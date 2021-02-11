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Распространение коронавируса
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Жительница Приморья заплатит штраф за фейк об обязательной вакцинации
Жительница Приморья заплатит штраф за фейк об обязательной вакцинации
Суд назначил жительнице Владивостока штраф в 5 тысяч рублей за распространение в мессенджерах выдумки об обязательной вакцинации от коронавируса в России,... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T08:37
2021-02-11T08:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев – РИА Новости. Суд назначил жительнице Владивостока штраф в 5 тысяч рублей за распространение в мессенджерах выдумки об обязательной вакцинации от коронавируса в России, сообщает прокуратура Приморья.Прокуратура начала проверку. Было установлено, что информацию разместила жительница Владивостока 1967 года рождения. На нее возбуждено административное дело по статье "Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации".
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коронавирус в россии, россия, владивосток, происшествия

Жительница Приморья заплатит штраф за фейк об обязательной вакцинации

08:37 11.02.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев – РИА Новости. Суд назначил жительнице Владивостока штраф в 5 тысяч рублей за распространение в мессенджерах выдумки об обязательной вакцинации от коронавируса в России, сообщает прокуратура Приморья.
"В ходе мониторинга во взаимодействии с правоохранительными органами популярных мессенджеров в одной из групп обнаружено сообщение о том, что Путин подписал указ об обязательной вакцинации населения. Публикация размещена в августе 2020 года и представляет собой заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверного сообщения", - говорится в релизе.
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Прокуратура начала проверку. Было установлено, что информацию разместила жительница Владивостока 1967 года рождения. На нее возбуждено административное дело по статье "Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации".
"По итогам его судебного рассмотрения ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей", - отмечает прокуратура.
 
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