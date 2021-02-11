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В Новгородской области завели дело после смерти инвалида
В Новгородской области завели дело после смерти инвалида
Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении действий Минздрава Новгородской области в связи со смертью человека с инвалидностью, который не получал... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T15:04
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новгородская область
чудовский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении действий Минздрава Новгородской области в связи со смертью человека с инвалидностью, который не получал жизненно важные лекарства, сообщили в пресс-служба областной прокуратуры."По материалам прокурорской проверки по факту халатных действий должностных лиц регионального Минздрава возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК (халатность)", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.Установлено, что инвалид первой группы 23-летний житель Чудовского района не мог получить бесплатно жизненно важные лекарственные препараты, выписанные ему, с января 2020 года."Семья молодого человека вынуждена была приобретать лекарство за счет собственных средств", - добавили в пресс-службе прокуратуры.В пресс-службе ведомства уточнили, что в июле прошлого года прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании незаконным бездействия профильного министерства по обеспечению молодого человека жизненно необходимыми лекарствами.Требования прокурора судом удовлетворены."Судебное решение подлежало немедленному исполнению, вступило в законную силу и министерством не обжаловалось. Вместе с тем даже при наличии решения суда... мер по закупке жизненно необходимого лекарства принято не было", - говорится в сообщении прокуратуры.Здоровье молодого человека ухудшилось и в январе 2021 года он умер.
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новгородская область, чудовский район, происшествия

В Новгородской области завели дело после смерти инвалида

15:04 11.02.2021 (обновлено: 15:05 11.02.2021)
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении действий Минздрава Новгородской области в связи со смертью человека с инвалидностью, который не получал жизненно важные лекарства, сообщили в пресс-служба областной прокуратуры.
"По материалам прокурорской проверки по факту халатных действий должностных лиц регионального Минздрава возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК (халатность)", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
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Установлено, что инвалид первой группы 23-летний житель Чудовского района не мог получить бесплатно жизненно важные лекарственные препараты, выписанные ему, с января 2020 года.
"Семья молодого человека вынуждена была приобретать лекарство за счет собственных средств", - добавили в пресс-службе прокуратуры.
В пресс-службе ведомства уточнили, что в июле прошлого года прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании незаконным бездействия профильного министерства по обеспечению молодого человека жизненно необходимыми лекарствами.
Требования прокурора судом удовлетворены.
"Судебное решение подлежало немедленному исполнению, вступило в законную силу и министерством не обжаловалось. Вместе с тем даже при наличии решения суда... мер по закупке жизненно необходимого лекарства принято не было", - говорится в сообщении прокуратуры.
Здоровье молодого человека ухудшилось и в январе 2021 года он умер.
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