https://ria.ru/20210211/dolgi-1596965820.html

Эксперт рассказал, с чем связан рост долгов россиян за электроэнергию

Эксперт рассказал, с чем связан рост долгов россиян за электроэнергию

Рост задолженности населения на розничном рынке электроэнергии РФ в 2020 году связан с падением реальных доходов граждан, заявил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T12:37

2021-02-11T12:37

2021-02-11T12:37

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Рост задолженности населения на розничном рынке электроэнергии РФ в 2020 году связан с падением реальных доходов граждан, заявил РИА Новости руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Борис Бокарев.По данным Центра финансовых расчетов (ЦФР), долги населения на розничном рынке электроэнергии в России в 2020 году выросли значительно по сравнению с предыдущим годом - на 12 миллиардов рублей, до 66,6 миллиарда рублей. При этом в апреле прошлого года правительство установило мораторий на взыскание неустойки за просрочку платежей за коммунальные услуги, в том числе за электроэнергию, до 1 января 2021 года. От обязанности оплаты самих энергоресурсов постановление не освобождало.Он отметил, что население РФ потребляет электроэнергии примерно на 40 миллиардов рублей в месяц, поэтому "никаких проблем у энергетиков в связи с образованием 66,6 миллиарда рублей долга населения нет и быть не должно".При перекрестном субсидировании в электроэнергетике одна группа потребителей платит за более низкие тарифы для других. В России действуют несколько видов перекрестного субсидирования, в частности, промышленность доплачивает за более низкие тарифы для населения и приравненные к нему категории потребителей. Энергетическая стратегия РФ до 2035 года предполагает постепенную ликвидацию перекрестного субсидирования в электроэнергетике.

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/elektrostantsiya-1595150250.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/1595537329.html

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