https://ria.ru/20210211/guseva-1596977073.html
Располневшая Екатерина Гусева рассказала, как потеряла контроль над весом
Располневшая Екатерина Гусева рассказала, как потеряла контроль над весом
Актриса Екатерина Гусева в интервью порталу Wday.ru рассказала, как потеряла контроль над весом и набрала лишние килограммы. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T19:15
2021-02-11T19:15
2021-02-11T19:15
евгений папунаишвили
театр имени моссовета
шоубиз
самоизоляция
коронавирус covid-19
стиль жизни
знаменитости
звезды
похудение
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Актриса Екатерина Гусева в интервью порталу Wday.ru рассказала, как потеряла контроль над весом и набрала лишние килограммы. Гусева, которая стала одной из участниц нового сезона шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1", призналась, что все произошло из-за пандемии коронавируса, когда почти весь мир оказался на карантине. Чтобы прийти в форму и "встряхнуться", актриса, у которой и так всегда плотный рабочий график (Гусева играет в театрах имени Моссовета и оперетты, а также снимается в фильме "Африка". — Прим. ред.), согласилась поучаствовать еще и в "Танцах со звездами". Она подчеркнула, что найти время на полноценные тренировки для "Танцев со звездами" непросто. Но актриса старается выкраивать хотя бы по часу в день, чтобы оттачивать номера с партнером по проекту — хореографом Евгением Папунаишвили. Все-таки их пара — одни из главных фаворитов конкурса. "Понимаю, что качество — это количество повторений. Чтобы добиться результата, нужно вкалывать. В прямом эфире нет права на ошибку, второго дубля, как в кино, не будет. Для меня это серьезная психологическая и физиологическая встряска", — призналась артистка.
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евгений папунаишвили, театр имени моссовета, самоизоляция, коронавирус covid-19, стиль жизни, знаменитости, звезды, похудение, екатерина гусева
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости
. Актриса Екатерина Гусева в интервью порталу Wday.ru рассказала
, как потеряла контроль над весом и набрала лишние килограммы.
Гусева, которая стала одной из участниц нового сезона шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1", призналась, что все произошло из-за пандемии коронавируса, когда почти весь мир оказался на карантине.
"Засиделась дома на пандемии. Досамоизолировалась до 60 с лишним килограммов. А еще в последнее время чувствовала, что стала статичной, такой героической героиней", — прокомментировала она.
Чтобы прийти в форму и "встряхнуться", актриса, у которой и так всегда плотный рабочий график (Гусева играет в театрах имени Моссовета и оперетты, а также снимается в фильме "Африка". — Прим. ред.), согласилась поучаствовать еще и в "Танцах со звездами".
"Мне захотелось двигаться, ведь язык тела — это тоже средство выразительности! А я в основном работаю душой, голосом. Вот и решила встряхнуться. Теперь, когда будут какие-то выступления, концерты, не стану ограничиваться песней и стихотворением, я обязательно буду танцевать", — рассказала Екатерина Гусева.
Она подчеркнула, что найти время на полноценные тренировки для "Танцев со звездами" непросто. Но актриса старается выкраивать хотя бы по часу в день, чтобы оттачивать номера с партнером по проекту — хореографом Евгением Папунаишвили. Все-таки их пара — одни из главных фаворитов конкурса.
"Понимаю, что качество — это количество повторений. Чтобы добиться результата, нужно вкалывать. В прямом эфире нет права на ошибку, второго дубля, как в кино, не будет. Для меня это серьезная психологическая и физиологическая встряска", — призналась артистка.