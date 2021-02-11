https://ria.ru/20210211/chelik-1596962876.html

Турок, взявший вину за убийство пилота Пешкова в Сирии, вышел на свободу

Турок, взявший вину за убийство пилота Пешкова в Сирии, вышел на свободу

Гражданин Турции Альпарслан Челик, который ранее взял на себя ответственность за убийство российского пилота Олега Пешкова в 2015 году, вышел на свободу, отбыв... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T12:26

2021-02-11T12:26

2021-02-11T12:33

альпарслан челик

олег пешков

крушение российского су-24 у границы турции

f-16

су-24

турция

сирия

измир

в мире

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АНКАРА, 11 фев - РИА Новости, Алена Палажченко. Гражданин Турции Альпарслан Челик, который ранее взял на себя ответственность за убийство российского пилота Олега Пешкова в 2015 году, вышел на свободу, отбыв пятилетний тюремный срок за незаконное владение оружием, заявил РИА Новости защищавший его интересы адвокат Мурат Устюндаг."Челик вышел на свободу, отбыв пятилетний срок заключения", - сказал Устюндаг.Турецкий истребитель F-16 24 ноября 2015 года сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24, после катапультирования Пешкова расстреляли с земли. Сразу после инцидента о своей причастности к убийству летчика заявил Челик, однако после ареста он дал показания о том, что не убивал российского летчика и приказывал подчиненным ему боевикам не стрелять по Пешкову во время катапультирования.В мае 2017 года суд турецкого Измира приговорил арестованного годом ранее Челика к пятилетнему тюремному заключению за незаконное владение оружием. Суд не рассматривал дело о причастности Челика к гибели Пешкова.

https://ria.ru/20181123/1533347474.html

турция

сирия

измир

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альпарслан челик, олег пешков, крушение российского су-24 у границы турции, f-16, су-24, турция, сирия, измир, в мире