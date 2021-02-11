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В МИД назвали условие возвращения России в Договор по открытому небу
В МИД назвали условие возвращения России в Договор по открытому небу
Россия допускает приостановку внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу, если США пересмотрят свое решение о выходе, но уступок не... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:33
2021-02-11T11:51
выход сша из договора по открытому небу
договор по открытому небу
сергей рябков
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия допускает приостановку внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу, если США пересмотрят свое решение о выходе, но уступок не будет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Время есть для того, чтобы переосмыслить эту ситуацию. Если США в рамках обзора своих внешнеполитических приоритетов, в рамках анализа наследия администрации (экс-президента Дональда) Трампа придут к выводу, что здесь возможен альтернативный путь, и просигнализируют о том, что Вашингтон готов в том или ином виде начать движение к возвращению в ДОН, то и у нас, наверное, определенная коррекция принятого ранее решения о запуске внутренних процедур тоже возможна. Но никто не должен ожидать от России уступок", - заявил дипломат.МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода из Договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". В ведомстве подчеркивают, что этот шаг еще не означает начала выхода из Договора, это произойдет только с момента подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Процедура выхода США из Договора по открытому небу, запущенная 22 мая 2020 года, завершилась 22 ноября.
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выход сша из договора по открытому небу, договор по открытому небу, сергей рябков, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша

В МИД назвали условие возвращения России в Договор по открытому небу

11:33 11.02.2021 (обновлено: 11:51 11.02.2021)
 
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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия допускает приостановку внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу, если США пересмотрят свое решение о выходе, но уступок не будет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Время есть для того, чтобы переосмыслить эту ситуацию. Если США в рамках обзора своих внешнеполитических приоритетов, в рамках анализа наследия администрации (экс-президента Дональда) Трампа придут к выводу, что здесь возможен альтернативный путь, и просигнализируют о том, что Вашингтон готов в том или ином виде начать движение к возвращению в ДОН, то и у нас, наверное, определенная коррекция принятого ранее решения о запуске внутренних процедур тоже возможна. Но никто не должен ожидать от России уступок", - заявил дипломат.
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2 февраля, 23:30
США изучают вопрос о возвращении к Договору по открытому небу
МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода из Договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". В ведомстве подчеркивают, что этот шаг еще не означает начала выхода из Договора, это произойдет только с момента подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Процедура выхода США из Договора по открытому небу, запущенная 22 мая 2020 года, завершилась 22 ноября.
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"Лучше знать, чем догадываться". Зачем США сохранять договоры с Россией
 
Выход США из Договора по открытому небуДоговор по открытому небуСергей РябковРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)США
 
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