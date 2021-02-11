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В Норвегии автобус с россиянами попал в ДТП
В Норвегии автобус с россиянами попал в ДТП
Автобус, перевозивший 38 рыбаков российских траулеров из аэропорта норвежского Киркенеса в сторону границ, съехал в кювет, пять человек получили легкие травмы,... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:51
2021-02-11T14:03
россия
норвегия
киркенес
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МУРМАНСК, 11 фев – РИА Новости. Автобус, перевозивший 38 рыбаков российских траулеров из аэропорта норвежского Киркенеса в сторону границ, съехал в кювет, пять человек получили легкие травмы, сообщило генконсульство России в Киркенесе на странице "ВКонтакте"."Одиннадцатого февраля около 7.30 утра по местному времени (9.30 мск) автобус с 38 российскими моряками (34 с траулера "Обеляй" и 4 с траулера "Капитан Дураченко") и двумя водителями, следовавший из аэропорта города Киркенес на МАПП "Стурскуг-Борисоглебск", съехал в кювет. По предварительным данным, лёгкие травмы получили пять человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что прибывшие на место происшествия спасатели оперативно оказали первую помощь пострадавшим, организовали транспортировку россиян в больницу Киркенеса. Судовое агентство планирует доставить моряков в Россию другим автобусом."Генеральное консульство России в Киркенесе находится в контакте с компанией-судовладельцем, норвежскими правоохранительными органами и судовым агентом. Будем следить за развитием ситуации и оказывать необходимое содействие российским гражданам", - добавили в консульстве.
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россия, норвегия, киркенес, в мире

В Норвегии автобус с россиянами попал в ДТП

13:51 11.02.2021 (обновлено: 14:03 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛьвовВид на вечерний Киркенес
Вид на вечерний Киркенес - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 11 фев – РИА Новости. Автобус, перевозивший 38 рыбаков российских траулеров из аэропорта норвежского Киркенеса в сторону границ, съехал в кювет, пять человек получили легкие травмы, сообщило генконсульство России в Киркенесе на странице "ВКонтакте".
"Одиннадцатого февраля около 7.30 утра по местному времени (9.30 мск) автобус с 38 российскими моряками (34 с траулера "Обеляй" и 4 с траулера "Капитан Дураченко") и двумя водителями, следовавший из аэропорта города Киркенес на МАПП "Стурскуг-Борисоглебск", съехал в кювет. По предварительным данным, лёгкие травмы получили пять человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прибывшие на место происшествия спасатели оперативно оказали первую помощь пострадавшим, организовали транспортировку россиян в больницу Киркенеса. Судовое агентство планирует доставить моряков в Россию другим автобусом.
"Генеральное консульство России в Киркенесе находится в контакте с компанией-судовладельцем, норвежскими правоохранительными органами и судовым агентом. Будем следить за развитием ситуации и оказывать необходимое содействие российским гражданам", - добавили в консульстве.
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