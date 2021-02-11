https://ria.ru/20210211/donbass-1597105435.html

Небензя назвал Германию и Францию соучастницами преступлений в Донбассе

Небензя назвал Германию и Францию соучастницами преступлений в Донбассе

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза назвал страны Запада, занявшие сторону Украины в конфликте на востоке страны, соучастниками... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T19:12

2021-02-11T19:12

2021-02-11T21:45

россия

донецкая народная республика

василий небензя

совет безопасности оон

оон

украина

донбасс

киев

в мире

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ООН, 11 фев — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза назвал страны Запада, занявшие сторону Украины в конфликте на востоке страны, соучастниками преступления против населения Донбасса.В четверг в Совете Безопасности ООН проходит заседание в честь годовщины подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого и подписанного в Минске 12 февраля 2015 года.Однако, по его словам, инициативы, направленные на установление прямого общения Киева с жителями Донбасса, как это предусматривают Минские договоренности, "вызывают у них нервную реакцию"."Те, кто поддерживает лишь одну сторону внутри украинского конфликта и потакает вопреки фактам ее болезненным фантазиям о российской агрессии, не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса", — заявил Небензя.Он напомнил также, что Киев до конца не реализовал ни одного пункта комплекса мер по выполнению Минских соглашений.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки". Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Условия договоренностей предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики затягивают выполнение этого плана и выдвигают противоречащие соглашениям идеи.

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

https://ria.ru/20210116/sanktsii-1593220794.html

https://ria.ru/20200728/1575005050.html

россия

донецкая народная республика

украина

донбасс

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, донецкая народная республика, василий небензя, совет безопасности оон, оон, украина, донбасс, киев, в мире