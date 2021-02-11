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"Коммунисты России" предложили ресторанам ввести скидку на 14 февраля
"Коммунисты России" предложили ресторанам ввести скидку на 14 февраля
Партия "Коммунисты России" предлагает рестораторам ввести скидку 30% для влюбленных пар на все меню в День святого Валентина 14 февраля по всей стране, сообщил... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:14
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максим сурайкин
коммунисты россии
общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" предлагает рестораторам ввести скидку 30% для влюбленных пар на все меню в День святого Валентина 14 февраля по всей стране, сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.По его словам, если акция перерастет в добрую ежегодную традицию сектора общепита, то день влюбленных заиграет новыми яркими красками и станет социальным праздником, а не днем в честь легкомысленных отношений.
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максим сурайкин, коммунисты россии, общество

"Коммунисты России" предложили ресторанам ввести скидку на 14 февраля

11:14 11.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСувениры в виде сердца ко Дню святого Валентина
Сувениры в виде сердца ко Дню святого Валентина - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" предлагает рестораторам ввести скидку 30% для влюбленных пар на все меню в День святого Валентина 14 февраля по всей стране, сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
"Партия "Коммунисты России" призвала всех рестораторов России объявить космическую скидку для влюбленных пар на все меню в секторе общепита в честь полюбившегося молодежью праздника 14 февраля. Необходимо обеспечить 30% дисконта, что создаст праздничное настроение миллионам людей, причем не только молодых, явится мерой существенной поддержки семейных бюджетов россиян, чьи доходы пострадали от пандемии коронавируса", - рассказал РИА Новости Сурайкин.
Молодой человек проходит мимо витрины магазина с сувенирной продукцией ко Дню Святого Валентина - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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По его словам, если акция перерастет в добрую ежегодную традицию сектора общепита, то день влюбленных заиграет новыми яркими красками и станет социальным праздником, а не днем в честь легкомысленных отношений.
"Государственный общепит может пойти на скидки централизованно, а частный сектор может просто поддержать инициативу партии", - отметил Сурайкин.
 
Максим СурайкинКоммунисты РоссииОбщество
 
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