https://ria.ru/20210211/dtp-1596979725.html
В Норвегии автобус с россиянами попал в ДТП
В Норвегии автобус с россиянами попал в ДТП
Автобус, перевозивший 38 рыбаков российских траулеров из аэропорта норвежского Киркенеса в сторону границ, съехал в кювет, пять человек получили легкие травмы,... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:51
2021-02-11T13:51
2021-02-11T14:03
россия
норвегия
киркенес
в мире
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МУРМАНСК, 11 фев – РИА Новости. Автобус, перевозивший 38 рыбаков российских траулеров из аэропорта норвежского Киркенеса в сторону границ, съехал в кювет, пять человек получили легкие травмы, сообщило генконсульство России в Киркенесе на странице "ВКонтакте"."Одиннадцатого февраля около 7.30 утра по местному времени (9.30 мск) автобус с 38 российскими моряками (34 с траулера "Обеляй" и 4 с траулера "Капитан Дураченко") и двумя водителями, следовавший из аэропорта города Киркенес на МАПП "Стурскуг-Борисоглебск", съехал в кювет. По предварительным данным, лёгкие травмы получили пять человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что прибывшие на место происшествия спасатели оперативно оказали первую помощь пострадавшим, организовали транспортировку россиян в больницу Киркенеса. Судовое агентство планирует доставить моряков в Россию другим автобусом."Генеральное консульство России в Киркенесе находится в контакте с компанией-судовладельцем, норвежскими правоохранительными органами и судовым агентом. Будем следить за развитием ситуации и оказывать необходимое содействие российским гражданам", - добавили в консульстве.
https://ria.ru/20210127/dtp-1594848259.html
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россия, норвегия, киркенес, в мире