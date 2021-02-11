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В МИД отвергли возможность восстановления ДРСМД в прежнем виде
В МИД отвергли возможность восстановления ДРСМД в прежнем виде
Восстановления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в прежнем виде быть не может, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:22
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нато
сергей рябков
владимир путин
сша
выход сша из договора о рсмд
договор о рсмд
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безопасность
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Восстановления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в прежнем виде быть не может, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие 2 августа 2019 года. Президент РФ Владимир Путин позже озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.Одним из первых на инициативу отреагировал официальный Берлин, сославшись на прежнюю позицию НАТО, что российские идеи по РСМД не заслуживают доверия. Рябков назвал эти заявления безответственными.
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нато, сергей рябков, владимир путин, сша, выход сша из договора о рсмд, договор о рсмд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), безопасность

В МИД отвергли возможность восстановления ДРСМД в прежнем виде

11:22 11.02.2021 (обновлено: 11:47 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Восстановления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в прежнем виде быть не может, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если коротко, я не думаю, что существуют перспективы восстановления ДРСМД в том виде, в котором он существовал на протяжении трех десятков лет", - сказал Рябков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие 2 августа 2019 года. Президент РФ Владимир Путин позже озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.
Одним из первых на инициативу отреагировал официальный Берлин, сославшись на прежнюю позицию НАТО, что российские идеи по РСМД не заслуживают доверия. Рябков назвал эти заявления безответственными.
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НАТОСергей РябковВладимир ПутинСШАВыход США из договора о РСМДДоговор о РСМДМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Безопасность
 
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