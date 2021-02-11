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Дело об убийстве главреда газеты в Тульской области передано в суд
Дело об убийстве главреда газеты в Тульской области передано в суд
Житель Тульской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве главного редактора районной газеты "Знамя" Сергея Ванеева, а также в угоне его... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T17:56
2021-02-11T18:08
узловский район
тульская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Житель Тульской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве главного редактора районной газеты "Знамя" Сергея Ванеева, а также в угоне его автомобиля, сообщила прокуратура региона.Ранее СУСК РФ по региону сообщало о совершенном 5 декабря 2020 года убийстве 54-летнего жителя Узловского района. Отмечалось, что его ударил в грудь ножом 27-летний знакомый в пьяном виде в ходе бытовой ссоры. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнял, что погибший - главный редактор газеты "Знамя" Ванеев.Также обвиняемому инкриминируют угон автомобиля другого своего знакомого, на котором обвиняемый попал в ДТП. Это было за 20 дней до убийства, уточняет прокуратура.
https://ria.ru/20210211/ubiystvo-1596954309.html
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узловский район, тульская область, происшествия

Дело об убийстве главреда газеты в Тульской области передано в суд

17:56 11.02.2021 (обновлено: 18:08 11.02.2021)
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Житель Тульской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве главного редактора районной газеты "Знамя" Сергея Ванеева, а также в угоне его автомобиля, сообщила прокуратура региона.
Ранее СУСК РФ по региону сообщало о совершенном 5 декабря 2020 года убийстве 54-летнего жителя Узловского района. Отмечалось, что его ударил в грудь ножом 27-летний знакомый в пьяном виде в ходе бытовой ссоры. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнял, что погибший - главный редактор газеты "Знамя" Ванеев.
"В суд направлено уголовное дело в отношении узловчанина, совершившего угон автомобиля и убийство знакомого", - говорится в сообщении областной прокуратуры. Представитель надзорного ведомства подтвердила журналистам, что убитый – Ванеев.
Также обвиняемому инкриминируют угон автомобиля другого своего знакомого, на котором обвиняемый попал в ДТП. Это было за 20 дней до убийства, уточняет прокуратура.
Наталья Тушинская - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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