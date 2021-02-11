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Чернышенко возглавит Совет по повышению конкурентоспособности вузов
Чернышенко возглавит Совет по повышению конкурентоспособности вузов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-премьера Дмитрия Чернышенко главой Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ и... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T23:28
2021-02-11T23:34
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
татьяна голикова
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-премьера Дмитрия Чернышенко главой Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ и исключил из его состава вице-премьера Татьяну Голикову, следует из распоряжения правительства.Помимо этого, Мишустин назначил Голикову председателем оргкомитета по подготовке и проведению Санкт-Петербургского международного культурного форума и исключил из его состава Чернышенко, следует из распоряжения правительства.Также Мишустин назначил Голикову председателем правительственного совета по развитию отечественной кинематографии и исключил из его состава вице-премьера Дмитрия Чернышенко, следует из распоряжения правительства.Кроме того, Голикова возглавила оргкомитет "Русских сезонов" и правительственную комиссию по вопросам культурной политики."Включить в состав правительственной комиссии по вопросам государственной культурной политики ... заместителя председателя правительства Российской Федерации Голикову Т.А. в качестве председателя комиссии, исключив из его состава Чернышенко Д.Н.", - говорится в документе."Включить в состав организационного комитета по подготовке и проведению международного проекта "Русские сезоны" ... заместителя председателя правительства Российской Федерации Голикову Т.А. в качестве председателя организационного комитета, исключив из его состава Чернышенко Д.Н." - говорится в документе.
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россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, татьяна голикова

Чернышенко возглавит Совет по повышению конкурентоспособности вузов

23:28 11.02.2021 (обновлено: 23:34 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-премьера Дмитрия Чернышенко главой Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ и исключил из его состава вице-премьера Татьяну Голикову, следует из распоряжения правительства.

"Включить в состав совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров ... заместителя председателя правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н. в качестве председателя совета, исключив из его состава Голикову Т.А.", - говорится в документе.

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Помимо этого, Мишустин назначил Голикову председателем оргкомитета по подготовке и проведению Санкт-Петербургского международного культурного форума и исключил из его состава Чернышенко, следует из распоряжения правительства.

"Включить в состав организационного комитета по подготовке и проведению Санкт-Петербургского международного культурного форума... заместителя председателя правительства Российской Федерации Голикову Т.А. в качестве председателя организационного комитета, исключив из его состава Чернышенко Д.Н." - говорится в документе.

Также Мишустин назначил Голикову председателем правительственного совета по развитию отечественной кинематографии и исключил из его состава вице-премьера Дмитрия Чернышенко, следует из распоряжения правительства.
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"Включить в состав правительственного совета по развитию отечественной кинематографии... заместителя председателя правительства Российской Федерации Голикову Т.А. в качестве председателя Совета, исключив из его состава Чернышенко Д.Н." - говорится в документе.

Кроме того, Голикова возглавила оргкомитет "Русских сезонов" и правительственную комиссию по вопросам культурной политики.
"Включить в состав правительственной комиссии по вопросам государственной культурной политики ... заместителя председателя правительства Российской Федерации Голикову Т.А. в качестве председателя комиссии, исключив из его состава Чернышенко Д.Н.", - говорится в документе.
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РоссияДмитрий ЧернышенкоМихаил МишустинТатьяна Голикова
 
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