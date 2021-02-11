В МИД назвали условие возвращения России в Договор по открытому небу
11:33 11.02.2021 (обновлено: 11:51 11.02.2021)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия допускает приостановку внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу, если США пересмотрят свое решение о выходе, но уступок не будет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Время есть для того, чтобы переосмыслить эту ситуацию. Если США в рамках обзора своих внешнеполитических приоритетов, в рамках анализа наследия администрации (экс-президента Дональда) Трампа придут к выводу, что здесь возможен альтернативный путь, и просигнализируют о том, что Вашингтон готов в том или ином виде начать движение к возвращению в ДОН, то и у нас, наверное, определенная коррекция принятого ранее решения о запуске внутренних процедур тоже возможна. Но никто не должен ожидать от России уступок", - заявил дипломат.
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МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода из Договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". В ведомстве подчеркивают, что этот шаг еще не означает начала выхода из Договора, это произойдет только с момента подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Процедура выхода США из Договора по открытому небу, запущенная 22 мая 2020 года, завершилась 22 ноября.
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