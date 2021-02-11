В ООН заявили о безальтернативности Минских соглашений
20:38 11.02.2021 (обновлено: 21:35 11.02.2021)
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖители на одной из улиц Углегорска Донецкой области
"Минские соглашения остаются единственным согласованным механизмом для мирного урегулирования конфликта на восточной Украине, и мы призываем стороны исполнять все элементы этих соглашений", - сказала Ди Карло.
Выступая на заседании СБ ООН, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина представила План совместных шагов по выполнению Минских соглашений, который "полностью соответствует духу и букве Минских договоренностей".
Постпред РФ при Василий Небензя в свою очередь отметил, что "эта дорожная карта на три четвертых противоречит Минским соглашениям". Кроме того он подчеркнул, что "упорное нежелание Киевом выполнять обязательства по Комплексу мер не скрывается уже даже на уровне украинского руководства". Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в мае и декабре 2020 года утверждал, что Минские соглашения необходимы не для урегулирования конфликта, а только для сохранения санкций против России.
В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки". Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения