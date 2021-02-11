https://ria.ru/20210211/dezertir-1597124774.html
В Севастополе осудили дезертира, похитившего оружие более 20 лет назад
В Севастополе осудили дезертира, похитившего оружие более 20 лет назад
Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 годам колонии матроса, похитившего 4 пистолета и дезертировавшего в 1998 году, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T22:22
2021-02-11T22:22
2021-02-11T22:22
россия
главное военное следственное управление
следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
севастополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 годам колонии матроса, похитившего 4 пистолета и дезертировавшего в 1998 году, сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.Весной 1997 года матрос войсковой части 13140 (береговые войска ЧФ РФ) Андрей Скибин в сговоре с другим матросом похитил со склада четыре пистолета. Он оставил расположение части 9 февраля 1998 года и убыл сначала в Ростовскую, а затем в Калининградскую область, где проживал под вымышленной фамилией. Дезертир был задержан в декабре 2019 года, признал свою вину. В ходе следствия обнаружен и изъят один пистолет, который возвратили военному ведомству.Помогавший в краже оружия матрос Николай Городилов был осужден судом в 1998 году на четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
https://ria.ru/20210203/otpechatok-1595889302.html
россия
калининградская область
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_eac192fcfaba82800790f2bf172313be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, севастополь, происшествия