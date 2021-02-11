https://ria.ru/20210211/diplomatiya-1596934176.html

Постпред при ЕС напомнил правила поведения дипломатов в стране пребывания

Постпред при ЕС напомнил правила поведения дипломатов в стране пребывания

Функция любого дипломата, согласно Венской конвенции, заключается в отслеживании и анализе ситуации в стране пребывания, а не в участии в политических акциях,... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T09:24

2021-02-11T09:24

2021-02-11T10:34

россия

владимир чижов

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 11 фев — РИА Новости. Функция любого дипломата, согласно Венской конвенции, заключается в отслеживании и анализе ситуации в стране пребывания, а не в участии в политических акциях, заявил журналистам в Брюсселе постпред России при ЕС Владимир Чижов, комментируя высылку трех европейских дипломатов из России и резкую реакцию ЕС на это решение."Да, функцией любого дипломата, любого, если говорить языком Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, дипломатического агента (в данном случае ничего дурного в этом термине нет) является отслеживание и анализ ситуации в стране пребывания, в том числе внутриполитической ситуации. Но одно дело — анализировать и отслеживать ситуацию в стране пребывания, а другое — участвовать в конкретных политических акциях", — сказал он.Чижов подчеркнул, что "то, за что объявили персонами нон-грата трех европейских дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге, касалось именно незаконных акций". "Причем их незаконность была заранее хорошо известна и самим дипломатам, и их руководителям", - добавил он.Отвечая на вопрос о том, как бы, на его взгляд, отреагировали бельгийские власти и СМИ, если бы российские дипломаты "наблюдали", например, за недавней акцией в районе Северного вокзала в Брюсселе, в ходе которой протестующие едва не забросали камнями машину короля бельгийцев Филиппа, постпред России при ЕС подчеркнул, что ему "трудно представить ситуацию, при которой кто-то из сотрудников участвовал бы в подобной акции даже в качестве наблюдающего".Комментируя историю с метанием камней в сторону бельгийского королевского кортежа, Чижов указал, что ни один камень в машину короля тогда не попал. "Причем вопрос, кому в этом повезло больше — королю или демонстрантам", — заключил постпред России при Евросоюзе.На прошлой неделе МИД России сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве.Европейский союз резко осудил это решение России, настаивая на том, что сотрудники диппредставительств не занимались какой-либо деятельностью, нарушившей их дипломатический статус, а лишь выполняли свои функции. В понедельник Польша, Германия и Швеция объявили об ответных шагах и высылке российских дипломатов из этих стран.

https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html

https://ria.ru/20210205/dipvysylka-1596212324.html

https://ria.ru/20210208/diplomaty-1596484188.html

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россия, владимир чижов, евросоюз, в мире