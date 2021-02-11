https://ria.ru/20210211/germaniya-1596883792.html

Зачем Герхард Шредер напомнил немцам о войнах с Россией

Зачем Герхард Шредер напомнил немцам о войнах с Россией

"Мы знаем из собственной истории, что всегда, когда мы имели хорошие отношения с Россией, на этом континенте был мир. Когда было иначе, мира не было", — эти... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T08:00

2021-02-11T08:00

2021-02-11T08:05

европарламент

жозеп боррель

христианско-социальный союз

герхард шредер

германия

берлин (город)

авторы

мнение - авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596883768_741:711:2977:1969_1920x0_80_0_0_f0749819589e5e3a76159b4c177c8f73.jpg

"Мы знаем из собственной истории, что всегда, когда мы имели хорошие отношения с Россией, на этом континенте был мир. Когда было иначе, мира не было", — эти слова бывший немецкий канцлер Герхард Шредер произнес во вторник, в 14-ю годовщину Мюнхенской речи Путина. Совпадение случайное, но символичное. Тем более что в этот же день в Брюсселе депутаты Европарламента устроили выволочку главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю за его "несвоевременный" визит в Москву. Отчитывали испанца в основном восточноевропейцы, но, по сути, он защищал то, что отстаивает и Шредер. Боррель говорил об историческом выборе для Европы:Депутаты Европарламента, к которым обращался Боррель, могут расслабиться: выбирать придется не им. Политика ЕС зависит от немецкого голоса (и отчасти французского) — и поэтому для России имеет значение в первую очередь то, что говорят в Берлине. А там идет нешуточная борьба — в этом году Германии придется пройти через смену власти. Уходит Меркель — и заканчивается не просто ее эпоха. Заканчивается время, когда можно было тянуть с выбором, — и именно поэтому так высоки ставки. Как предшественник Меркель Шредер понимает, о чем идет речь, именно поэтому, защищая отношения с Россией, прибегает уже к самым лобовым аргументам: говорит о войне и мире. Он обращается ко всем европейцам — но в первую очередь к немцам, к немецкой элите. Вы хотите строить вокруг Германии единую Европу? Тогда вспомните немецкую историю — и у вас не будет сомнений в том, какие отношения нужно иметь с Россией. Шредер мог бы сказать и проще: двум из трех объединений за последние полтора века Германия обязана России. Да, немцы не отмечали в прошлом месяце 150-летний юбилей создания Второго рейха — но планы Бисмарка по объединению немецких земель (до Наполеона живших в рамках конфедеративной Священной Римской империи германской нации) никогда бы не осуществились, если бы Российская империя была против. Спустя четыре десятилетия немцев и русских стравили в Первой мировой — закончившейся крахом обеих империй. Следующее объединение немецких земель произошло при Гитлере (тогда же началось и собирание Европы вокруг германского ядра) — и его последствием стала агрессия рейха на Восток, нападение на Россию. С катастрофическим итогом для Германии — которую разделили победители. После чего ее западную часть повязали атлантическими узами — и стали встраивать в единую Западную Европу. Но и тогда у немецких элит хватило ума и силы воли налаживать отношения с Москвой, избегая тем самым превращения в антироссийский заградительный вал. Да, третье объединение Германии стало следствием кризиса и развала СССР — но оно произошло по русской инициативе, вопреки желанию атлантистов, опасавшихся чрезмерного усиления ФРГ и ее разворота к России или выхода из НАТО.То есть любой немец, для которого важны германские национальные интересы, не может не понимать значения отношений с Россией для его страны. Почему же Шредеру приходится объяснять, казалось бы, очевидные вещи?Потому что многие немцы лишены национального сознания — будучи воспитаны по созданному англосаксами для Германии идеологическому катехизису, они боятся даже думать о национальных интересах. Ведь Германия так виновата перед всеми, немцам нельзя ставить себя выше других, нельзя защищать свои права. Максимум, что можно, — это гордиться правом быть европейцем, защищать общеевропейские интересы, но определять, что же является "европейским", будут правильные, специально обученные и выращенные в атлантическом духе люди. Неудивительно, что России в этой картине мира отводится роль опасного, непредсказуемого агрессивного соседа, с которым можно иметь какие-то дела, но от которого все время нужно ждать каких-нибудь неприятностей и проблем.Этому учили очень долго — особенно немецкую элиту. При этом воздействие пропаганды на массы с каждым годом все менее эффективно — например, если посмотреть опросы общественного мнения, то за хорошие отношения с Россией выступает уже едва ли не больше, чем за тесный союз с Штатами. Разочарование в США вообще продолжается уже много лет — и при Трампе оно лишь усилилось. Причем тут уже внесли свою лепту как раз атлантисты, сторонники жесткой ориентации на США, ведь они, как и их американские коллеги, были вынуждены все четыре года изо всех сил ругать Трампа, предавшего идею единого Запада и атлантической солидарности. Но Трампа убрали — а единый Запад не склеить. Немцы в массе своей не верят в перспективы союза с Америкой, не хотят занимать ее сторону в конфликте с Китаем, да и таскать для американцев каштаны из огня (в частности, украинского) в противостоянии с Россией не собираются. То есть народ готов к самостоятельности — а что же с элитами?Да, они на словах все чаще, хотя и аккуратно, говорят о необходимости брать ответственность на себя — естественно, оговариваясь, что речь идет о Европе и всех европейцах. Но себя — и уж тем более других — не обманешь, все зависит от немцев. Германия стоит перед действительно историческим выбором: ей уже пора отряхнуть атлантический прах со своих ног (нет, речь не о выходе из НАТО — а о возвращении самостоятельного геополитического мышления) и взять на себя ответственность за свое будущее и Европу. Отказываться от выбора, тянуть время, продолжать лавировать уже не получится. Потому что как раз сейчас от Германии снова потребуют переприсягнуть на верность атлантическому проекту — то есть включиться в антикитайскую игру, подтвердить верность курсу на сдерживание России. Германским элитам (большей их части) этого категорически не хочется — в том числе и потому, что они понимают настроения своих избирателей. Поэтому до сентябрьских выборов — и сразу после них, в ходе переговоров о новой коалиции — для германских элит наступит момент истины.Сейчас оба главных претендента на пост канцлера — премьер-министры двух крупнейших немецких земель. Армин Лашет из Северного Рейна — Вестфалии и Маркус Зедер из Баварии. Кого из них ХДС/ХСС выдвинет на пост канцлера, пока что не ясно — но принципиальным будет вопрос о том, какая еще партия (или партии) войдет в правящую коалицию, от этого будет зависеть уровень самостоятельности нового германского кабинета. Сами по себе и Лашет, и Зедер настроены отстаивать немецкие интересы в Европе и мире (неслучайно поэтому и их совершенно разумное отношение к России и Путину) — но за счет коалиционных партнеров их свобода рук может быть заметно ограниченна.Но каким бы ни был состав новой германской правящей коалиции, именно ей придется принимать историческое решение о будущих отношениях с Россией — и от него будут зависеть судьбы Германии (а значит, и Европы) в ближайшие несколько десятилетий. Десятилетий, которые в любом случае станут решающими для нашего западного соседа — не в плане войны с Россией, а в смысле сохранения самого себя. Без России — и уж тем более против России — Германии не удастся объединить Европу, а откат от евроинтеграции обернется огромными проблемами для самой Германии.Россия никого не собирается пугать — она, как и Герхард Шредер, лишь напоминает немцам уроки их собственной истории.

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/borrel-1596577124.html

https://ria.ru/20210206/germaniya-1596292743.html

https://ria.ru/20210128/potok-1594886125.html

https://ria.ru/20210209/plattsek-1596653584.html

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

европарламент, жозеп боррель, христианско-социальный союз, герхард шредер, германия, берлин (город), авторы, мнение - авторы