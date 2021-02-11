МИД рассказал об обязательствах России по Договору по открытому небу
14:34 11.02.2021 (обновлено: 14:37 11.02.2021)
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москва продолжает добросовестно выполнять Договор по открытому небу, несмотря на запуск внутригосударственных процедур по выходу, готова принять наблюдательные миссии, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Выполнение Россией обязательств в рамках Договора будет столь же доскональным, полным и всеобъемлющим, как это было все прошлые годы, безотносительно к запуску у нас внутренних процедур, необходимых для выхода", - заявил Рябков.
15 января, 15:44Договор по открытому небу
МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. Как заявили в ведомстве, после выхода из Договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". При этом в министерстве подчеркивают, что данный шаг еще не означает начала выхода из Договора, это произойдет только после подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде и по истечении шести месяцев. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию "конструктивно".
Как отметил Рябков, пока рано говорить, когда Москва завершит упомянутые внутригосударственные процедуры. "Но на протяжении всего этого периода Россия будет абсолютно ответственно, без малейших отклонений следовать требованиям договора. Это означает, среди прочего, и прием миссий открытого неба у себя, и направления собственных миссий. Но там много и других аспектов: участие в заседании Консультативной комиссии и других рабочих органов, обсуждение вопросов, которые составляют текущую повестку дня, в том числе по сертификации аппаратуры наблюдения, к которой готовятся некоторые страны", - пояснил замглавы МИД РФ.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Процедура выхода США из Договора по открытому небу, запущенная 22 мая 2020 года, завершилась 22 ноября.