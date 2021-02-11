Путин приветствовал решение США по продлению ДСНВ

"Совсем недавно мы вместе с американскими партнёрами продлили Договор о стратегических наступательных вооружениях, СНВ-3. Мы давно это предлагали нашим американским партнёрам. Приятно отметить, что новая администрация выполнила свои предвыборные обещания на этот счёт. Мы приветствуем это решение", - сказал он на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.