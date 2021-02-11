https://ria.ru/20210211/dolzhniki-1596975435.html

В Госдуму внесли законопроект о гарантированном доходе должников

В Госдуму внесли законопроект о гарантированном доходе должников

В Госдуму внесли законопроект, дающий должникам право на сохранение ежемесячного дохода не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Об... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T13:29

2021-02-11T13:29

2021-02-11T16:56

россия

елена бибикова

инна святенко

совет федерации рф

госдума рф

единая россия

андрей турчак

общество

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, дающий должникам право на сохранение ежемесячного дохода не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Об этом сообщил один из авторов документа, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.Авторами законопроекта стали также сенаторы Андрей Клишас, Инна Святенко, Елена Бибикова, Мария Львова-Белова и Госдумы. Документ предполагает внесение изменений в Гражданский процессуальный кодекс России и закон "Об исполнительном производстве"."Документ подразумевает, что должник получит право обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Банк или иная кредитная организация не сможет производить взыскание на доход, указанный в постановлении судебного пристава-исполнителя", — цитирует Турчака пресс-служба Совфеда.По его словам, фактически речь идет о реализации конституционного права граждан на социальное обеспечение."Новая норма — это механизм дополнительной социальной защиты для пенсионеров, инвалидов и других социально уязвимых категорий граждан. Он также коснется самозанятых и индивидуальных предпринимателей, чьи счета сегодня не защищены от взысканий. В настоящее время все их доходы нередко обнуляются в рамках исполнительных производств, что ставит людей на грань выживания", — сказал сенатор.В случае принятия закон будет гарантировать, что ни один человек в России не останется без средств к существованию, добавил сенатор. "Вне зависимости от того, сколько человек задолжал, кредиторы больше не смогут взыскивать средства должника под ноль — на счету обязательно останется защищенная законом несгораемая сумма, соответствующая прожиточному минимуму", — пояснил Турчак."По заявлению гражданина на одном счету в банке ему должны оставляться ежемесячные доходы в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного гражданина, установленного в соответствии с новым законодательством, как вы сейчас знаете, как проект к медианной заработной плате. Речь идет об установлении дохода не ниже, потому что при необходимости, если у должника имеются иждивенцы на содержании, которые не могут иметь собственных доходов, этот размер может быть установлен и более высокий", — отметил, со своей стороны, первый зампред фракции "Единой России" Андрей Исаев.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/svet-1592780872.html

https://ria.ru/20200604/1572455720.html

https://ria.ru/20200514/1571424194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, елена бибикова, инна святенко, совет федерации рф, госдума рф, единая россия, андрей турчак, общество