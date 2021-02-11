https://ria.ru/20210211/galaktika-1597096949.html

Получено изображение, опровергающее модель образования галактик

Получено изображение, опровергающее модель образования галактик

РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T22:00

2021-02-11T22:00

2021-02-11T22:00

наука

галактики

вселенная

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597091615_0:123:603:462_1920x0_80_0_0_ac1bc81b0e31a72c4fde57a0f382496f.jpg

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Изучив особенности строения одной из самых ранних галактик во Вселенной, астрономы обнаружили у нее признаки, характерные для более зрелых галактических образований. Это ставит под сомнение существующие теории образования галактик. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.Стандартные космологические модели предполагают, что формирование галактик в ранней Вселенной было хаотическим — началось все с крошечных, турбулентных и в значительной степени неструктурированных протогалактик, которым потребовались миллиарды лет после Большого взрыва, чтобы вырасти в стабильные спиральные и эллиптические галактики, наблюдаемые в поздней Вселенной. Зрелые дисковые галактики, такие как наш Млечный Путь, вращаются вокруг плотной центральной структуры старых звезд, называемой балджем, в центре которой находится сверхмассивная черная дыра. Согласно существующим воззрениям, выпуклости-балджи у дисковых галактик, образованные скоплениями звезд, формировались на поздних стадиях эволюции. Используя радиотелескоп ALMA с большой миллиметровой/субмиллиметровой решеткой, британский астрономы из Кардиффского университета вместе с коллегами из других стран получили одно из самых четких прямых изображений далекой галактики ALESS 073.1, расположенной на расстоянии почти 12,5 миллиарда световых лет от Земли. Это позволило ученым провести подробное изучение ее внутренней структуры. Впервые ученые узнали, как выглядела одна из самые ранних галактик во Вселенной, образовавшаяся всего через 1,2 миллиарда лет после Большого взрыва.Измерив выбросы пыли и газа ALESS 073.1, авторы построили модель распределения массы галактики, которая неожиданно показала наличие крупных звездных выпуклостей типа балджей в центре и вращающегося диска — элементов, характерных для более зрелых галактических образований."Мы обнаружили, что массивная выпуклость, регулярный вращающийся диск и, возможно, спиральные рукава уже существовали в этой галактике, когда возраст Вселенной составлял всего 10 процентов от нынешнего, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования доктора Федерико Лелли (Federico Lelli) из Школы физики и астрономии Кардиффского университета. — Другими словами, эта галактика выглядит как взрослая, хотя это всего лишь маленький ребенок"."Это захватывающее открытие бросает вызов нашему нынешнему пониманию того, как формируются галактики, потому что мы полагали, что эти особенности возникают только в зрелых галактиках, а не в молодых", — продолжает еще один автор статьи, коллега Лелли доктор Тимоти Дэвис (Timothy Davis).Одна из целей астрономии — понять, почему галактики выглядят по-разному и когда сформировались их компоненты. Всегда считали, что массивные выпуклости образуются медленно в результате слияния с более мелкими галактиками или в результате определенных процессов, происходящих внутри самой галактики, однако кинематические свойства ALESS 073.1 показали, что образование массивных балджей может происходить чрезвычайно быстро — около половины звезд этой галактики уже сосредоточены в балджах.Результаты исследования показывают, что галактики эволюционируют намного быстрее, чем предполагали ранее.

https://ria.ru/20210211/planeta-1596969012.html

https://ria.ru/20210205/veschestvo-1596149478.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

галактики, вселенная, космос - риа наука