https://ria.ru/20210211/glavred-1597088861.html

Дело об убийстве главреда газеты в Тульской области передано в суд

Дело об убийстве главреда газеты в Тульской области передано в суд

Житель Тульской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве главного редактора районной газеты "Знамя" Сергея Ванеева, а также в угоне его... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T17:56

2021-02-11T17:56

2021-02-11T18:08

узловский район

тульская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Житель Тульской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве главного редактора районной газеты "Знамя" Сергея Ванеева, а также в угоне его автомобиля, сообщила прокуратура региона.Ранее СУСК РФ по региону сообщало о совершенном 5 декабря 2020 года убийстве 54-летнего жителя Узловского района. Отмечалось, что его ударил в грудь ножом 27-летний знакомый в пьяном виде в ходе бытовой ссоры. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнял, что погибший - главный редактор газеты "Знамя" Ванеев.Также обвиняемому инкриминируют угон автомобиля другого своего знакомого, на котором обвиняемый попал в ДТП. Это было за 20 дней до убийства, уточняет прокуратура.

https://ria.ru/20210211/ubiystvo-1596954309.html

узловский район

тульская область

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узловский район, тульская область, происшествия