Жительница Приморья заплатит штраф за фейк об обязательной вакцинации
ВЛАДИВОСТОК, 11 фев – РИА Новости. Суд назначил жительнице Владивостока штраф в 5 тысяч рублей за распространение в мессенджерах выдумки об обязательной вакцинации от коронавируса в России, сообщает прокуратура Приморья.
"В ходе мониторинга во взаимодействии с правоохранительными органами популярных мессенджеров в одной из групп обнаружено сообщение о том, что Путин подписал указ об обязательной вакцинации населения. Публикация размещена в августе 2020 года и представляет собой заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверного сообщения", - говорится в релизе.
Прокуратура начала проверку. Было установлено, что информацию разместила жительница Владивостока 1967 года рождения. На нее возбуждено административное дело по статье "Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации".
"По итогам его судебного рассмотрения ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей", - отмечает прокуратура.