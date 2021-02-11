https://ria.ru/20210211/dolgozhiteli-1596892757.html

Как жить больше ста лет. Названы факторы исключительного долголетия

Как жить больше ста лет. Названы факторы исключительного долголетия

В Международной базе долголетия, где собраны сведения из 15 стран, числится 138 человек, перешагнувших 110-летний рубеж. В мире сейчас — взрывной рост числа... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T08:00

2021-02-11T08:00

2021-02-11T09:45

наука

биология

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В Международной базе долголетия, где собраны сведения из 15 стран, числится 138 человек, перешагнувших 110-летний рубеж. В мире сейчас — взрывной рост числа людей возрастом сто и старше. РИА Новости разбирается, что у них общего и в чем секрет такой долгой жизни.Оптимистичные бедные долгожители Коста-РикиЕсть мнение, что долголетие — удел богатых или отшельников, практикующих аскезу. Все это опровергает маленькая Центральноамериканская страна с бедной экономикой — Коста-Рика. Среди населения стремительно растет доля столетних, государство занимает второе в своей части света место после Канады и Чили по высокой продолжительности жизни — 80,2 года, пишут исследователи из Национального госпиталя гериатрии и геронтологии.В 2017-м в Коста-Рике насчитывали 623 столетних. Большинство — из провинции Сан-Хосе. Однако особенно выделяется полуостров Никоя: его включают в один из пяти голубых поясов — зон с аномальной концентрацией долгожителей.На полуострове 43 долгожителя, четверть — женщины. Средний возраст — 102 года. Все за чертой бедности, пособия и пенсии в общей сложности не превышают 135 долларов США. Только 58,8 процента умеют читать и писать. Двое сейчас — в домах престарелых. Всего 12 человек хорошо питаются, остальные недоедают.Для большинства Никоя — родина. Они провели здесь все время, а значит, у них примерно одинаковые условия окружающей среды, пищевые привычки, род занятий и в целом существование. Тридцать долгожителей всем довольны, только у одного были симптомы депрессии.Что объединяет столетнихИсследователи из США совместно с геронтологами изучили социальные, психологические и культурные факторы, общие для долгожителей разных стран. Среди черт, которые помогают перешагнуть столетний рубеж, они называют мудрость, стойкость к ударам судьбы и оптимизм.Авторы работы также обращают внимание, что многие столетние живут в регионах, где сильна традиционная культура. Пять "голубых зон" — это Лома Линда в штате Калифорнии, Никоя в Коста-Рике, острова Сардиния в Италии, Икария в Греции и Окинава в Японии. Голубыми их назвали по цвету карандаша, которым демографы обвели Сардинию, когда поняли, что ее жители достигают ста лет в десять раз чаще, чем в США.Четыре из пяти зон географически изолированы. Там очень сильны семейные и общинные традиции, люди, как правило, физически активны, не сидят на месте, в основе диеты — растительная пища, а образ жизни позволяет снимать стресс. На Сардинии мужчины главным образом занимаются пастушеством и проходят в день более восьми километров по каменистым склонам. Неудивительно, что остров лидирует по числу долгожителей сильного пола.Особняком стоит Лома Линда в США. В городе много сторонников течения адвентистов седьмого дня, они ведут строгий образ жизни, соблюдают диету, склонны к вегетарианству, занимаются физическим трудом и спортом, по субботам отдыхают.У долгожителей много общих привычек. Они постоянно что-то делают по дому, гуляют, готовят, читают, пишут воспоминания. Многие религиозны, верят "во что-то за пределами нашего знания". Например, Тао Порчон Линч, 101-летняя йогиня, говорит о регенерации всего живого. Молятся, медитируют, занимаются восточными практикам, обливаются холодной водой, опираются на народное знание, включая аюрведу и китайскую народную медицину. Занимаются искусствами, играют в игры, работают волонтерами в библиотеках и помогают соседям. У многих активные жизненные установки и четкие цели. В Японии для этого даже есть термин — "икигай". Беби-бум и месяц рожденияВзрывное увеличение числа столетних наблюдается по всему миру. Это продемонстрировали ученые из Университета Монреаля на примере канадской провинции Квебек. Если до 1930-х, согласно переписям, количество каждый год было примерно одинаково, то после 1970-х начался рост. В 2016 году их насчитывали 1757 человек, и все — почти исключительно женщины.В XXI веке произошел стремительный рост числа не только столетних, но и полу- и супердолгожителей — достигших 105 и 110 лет. Авторы работы полагают, что к этому привели большие выборки рожденных в определенный период времени, миграция и то, что возраст ухода из жизни постоянно повышается.Согласно Национальному бюро статистики Великобритании, в 2019 году в стране насчитывалось более 600 тысяч человек от 90 и старше. Женщин вдвое больше, чем мужчин (пока пол — один из главных факторов долголетия). Всего 13 300 столетних, что на 11 процентов больше, чем в предыдущем году. Лидирует по числу долгожителей Уэльс.Не отменяя другие факторы, взрывной рост количества столетних британские эксперты относят за счет беби-бума после Первой мировой войны. В середине 1919-го и 1920-го людей родилось много больше, чем в предыдущие годы.Леонид и Наталья Гавриловы из статистического центра NORC Университета Чикаго вычислили сезон, в который чаще всего рождаются долгожители. Они проанализировали данные 1574 проверенных столетних в США, которые появились на свет в период с 1880-го по 1895-й и увидели: пик — рожденные с сентября по ноябрь, спад — в марте, мае и июле. Никакой астрологии здесь нет: эпидемиологи рассматривают месяц рождения как один из компонентов окружающей среды, действующий во время беременности и в младенчестве — количество солнца, температура воздуха, подверженность инфекциям.В другой работе исследователи перечисляют факторы исключительного долголетия. Среди них главнейший — наследственный. Если родители жили долго, то с большой вероятностью такая судьба уготована и детям. Хотя, отмечают исследователи, здоровый образ жизни и окружающие условия важнее генетики. Иначе сложно объяснить, почему долгожителями часто становятся оба супруга.Еще один фактор — возраст, в котором женщина родила ребенка. Чем моложе мать, тем больше среди детей долгожителей. Для мужчин важен род занятий. У того, кто был в 1930-х фермером, шансы на долголетие возрастают в 1,67 раза.

https://ria.ru/20200916/superstoletnie-1577276145.html

https://ria.ru/20190515/1553480290.html

https://ria.ru/20200629/1573618317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, здоровье - общество