Фургал рассказал, какое блюдо приготовит в СИЗО на день рождения
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал, что научился в СИЗО готовить и этот навык ему пригодится, чтобы отметить день рождения, сообщила член столичной ОНК Марина Литвинович.
Двенадцатого февраля Фургалу исполнится 51 год.
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"Мы спросили, как он будет праздновать свой день рождения. Он сказал, что обычно он никогда не праздновал свой день рождения, считает, что это вообще время и день для человека самого, что в этот день человек должен побыть с самим с собой, что обычно в этот день он уходил в тайгу... Но в этот раз Сергей Иванович свой день рождения будет встречать вместе с сокамерником, он нам сказал, что приготовит салат. К сожалению, торт передать нельзя, за исключением вафельного торта... Он нам рассказал, что за время нахождения в СИЗО он научился готовить", - заявила Литвинович на видео, опубликованном в Telegram.
Она добавила, что Фургал рассказал, как в СИЗО готовят разные блюда, используя кипятильник и смешивая продукты.
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По словам правозащитницы, экс-губернатор был в нормальном настроении, ему разрешили позвонить родным. Это его второй звонок близким с момента ареста.
Задержание Фургала в июле стало одним из самых громких событий 2020 года. Губернатора тут же увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. Фургалу инкриминируется "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом", "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление", "незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой". Ему грозит вплоть до пожизненного срока.