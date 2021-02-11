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Эксперт рассказал, с чем связан рост долгов россиян за электроэнергию
Эксперт рассказал, с чем связан рост долгов россиян за электроэнергию
Рост задолженности населения на розничном рынке электроэнергии РФ в 2020 году связан с падением реальных доходов граждан, заявил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T12:37
2021-02-11T12:37
2021-02-11T12:37
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жкх
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Рост задолженности населения на розничном рынке электроэнергии РФ в 2020 году связан с падением реальных доходов граждан, заявил РИА Новости руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Борис Бокарев.По данным Центра финансовых расчетов (ЦФР), долги населения на розничном рынке электроэнергии в России в 2020 году выросли значительно по сравнению с предыдущим годом - на 12 миллиардов рублей, до 66,6 миллиарда рублей. При этом в апреле прошлого года правительство установило мораторий на взыскание неустойки за просрочку платежей за коммунальные услуги, в том числе за электроэнергию, до 1 января 2021 года. От обязанности оплаты самих энергоресурсов постановление не освобождало.Он отметил, что население РФ потребляет электроэнергии примерно на 40 миллиардов рублей в месяц, поэтому "никаких проблем у энергетиков в связи с образованием 66,6 миллиарда рублей долга населения нет и быть не должно".При перекрестном субсидировании в электроэнергетике одна группа потребителей платит за более низкие тарифы для других. В России действуют несколько видов перекрестного субсидирования, в частности, промышленность доплачивает за более низкие тарифы для населения и приравненные к нему категории потребителей. Энергетическая стратегия РФ до 2035 года предполагает постепенную ликвидацию перекрестного субсидирования в электроэнергетике.
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/elektrostantsiya-1595150250.html
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россия, жкх, экономика
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Рост задолженности населения на розничном рынке электроэнергии РФ в 2020 году связан с падением реальных доходов граждан, заявил РИА Новости руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Борис Бокарев.
По данным Центра финансовых расчетов (ЦФР), долги населения на розничном рынке электроэнергии в России в 2020 году выросли значительно по сравнению с предыдущим годом - на 12 миллиардов рублей, до 66,6 миллиарда рублей. При этом в апреле прошлого года правительство установило мораторий на взыскание неустойки за просрочку платежей за коммунальные услуги, в том числе за электроэнергию, до 1 января 2021 года. От обязанности оплаты самих энергоресурсов постановление не освобождало.
"Рост задолженности связан с падением реальных располагаемых денежных доходов граждан в 2020 году на 3,5%. Энергетика используется как часть системы перераспределения доходов в государстве, поэтому понятно желание правительства поддержать уровень дохода граждан через мораторий на начисление и взыскание неустойки по долгам за ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги - ред.)", - сказал Бокарев.
Он отметил, что население РФ потребляет электроэнергии примерно на 40 миллиардов рублей в месяц, поэтому "никаких проблем у энергетиков в связи с образованием 66,6 миллиарда рублей долга населения нет и быть не должно".
"Безусловно, окончание моратория повысит платежную дисциплину, но энергокомпаниям надо решать проблему не долгов, а перекрестного субсидирования населения, в той части, когда плата за энергию не зависит от уровня потребления гражданами", - подчеркнул Бокарев.
При перекрестном субсидировании в электроэнергетике одна группа потребителей платит за более низкие тарифы для других. В России действуют несколько видов перекрестного субсидирования, в частности, промышленность доплачивает за более низкие тарифы для населения и приравненные к нему категории потребителей. Энергетическая стратегия РФ до 2035 года предполагает постепенную ликвидацию перекрестного субсидирования в электроэнергетике.