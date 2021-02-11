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Путин приветствовал решение США по продлению ДСНВ
Путин приветствовал решение США по продлению ДСНВ
Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ поговорить о новых шагах по сдерживанию гонки вооружений, отметив успешное продление ДСНВ-3. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:42
2021-02-11T13:48
договор снв-3
совет безопасности рф
владимир путин
сша
безопасность
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ поговорить о новых шагах по сдерживанию гонки вооружений, отметив успешное продление ДСНВ-3."Но сегодня предлагаю поговорить о других шагах, направленных на сдерживание гонки вооружений и на контроль за вооружениями в целом", - предложил президент.
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договор снв-3, совет безопасности рф, владимир путин, сша, безопасность

Путин приветствовал решение США по продлению ДСНВ

13:42 11.02.2021 (обновлено: 13:48 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов по итогам работы в 2020 году и по задачам на 2021 год
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов по итогам работы в 2020 году и по задачам на 2021 год - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ поговорить о новых шагах по сдерживанию гонки вооружений, отметив успешное продление ДСНВ-3.
"Совсем недавно мы вместе с американскими партнёрами продлили Договор о стратегических наступательных вооружениях, СНВ-3. Мы давно это предлагали нашим американским партнёрам. Приятно отметить, что новая администрация выполнила свои предвыборные обещания на этот счёт. Мы приветствуем это решение", - сказал он на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.
"Но сегодня предлагаю поговорить о других шагах, направленных на сдерживание гонки вооружений и на контроль за вооружениями в целом", - предложил президент.
 
Договор СНВ-3Совет Безопасности РФВладимир ПутинСШАБезопасность
 
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