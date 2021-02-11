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Турок, взявший вину за убийство пилота Пешкова в Сирии, вышел на свободу
Турок, взявший вину за убийство пилота Пешкова в Сирии, вышел на свободу
Гражданин Турции Альпарслан Челик, который ранее взял на себя ответственность за убийство российского пилота Олега Пешкова в 2015 году, вышел на свободу, отбыв... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T12:26
2021-02-11T12:33
альпарслан челик
олег пешков
крушение российского су-24 у границы турции
f-16
су-24
турция
сирия
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АНКАРА, 11 фев - РИА Новости, Алена Палажченко. Гражданин Турции Альпарслан Челик, который ранее взял на себя ответственность за убийство российского пилота Олега Пешкова в 2015 году, вышел на свободу, отбыв пятилетний тюремный срок за незаконное владение оружием, заявил РИА Новости защищавший его интересы адвокат Мурат Устюндаг."Челик вышел на свободу, отбыв пятилетний срок заключения", - сказал Устюндаг.Турецкий истребитель F-16 24 ноября 2015 года сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24, после катапультирования Пешкова расстреляли с земли. Сразу после инцидента о своей причастности к убийству летчика заявил Челик, однако после ареста он дал показания о том, что не убивал российского летчика и приказывал подчиненным ему боевикам не стрелять по Пешкову во время катапультирования.В мае 2017 года суд турецкого Измира приговорил арестованного годом ранее Челика к пятилетнему тюремному заключению за незаконное владение оружием. Суд не рассматривал дело о причастности Челика к гибели Пешкова.
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альпарслан челик, олег пешков, крушение российского су-24 у границы турции, f-16, су-24, турция, сирия, измир, в мире

Турок, взявший вину за убийство пилота Пешкова в Сирии, вышел на свободу

12:26 11.02.2021 (обновлено: 12:33 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Юрий Сорокин / Перейти в фотобанкЦветы у памятника авиаторам в центре Липецка в память о подполковнике липецкого авиацентра ВВС России Олеге Пешкове
Цветы у памятника авиаторам в центре Липецка в память о подполковнике липецкого авиацентра ВВС России Олеге Пешкове - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Юрий Сорокин
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АНКАРА, 11 фев - РИА Новости, Алена Палажченко. Гражданин Турции Альпарслан Челик, который ранее взял на себя ответственность за убийство российского пилота Олега Пешкова в 2015 году, вышел на свободу, отбыв пятилетний тюремный срок за незаконное владение оружием, заявил РИА Новости защищавший его интересы адвокат Мурат Устюндаг.
"Челик вышел на свободу, отбыв пятилетний срок заключения", - сказал Устюндаг.
Турецкий истребитель F-16 24 ноября 2015 года сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24, после катапультирования Пешкова расстреляли с земли. Сразу после инцидента о своей причастности к убийству летчика заявил Челик, однако после ареста он дал показания о том, что не убивал российского летчика и приказывал подчиненным ему боевикам не стрелять по Пешкову во время катапультирования.
В мае 2017 года суд турецкого Измира приговорил арестованного годом ранее Челика к пятилетнему тюремному заключению за незаконное владение оружием. Суд не рассматривал дело о причастности Челика к гибели Пешкова.
В рамках уголовного дела об убийстве в Сирии пилота СУ-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича в провинции Латакия следователями СК России осмотрены места крушения российского бомбардировщика и вертолета спасательной группы - РИА Новости, 1920, 23.11.2018
23 ноября 2018, 10:37
СК опубликовал видео с места гибели российских военных в СирииНакануне Басманный суд заочно арестовал по делу об убийстве российского летчика девять сирийцев, их объявили в международный розыск.
 
Альпарслан ЧеликОлег ПешковКрушение российского Су-24 у границы ТурцииF-16Су-24ТурцияСирияИзмирВ мире
 
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