https://ria.ru/20210211/den-1596949764.html

"Коммунисты России" предложили ресторанам ввести скидку на 14 февраля

"Коммунисты России" предложили ресторанам ввести скидку на 14 февраля

Партия "Коммунисты России" предлагает рестораторам ввести скидку 30% для влюбленных пар на все меню в День святого Валентина 14 февраля по всей стране, сообщил... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T11:14

2021-02-11T11:14

2021-02-11T11:14

максим сурайкин

коммунисты россии

общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" предлагает рестораторам ввести скидку 30% для влюбленных пар на все меню в День святого Валентина 14 февраля по всей стране, сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.По его словам, если акция перерастет в добрую ежегодную традицию сектора общепита, то день влюбленных заиграет новыми яркими красками и станет социальным праздником, а не днем в честь легкомысленных отношений.

https://ria.ru/20210211/podarki-1596930692.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим сурайкин, коммунисты россии, общество