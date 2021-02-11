https://ria.ru/20210211/dezertir-1597124774.html

В Севастополе осудили дезертира, похитившего оружие более 20 лет назад

В Севастополе осудили дезертира, похитившего оружие более 20 лет назад

Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 годам колонии матроса, похитившего 4 пистолета и дезертировавшего в 1998 году, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T22:22

2021-02-11T22:22

2021-02-11T22:22

россия

главное военное следственное управление

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калининградская область

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 годам колонии матроса, похитившего 4 пистолета и дезертировавшего в 1998 году, сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.Весной 1997 года матрос войсковой части 13140 (береговые войска ЧФ РФ) Андрей Скибин в сговоре с другим матросом похитил со склада четыре пистолета. Он оставил расположение части 9 февраля 1998 года и убыл сначала в Ростовскую, а затем в Калининградскую область, где проживал под вымышленной фамилией. Дезертир был задержан в декабре 2019 года, признал свою вину. В ходе следствия обнаружен и изъят один пистолет, который возвратили военному ведомству.Помогавший в краже оружия матрос Николай Городилов был осужден судом в 1998 году на четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

https://ria.ru/20210203/otpechatok-1595889302.html

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россия, главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, севастополь, происшествия