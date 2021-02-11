Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210211/dolzhniki-1596975435.html
В Госдуму внесли законопроект о гарантированном доходе должников
В Госдуму внесли законопроект о гарантированном доходе должников
В Госдуму внесли законопроект, дающий должникам право на сохранение ежемесячного дохода не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Об... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:29
2021-02-11T16:56
россия
елена бибикова
инна святенко
совет федерации рф
госдума рф
единая россия
андрей турчак
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, дающий должникам право на сохранение ежемесячного дохода не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Об этом сообщил один из авторов документа, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.Авторами законопроекта стали также сенаторы Андрей Клишас, Инна Святенко, Елена Бибикова, Мария Львова-Белова и Госдумы. Документ предполагает внесение изменений в Гражданский процессуальный кодекс России и закон "Об исполнительном производстве"."Документ подразумевает, что должник получит право обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Банк или иная кредитная организация не сможет производить взыскание на доход, указанный в постановлении судебного пристава-исполнителя", — цитирует Турчака пресс-служба Совфеда.По его словам, фактически речь идет о реализации конституционного права граждан на социальное обеспечение."Новая норма — это механизм дополнительной социальной защиты для пенсионеров, инвалидов и других социально уязвимых категорий граждан. Он также коснется самозанятых и индивидуальных предпринимателей, чьи счета сегодня не защищены от взысканий. В настоящее время все их доходы нередко обнуляются в рамках исполнительных производств, что ставит людей на грань выживания", — сказал сенатор.В случае принятия закон будет гарантировать, что ни один человек в России не останется без средств к существованию, добавил сенатор. "Вне зависимости от того, сколько человек задолжал, кредиторы больше не смогут взыскивать средства должника под ноль — на счету обязательно останется защищенная законом несгораемая сумма, соответствующая прожиточному минимуму", — пояснил Турчак."По заявлению гражданина на одном счету в банке ему должны оставляться ежемесячные доходы в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного гражданина, установленного в соответствии с новым законодательством, как вы сейчас знаете, как проект к медианной заработной плате. Речь идет об установлении дохода не ниже, потому что при необходимости, если у должника имеются иждивенцы на содержании, которые не могут иметь собственных доходов, этот размер может быть установлен и более высокий", — отметил, со своей стороны, первый зампред фракции "Единой России" Андрей Исаев.
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/svet-1592780872.html
https://ria.ru/20200604/1572455720.html
https://ria.ru/20200514/1571424194.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_f15f191ccb566dc328518e7abce40752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, елена бибикова, инна святенко, совет федерации рф, госдума рф, единая россия, андрей турчак, общество

В Госдуму внесли законопроект о гарантированном доходе должников

13:29 11.02.2021 (обновлено: 16:56 11.02.2021)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, дающий должникам право на сохранение ежемесячного дохода не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Об этом сообщил один из авторов документа, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Авторами законопроекта стали также сенаторы Андрей Клишас, Инна Святенко, Елена Бибикова, Мария Львова-Белова и Госдумы. Документ предполагает внесение изменений в Гражданский процессуальный кодекс России и закон "Об исполнительном производстве".
Лампочка - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 20:24
Жириновский предложил запретить отключать свет и газ должникам
"Документ подразумевает, что должник получит право обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Банк или иная кредитная организация не сможет производить взыскание на доход, указанный в постановлении судебного пристава-исполнителя", — цитирует Турчака пресс-служба Совфеда.
По его словам, фактически речь идет о реализации конституционного права граждан на социальное обеспечение.
"Новая норма — это механизм дополнительной социальной защиты для пенсионеров, инвалидов и других социально уязвимых категорий граждан. Он также коснется самозанятых и индивидуальных предпринимателей, чьи счета сегодня не защищены от взысканий. В настоящее время все их доходы нередко обнуляются в рамках исполнительных производств, что ставит людей на грань выживания", — сказал сенатор.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 04.06.2020
4 июня 2020, 12:53
Коллекторов могут обязать записывать все разговоры с должниками
В случае принятия закон будет гарантировать, что ни один человек в России не останется без средств к существованию, добавил сенатор. "Вне зависимости от того, сколько человек задолжал, кредиторы больше не смогут взыскивать средства должника под ноль — на счету обязательно останется защищенная законом несгораемая сумма, соответствующая прожиточному минимуму", — пояснил Турчак.
"По заявлению гражданина на одном счету в банке ему должны оставляться ежемесячные доходы в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного гражданина, установленного в соответствии с новым законодательством, как вы сейчас знаете, как проект к медианной заработной плате. Речь идет об установлении дохода не ниже, потому что при необходимости, если у должника имеются иждивенцы на содержании, которые не могут иметь собственных доходов, этот размер может быть установлен и более высокий", — отметил, со своей стороны, первый зампред фракции "Единой России" Андрей Исаев.
Вывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2020
14 мая 2020, 12:20Распространение коронавируса
В ФНС рассказали, как налоговым должникам получить субсидию на зарплаты
 
РоссияЕлена БибиковаИнна СвятенкоСовет Федерации РФГосдума РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые дошло до суда
05:04Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию
04:55Ученые раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет
04:54Убивавшая собак в Приморье тигрица обосновалась в нацпарке
04:35Раскрыты детали истории с подменой младенцев на куклы в Ставрополье
04:33Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции
04:16Онищенко объяснил, зачем в России сделали три вакцины от COVID-19
04:13Врач призвал россиян перетерпеть насморк
04:05Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19
03:34Врач рассказал, как начать заниматься спортом после удаленки
03:31У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
03:26Флористы рассказали, на какие цветы стоит обратить внимание 14 февраля
03:20"Роскосмос" отправит на МКС "Прогресс" для отсоединения старого модуля
03:17Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление
03:14Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник"
03:07Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
02:56Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн
02:33Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге
02:12Юрист дал совет, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"
02:12Названы последствия утечки "базовой информации" со смартфона
Лента новостейМолния