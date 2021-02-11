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В ООН заявили о безальтернативности Минских соглашений
В ООН заявили о безальтернативности Минских соглашений
Минские соглашения являются единственным механизмом для мирного урегулирования на востоке Украины, ООН призывает стороны исполнять все положения... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T20:38
2021-02-11T21:35
луганская народная республика
донецкая народная республика
василий небензя
леонид кравчук
совет безопасности оон
владимир зеленский
минские соглашения
оон
украина
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ООН, 11 фев – РИА Новости. Минские соглашения являются единственным механизмом для мирного урегулирования на востоке Украины, ООН призывает стороны исполнять все положения договоренностей, заявила на заседании Совбеза замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.В четверг в СБ ООН прошло заседание в честь годовщины подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого и подписанного в Минске 12 февраля 2015 года. Комплекс мер состоит из 13 пунктов.Выступая на заседании СБ ООН, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина представила План совместных шагов по выполнению Минских соглашений, который "полностью соответствует духу и букве Минских договоренностей".Постпред РФ при Василий Небензя в свою очередь отметил, что "эта дорожная карта на три четвертых противоречит Минским соглашениям". Кроме того он подчеркнул, что "упорное нежелание Киевом выполнять обязательства по Комплексу мер не скрывается уже даже на уровне украинского руководства". Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в мае и декабре 2020 года утверждал, что Минские соглашения необходимы не для урегулирования конфликта, а только для сохранения санкций против России.В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки". Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210211/donbass-1597105435.html
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В ООН заявили о безальтернативности Минских соглашений

20:38 11.02.2021 (обновлено: 21:35 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖители на одной из улиц Углегорска Донецкой области
Жители на одной из улиц Углегорска Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ООН, 11 фев – РИА Новости. Минские соглашения являются единственным механизмом для мирного урегулирования на востоке Украины, ООН призывает стороны исполнять все положения договоренностей, заявила на заседании Совбеза замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

"Минские соглашения остаются единственным согласованным механизмом для мирного урегулирования конфликта на восточной Украине, и мы призываем стороны исполнять все элементы этих соглашений", - сказала Ди Карло.

В четверг в СБ ООН прошло заседание в честь годовщины подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого и подписанного в Минске 12 февраля 2015 года. Комплекс мер состоит из 13 пунктов.
Выступая на заседании СБ ООН, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина представила План совместных шагов по выполнению Минских соглашений, который "полностью соответствует духу и букве Минских договоренностей".
Постпред РФ при Василий Небензя в свою очередь отметил, что "эта дорожная карта на три четвертых противоречит Минским соглашениям". Кроме того он подчеркнул, что "упорное нежелание Киевом выполнять обязательства по Комплексу мер не скрывается уже даже на уровне украинского руководства". Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в мае и декабре 2020 года утверждал, что Минские соглашения необходимы не для урегулирования конфликта, а только для сохранения санкций против России.
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В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки". Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
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Минские соглашения
 
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВасилий НебензяЛеонид КравчукСовет Безопасности ООНВладимир ЗеленскийМинские соглашенияООНУкраинаВ мире
 
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