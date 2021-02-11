https://ria.ru/20210211/den-1596943314.html

Москвичей предупредили об активности аферистов перед Днем всех влюбленных

Москвичей предупредили об активности аферистов перед Днем всех влюбленных

Прокуратура Москвы предупредила о растущей активности дистанционных мошенников накануне Дня всех влюбленных. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T10:41

2021-02-11T10:41

2021-02-11T10:41

москва

технологии

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Прокуратура Москвы предупредила о растущей активности дистанционных мошенников накануне Дня всех влюбленных.По информации прокуратуры, такие письма могут содержать ссылки или вложенные файлы, которые позволят злоумышленникам установить на компьютер или телефон вредоносные программы или перенаправят пользователя на мошеннический сайт. Так аферисты смогут получить данные банковской карты или пароль подтверждения операции из SMS.Прокуратура Москвы напомнила, что никогда и ни под каким предлогом нельзя никому сообщать персональные данные своей банковской карты. Покупки необходимо совершать только на проверенных ресурсах. Для покупок в интернете рекомендуется завести отдельную карту и держать на ней только ту сумму, которая требуется для приобретения товара.

https://ria.ru/20210211/podarki-1596930692.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, технологии