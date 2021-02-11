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Москвичей предупредили об активности аферистов перед Днем всех влюбленных
Москвичей предупредили об активности аферистов перед Днем всех влюбленных
Прокуратура Москвы предупредила о растущей активности дистанционных мошенников накануне Дня всех влюбленных. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T10:41
2021-02-11T10:41
2021-02-11T10:41
москва
технологии
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Прокуратура Москвы предупредила о растущей активности дистанционных мошенников накануне Дня всех влюбленных.По информации прокуратуры, такие письма могут содержать ссылки или вложенные файлы, которые позволят злоумышленникам установить на компьютер или телефон вредоносные программы или перенаправят пользователя на мошеннический сайт. Так аферисты смогут получить данные банковской карты или пароль подтверждения операции из SMS.Прокуратура Москвы напомнила, что никогда и ни под каким предлогом нельзя никому сообщать персональные данные своей банковской карты. Покупки необходимо совершать только на проверенных ресурсах. Для покупок в интернете рекомендуется завести отдельную карту и держать на ней только ту сумму, которая требуется для приобретения товара.
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москва, технологии
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости.
Прокуратура Москвы
предупредила о растущей активности дистанционных мошенников накануне Дня всех влюбленных.
"В преддверии Дня всех влюбленных, 23 февраля, 8 марта резко возрастает количество покупок в интернете, чем могут воспользоваться мошенники. Опасность представляют письма якобы из интернет-магазинов, в которых предлагаются подарки, скидки, выгодные акции или используются другие уловки", - сообщает пресс-служба ведомства.
По информации прокуратуры, такие письма могут содержать ссылки или вложенные файлы, которые позволят злоумышленникам установить на компьютер или телефон вредоносные программы или перенаправят пользователя на мошеннический сайт. Так аферисты смогут получить данные банковской карты или пароль подтверждения операции из SMS.
Прокуратура Москвы напомнила, что никогда и ни под каким предлогом нельзя никому сообщать персональные данные своей банковской карты. Покупки необходимо совершать только на проверенных ресурсах. Для покупок в интернете рекомендуется завести отдельную карту и держать на ней только ту сумму, которая требуется для приобретения товара.