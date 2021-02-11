https://ria.ru/20210211/granat-1597059733.html

Для красивой кожи и здорового сердца: все о пользе и вреде граната

Для красивой кожи и здорового сердца: все о пользе и вреде граната

Гранат — это род кустарников и небольших деревьев, достигающих в высоту 5-6 метров. О полезных свойствах граната и противопоказаниях — в материале РИА Новости. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T16:07

2021-02-11T16:07

2021-02-11T16:07

здоровый образ жизни (зож)

средняя азия

витамины

ягоды

еда

кулинария

питание

продукты

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Гранат — это род кустарников и небольших деревьев, достигающих в высоту 5-6 метров. О полезных свойствах граната и противопоказаниях — в материале РИА Новости.Родина и история гранатаРодина граната обыкновенного, который продается в любом супермаркете — Северная Африка и Средняя Азия, однако сейчас кустарник выращивают и за пределами этих территорий, в странах с субтропическим климатом. В древности его плоды считались необычайно ценными и использовались для лечения бесплодия. Также применялись в качестве красителя для тканей. В Древнем Риме у граната было два названия — "финикийское яблоко" и "зернистое яблоко". В Древней Персии плоды почитались как символ плодородия и вечной жизни и росли в садах зороастрийских храмов.Многие исследователи полагают, что культура граната зародилась по меньшей мере 4 тысячелетия назад. Упоминания о нем встречаются уже в ранних древнегреческих источниках.Чем полезен гранатГранат богат витаминами С, В6, В12, Р и микроэлементами: йодом, железом, натрием, кальцием, калием, магнием, марганцем, фосфором. Его зерна полезны для сердечно-сосудистой системы и повышают иммунитет. В 100 г граната содержится 70 ккал. Польза гранатового сока отмечается при анемии, пониженном гемоглобине, а также в восстановительный период после болезней. Из-за высокого содержания железа, гранат при беременности может предотвратить железодефицитную анемию, которая часто встречается у женщин в положении. Считается, что корки граната полезны для очищения организма, из них делают лекарственные настои или чай.Может ли гранат быть вреденВ некоторых случаях гранат может быть вреден для организма. Например, его сок противопоказан людям с гастритом с повышенной кислотностью и язвенной болезнью. Другие противопоказания к употреблению:Также гранат нельзя давать детям до трех лет. Применение в кулинарииВ основном гранат едят в свежем виде, однако часто он становится ингредиентом разных рецептов. Например, его сок часто используется в качестве маринада для мяса, заправленного специями и чесноком. Также его зерна добавляют в салаты, жареные, тушеные и вареные блюда, делают из них варенье. Гранат универсален, потому что хорошо сочетается со многими продуктами — овощами, фруктами, мясом, птицей и т.д.Как выбрать и хранитьСчитается, что большие плоды граната сочнее маленьких. При корка не должна быть влажной и эластичной — это свидетельствует о недозрелости продукта."При покупке гранатов обратите внимание на пухлые и крупные плоды со свежим цветом и богатым ароматом, — посоветовала Вероника Хованская. — Они должны иметь тонкую жесткую корку без пятен. Корона должна быть свободна от плесени. Допускается окрас от красного до красно-коричневого цвета, это не влияет на вкус. При комнатной температуре гранаты могут лежать до двух недель, а в сухом, прохладном месте — до месяца. Не рекомендуется замораживать целые фрукты, а вот зернышки в герметичной упаковке могут быть заморожены на срок до одного года".При длительном хранении гранаты можно обернуть бумагой или пергаментом, чтобы из плодов не испарялась влага. Гранатовые корки можно высушить для приготовления отваров. Как правильно употреблятьСчитается, что если у человека нет особых проблем с желудочно-кишечным трактом, то гранат можно есть с косточками. Они не навредят, а даже могут улучшить перистальтику кишечника.

https://ria.ru/20201119/finiki-1585394635.html

https://ria.ru/20201113/inzhir-1584539834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), средняя азия, витамины, ягоды, еда, кулинария, питание, продукты