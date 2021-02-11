"Коммунисты России" предложили ресторанам ввести скидку на 14 февраля
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" предлагает рестораторам ввести скидку 30% для влюбленных пар на все меню в День святого Валентина 14 февраля по всей стране, сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
"Партия "Коммунисты России" призвала всех рестораторов России объявить космическую скидку для влюбленных пар на все меню в секторе общепита в честь полюбившегося молодежью праздника 14 февраля. Необходимо обеспечить 30% дисконта, что создаст праздничное настроение миллионам людей, причем не только молодых, явится мерой существенной поддержки семейных бюджетов россиян, чьи доходы пострадали от пандемии коронавируса", - рассказал РИА Новости Сурайкин.
По его словам, если акция перерастет в добрую ежегодную традицию сектора общепита, то день влюбленных заиграет новыми яркими красками и станет социальным праздником, а не днем в честь легкомысленных отношений.
"Государственный общепит может пойти на скидки централизованно, а частный сектор может просто поддержать инициативу партии", - отметил Сурайкин.