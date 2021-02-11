https://ria.ru/20210211/chernyshenko-1597129052.html

Чернышенко возглавит Совет по повышению конкурентоспособности вузов

Чернышенко возглавит Совет по повышению конкурентоспособности вузов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-премьера Дмитрия Чернышенко главой Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ и... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T23:28

2021-02-11T23:28

2021-02-11T23:34

россия

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

татьяна голикова

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-премьера Дмитрия Чернышенко главой Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ и исключил из его состава вице-премьера Татьяну Голикову, следует из распоряжения правительства.Помимо этого, Мишустин назначил Голикову председателем оргкомитета по подготовке и проведению Санкт-Петербургского международного культурного форума и исключил из его состава Чернышенко, следует из распоряжения правительства.Также Мишустин назначил Голикову председателем правительственного совета по развитию отечественной кинематографии и исключил из его состава вице-премьера Дмитрия Чернышенко, следует из распоряжения правительства.Кроме того, Голикова возглавила оргкомитет "Русских сезонов" и правительственную комиссию по вопросам культурной политики."Включить в состав правительственной комиссии по вопросам государственной культурной политики ... заместителя председателя правительства Российской Федерации Голикову Т.А. в качестве председателя комиссии, исключив из его состава Чернышенко Д.Н.", - говорится в документе."Включить в состав организационного комитета по подготовке и проведению международного проекта "Русские сезоны" ... заместителя председателя правительства Российской Федерации Голикову Т.А. в качестве председателя организационного комитета, исключив из его состава Чернышенко Д.Н." - говорится в документе.

https://ria.ru/20210201/turizm-1595459382.html

https://na.ria.ru/20210129/byudzhetnye-mesta-1595158866.html

https://na.ria.ru/20201207/chernyshenko-1588072561.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, татьяна голикова