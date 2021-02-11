https://ria.ru/20210211/gazopovod-1597005072.html

"Газпром" хочет ввести "Северный поток — 2" в эксплуатацию в 2021 году

"Газпром" хочет ввести "Северный поток — 2" в эксплуатацию в 2021 году

В "Газпроме" хотят ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2" в текущем году. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T15:50

2021-02-11T15:50

2021-02-11T16:51

северный поток — 2

газпром

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев — РИА Новости. В "Газпроме" хотят ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2" в текущем году.Об этом говорится в презентации замначальника департамента импортозамещения технологий компании Владимира Вавилова. Он представил ее на выездном межотраслевом мероприятии "ОПК — ТЭК 2021"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Изначально запуск планировался на 2019 год.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются помешать строительству российского газопровода. В декабре 2019-го Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы.Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. Укладку еще двух ниток в датских водах планируется закончить до конца апреля. В начале февраля председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген предложил ввести мораторий на достройку "Северного потока — 2", чтобы "взять паузу для переговоров". Но большинство немецких политиков призывают не связывать экономический проект с политическими разногласиями.

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

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северный поток — 2, газпром, экономика