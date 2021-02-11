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Высланные из России дипломаты сознательно нарушили закон, заявил МИД
Высланные из России дипломаты сознательно нарушили закон, заявил МИД
Высланные из России европейские дипломаты из ФРГ, Польши и Швеции прекрасно понимали, что нарушили российские законы, так как акции в которых они участвовали... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T16:58
2021-02-11T16:58
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
польша
швеция
германия
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Высланные из России европейские дипломаты из ФРГ, Польши и Швеции прекрасно понимали, что нарушили российские законы, так как акции в которых они участвовали были несогласованными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что в Венской конвенции о дипломатических сношениях есть положение о том, что "все лица, пользующиеся привилегиями и иммунитетами обязаны без ущерба для их привилегий и иммунитета уважать законы и правила страны пребывания". При этом Захарова напомнила, что в России еще в марте прошлого года запретили проведение всех публичных и массовых мероприятий.На прошлой неделе МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, а также после решения суда по Алексею Навальному, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
https://ria.ru/20210203/zakharova-1595926358.html
https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), польша, швеция, германия, в мире

Высланные из России дипломаты сознательно нарушили закон, заявил МИД

16:58 11.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Высланные из России европейские дипломаты из ФРГ, Польши и Швеции прекрасно понимали, что нарушили российские законы, так как акции в которых они участвовали были несогласованными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что в Венской конвенции о дипломатических сношениях есть положение о том, что "все лица, пользующиеся привилегиями и иммунитетами обязаны без ущерба для их привилегий и иммунитета уважать законы и правила страны пребывания". При этом Захарова напомнила, что в России еще в марте прошлого года запретили проведение всех публичных и массовых мероприятий.

"Об этом иностранным дипломатам прекрасно было известно. Таким образом, участие сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши и посольства ФРГ в прошедших 23 и 31 января акциях представляет собой не только вмешательство во внутренние дела РФ, но и заведомое, сознательное, нарушение законов государства пребывания", - сказала Захарова на брифинге.

На прошлой неделе МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, а также после решения суда по Алексею Навальному, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве у площади Трех вокзалов - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ПольшаШвецияГерманияВ мире
 
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