросто. Но актриса старается выкраивать хотя бы по часу в день, чтобы оттачивать номера с партнером по проекту — хореографом Евгением Папунаишвили. Все-таки их пара — одни из главных фаворитов конкурса. "Понимаю, что качество — это количество повторений. Чтобы добиться результата, нужно вкалывать. В прямом эфире нет права на ошибку, второго дубля, как в кино, не будет. Для меня это серьезная психологическая и физиологическая встряска", — призналась артистка.

https://ria.ru/20210208/dyuzhev-1596502710.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений папунаишвили, театр имени моссовета, самоизоляция, коронавирус covid-19, стиль жизни, знаменитости, звезды, похудение, екатерина гусева