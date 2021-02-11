https://ria.ru/20210211/furgal-1596942491.html

Фургал рассказал, какое блюдо приготовит в СИЗО на день рождения

Фургал рассказал, какое блюдо приготовит в СИЗО на день рождения

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал, что научился в СИЗО готовить и этот навык ему пригодится, чтобы отметить день рождения, сообщила... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T10:36

2021-02-11T10:36

2021-02-11T10:36

уголовное дело сергея фургала

марина литвинович

сизо лефортово

сергей фургал

онк

москва

хабаровский край

общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал, что научился в СИЗО готовить и этот навык ему пригодится, чтобы отметить день рождения, сообщила член столичной ОНК Марина Литвинович.Двенадцатого февраля Фургалу исполнится 51 год."Мы спросили, как он будет праздновать свой день рождения. Он сказал, что обычно он никогда не праздновал свой день рождения, считает, что это вообще время и день для человека самого, что в этот день человек должен побыть с самим с собой, что обычно в этот день он уходил в тайгу... Но в этот раз Сергей Иванович свой день рождения будет встречать вместе с сокамерником, он нам сказал, что приготовит салат. К сожалению, торт передать нельзя, за исключением вафельного торта... Он нам рассказал, что за время нахождения в СИЗО он научился готовить", - заявила Литвинович на видео, опубликованном в Telegram.Она добавила, что Фургал рассказал, как в СИЗО готовят разные блюда, используя кипятильник и смешивая продукты.По словам правозащитницы, экс-губернатор был в нормальном настроении, ему разрешили позвонить родным. Это его второй звонок близким с момента ареста.Задержание Фургала в июле стало одним из самых громких событий 2020 года. Губернатора тут же увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. Фургалу инкриминируется "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом", "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление", "незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой". Ему грозит вплоть до пожизненного срока.

https://ria.ru/20210208/furgal-1596562395.html

https://ria.ru/20210105/furgal-1592037344.html

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уголовное дело сергея фургала, марина литвинович, сизо лефортово, сергей фургал, онк, москва, хабаровский край, общество