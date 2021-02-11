https://ria.ru/20210211/feyk-1596930553.html

Жительница Приморья заплатит штраф за фейк об обязательной вакцинации

Жительница Приморья заплатит штраф за фейк об обязательной вакцинации

Суд назначил жительнице Владивостока штраф в 5 тысяч рублей за распространение в мессенджерах выдумки об обязательной вакцинации от коронавируса в России,... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T08:37

2021-02-11T08:37

2021-02-11T08:37

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев – РИА Новости. Суд назначил жительнице Владивостока штраф в 5 тысяч рублей за распространение в мессенджерах выдумки об обязательной вакцинации от коронавируса в России, сообщает прокуратура Приморья.Прокуратура начала проверку. Было установлено, что информацию разместила жительница Владивостока 1967 года рождения. На нее возбуждено административное дело по статье "Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации".

https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596616391.html

россия

владивосток

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, владивосток, происшествия