https://ria.ru/20210211/drsmd-1596951354.html

В МИД отвергли возможность восстановления ДРСМД в прежнем виде

В МИД отвергли возможность восстановления ДРСМД в прежнем виде

Восстановления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в прежнем виде быть не может, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T11:22

2021-02-11T11:22

2021-02-11T11:47

нато

сергей рябков

владимир путин

сша

выход сша из договора о рсмд

договор о рсмд

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

безопасность

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Восстановления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в прежнем виде быть не может, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие 2 августа 2019 года. Президент РФ Владимир Путин позже озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.Одним из первых на инициативу отреагировал официальный Берлин, сославшись на прежнюю позицию НАТО, что российские идеи по РСМД не заслуживают доверия. Рябков назвал эти заявления безответственными.

https://ria.ru/20210111/drsmd-1592508016.html

сша

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нато, сергей рябков, владимир путин, сша, выход сша из договора о рсмд, договор о рсмд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), безопасность