"Газпром" хочет ввести "Северный поток — 2" в эксплуатацию в 2021 году
15:50 11.02.2021 (обновлено: 16:51 11.02.2021)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев — РИА Новости. В "Газпроме" хотят ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2" в текущем году.
Об этом говорится в презентации замначальника департамента импортозамещения технологий компании Владимира Вавилова. Он представил ее на выездном межотраслевом мероприятии "ОПК — ТЭК 2021".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Изначально запуск планировался на 2019 год.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются помешать строительству российского газопровода. В декабре 2019-го Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы.
Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. Укладку еще двух ниток в датских водах планируется закончить до конца апреля.
В начале февраля председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген предложил ввести мораторий на достройку "Северного потока — 2", чтобы "взять паузу для переговоров". Но большинство немецких политиков призывают не связывать экономический проект с политическими разногласиями.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"