Высланные из России дипломаты сознательно нарушили закон, заявил МИД
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Высланные из России европейские дипломаты из ФРГ, Польши и Швеции прекрасно понимали, что нарушили российские законы, так как акции в которых они участвовали были несогласованными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что в Венской конвенции о дипломатических сношениях есть положение о том, что "все лица, пользующиеся привилегиями и иммунитетами обязаны без ущерба для их привилегий и иммунитета уважать законы и правила страны пребывания". При этом Захарова напомнила, что в России еще в марте прошлого года запретили проведение всех публичных и массовых мероприятий.
"Об этом иностранным дипломатам прекрасно было известно. Таким образом, участие сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши и посольства ФРГ в прошедших 23 и 31 января акциях представляет собой не только вмешательство во внутренние дела РФ, но и заведомое, сознательное, нарушение законов государства пребывания", - сказала Захарова на брифинге.
На прошлой неделе МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, а также после решения суда по Алексею Навальному, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.