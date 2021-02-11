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В Севастополе осудили дезертира, похитившего оружие более 20 лет назад
В Севастополе осудили дезертира, похитившего оружие более 20 лет назад
Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 годам колонии матроса, похитившего 4 пистолета и дезертировавшего в 1998 году, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T22:22
2021-02-11T22:22
россия
главное военное следственное управление
следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 годам колонии матроса, похитившего 4 пистолета и дезертировавшего в 1998 году, сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.Весной 1997 года матрос войсковой части 13140 (береговые войска ЧФ РФ) Андрей Скибин в сговоре с другим матросом похитил со склада четыре пистолета. Он оставил расположение части 9 февраля 1998 года и убыл сначала в Ростовскую, а затем в Калининградскую область, где проживал под вымышленной фамилией. Дезертир был задержан в декабре 2019 года, признал свою вину. В ходе следствия обнаружен и изъят один пистолет, который возвратили военному ведомству.Помогавший в краже оружия матрос Николай Городилов был осужден судом в 1998 году на четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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россия
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россия, главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, севастополь, происшествия

В Севастополе осудили дезертира, похитившего оружие более 20 лет назад

22:22 11.02.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 годам колонии матроса, похитившего 4 пистолета и дезертировавшего в 1998 году, сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.
Весной 1997 года матрос войсковой части 13140 (береговые войска ЧФ РФ) Андрей Скибин в сговоре с другим матросом похитил со склада четыре пистолета. Он оставил расположение части 9 февраля 1998 года и убыл сначала в Ростовскую, а затем в Калининградскую область, где проживал под вымышленной фамилией. Дезертир был задержан в декабре 2019 года, признал свою вину. В ходе следствия обнаружен и изъят один пистолет, который возвратили военному ведомству.
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"Судом в Севастополе признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, п. "в" ч. 3 ст. 226 (пособничество в хищении оружия) и ч. 1 ст. 338 УК РФ (дезертирство). Решением Севастопольского гарнизонного военного суда Скибину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Помогавший в краже оружия матрос Николай Городилов был осужден судом в 1998 году на четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
 
РоссияГлавное военное следственное управлениеСледственный комитет России (СК РФ)Калининградская областьСевастопольПроисшествия
 
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