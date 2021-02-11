https://ria.ru/20210211/diplomaty-1597073208.html

Высланные из России дипломаты сознательно нарушили закон, заявил МИД

Высланные из России дипломаты сознательно нарушили закон, заявил МИД

Высланные из России европейские дипломаты из ФРГ, Польши и Швеции прекрасно понимали, что нарушили российские законы, так как акции в которых они участвовали... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T16:58

2021-02-11T16:58

2021-02-11T16:58

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

польша

швеция

германия

в мире

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Высланные из России европейские дипломаты из ФРГ, Польши и Швеции прекрасно понимали, что нарушили российские законы, так как акции в которых они участвовали были несогласованными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что в Венской конвенции о дипломатических сношениях есть положение о том, что "все лица, пользующиеся привилегиями и иммунитетами обязаны без ущерба для их привилегий и иммунитета уважать законы и правила страны пребывания". При этом Захарова напомнила, что в России еще в марте прошлого года запретили проведение всех публичных и массовых мероприятий.На прошлой неделе МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, а также после решения суда по Алексею Навальному, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

https://ria.ru/20210203/zakharova-1595926358.html

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

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швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), польша, швеция, германия, в мире