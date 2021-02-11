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https://ria.ru/20210211/byk-1596844192.html
Быка за рога: как правильно встречать китайский Новый год
Быка за рога: как правильно встречать китайский Новый год
В ночь с 11 на 12 февраля мы наконец официально попрощаемся с Крысой: наступает год Белого металлического Быка — праздник, который отметят несколько миллиардов... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T08:00
2021-02-11T08:12
культура
праздники
год быка
астрология
стиль жизни
новости культуры
новый год
южная корея
китай
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Ольга Распопова. В ночь с 11 на 12 февраля мы наконец официально попрощаемся с Крысой: наступает год Белого металлического Быка — праздник, который отметят несколько миллиардов человек по всему миру. О том, какие блюда обязательно должны быть на столе, как китайцы вычисляют возраст новых знакомых и чего ждать от покровителя года, — в материале РИА Новости. Честный трудоголикУ нового покровителя года интересная история: если вкратце, ему не повезло. По легенде, когда Небесный император решил навести порядок с подсчетом времени, Бык заявился к нему первым. Так что именно с него должен был начинаться двенадцатилетний цикл. Однако на голове животного притаилась коварная Крыса, которая в нужный момент оказалась проворнее. "У нас в Китае своя система зодиаков, или "шу" (属) — по животным, и она более популярная, чем привычные вам, европейцам, "водолеи-близнецы", — поясняет Фан Фэй, основатель подкаста и паблика "Серый Мокко". Кстати, таким хитрым способом китайцы также выясняют и возраст нового знакомого, прикидывая, в каком году он мог родиться. Считается, что люди, рожденные в год Быка, — ответственные, верные, любимчики начальства, они легко двигаются по карьерной лестнице. Но вот чувства юмора и романтики им часто недостает. А еще Быки обычно поздно вступают в брак.И вашим и нашимПраздник, который у нас обычно называют "китайский Новый год", только в КНР отмечает более 1,4 миллиарда человек. Хотя, вообще-то, Фестиваль весны масштабно проводят еще и во Вьетнаме, Южной Корее, Сингапуре и других странах Восточной Азии, где живут и по лунному календарю. Считается, что с этого момента — строго на второе новолуние после зимнего солнцестояния — зима отходит. Дата плавающая, где-то между январем и февралем. В этот раз долгожданный 4718 год наступит в 00:03 по московскому времени в ночь на 12 февраля. Но и про "наши" праздники китайцы тоже не забывают. Так, по данным 2018-го, на территории страны проживало около шесть миллионов католиков и 38 миллионов протестантов, то есть примерно три процента населения (есть и православные, их около 15 тысяч человек). Правда, для остальных сакральная составляющая Рождества теряется. "Этот модный иностранный праздник — скорее маркетинговый ход. В декабре в Китае торговые центры на западный манер украшают гирляндами и елками, проводят специальные акции", — говорит руководитель Ассоциации переводчиков и китаист Кирилл Батыгин.Европейский Новый год даже входит в число официальных праздников КНР. "Но конечно, праздник Весны гораздо важнее. Для сравнения: китайцы отдыхали три дня на первое января и будут на каникулах неделю сейчас", — отмечает он. И fish, и chickenПраздник Весны растягивается на две недели, а накануне в КНР начинается "великое переселение" — безумие в аэропортах и на вокзалах — ведь миллионы китайцев едут из крупных городов в родные деревни и провинции, чтобы воссоединиться с родственниками.Устроить, хотя бы примерно, китайский праздничный ужин не так сложно. Традиционно на столе всегда рыба или курица — причем целые, и доедать их не стоит. Это неспроста: в китайском языке множество омофонов, то есть похожих по звучанию слов. "Рыба" (鱼, юй) созвучна со словом "достаток", а "курица" (鸡, ти) — со "счастьем". Также подают пельмени, причем в идеале — не купленные, а приготовленные всей семьей. "Если есть возможность и желание попробовать новое — сделайте это блюдо по-китайской традиции: рецепты легко найти. Можно подать и "цзяоцзы по-русски" — так называют китайцы наши пельмени. Главное — чтобы все родные собрались за новогодним столом", — говорит Батыгин.Слово "цзяоцзы" созвучно словосочетанию "проводы старого и встреча нового". "Однако их предпочитают на севере Китая. Южане едят няньгао, похожие на печенья из клейкого риса", — уточняет Батыгин. Салюты и красный цветВ новогоднюю ночь нужно не только наесться, но и пошуметь. По преданиям, древнее чудовище по имени Нянь ( 年, нянь — "год"), которое в конце зимы спускалось с горы и пожирало людей, удавалось прогнать с помощью красного цвета и огня. Поэтому все вокруг украшают алыми фонарями и несколько дней подряд пускают фейерверки. "В крупных городах салюты уже запретили — шум несколько суток подряд стоял просто невыносимый. Теперь, если хочется залпов, нужно ехать на специальные площадки", — поясняет блогер Надя Поднебесная. Кстати, вроде бы бык ненавидит красный. "Традиционно считают, что носить красное нужно только в "свой" год. То есть представителям этого знака можно. Но и им нужно быть осторожнее: он может и отпугнуть удачу, поскольку символизирует стихию огня, а Бык связан со стихией земли. Однако на китайских форумах всем советуют носить талисман — красный плетеный браслет на левой руке или ноге. Это и хороший подарок", — объясняет Виктория Золотовская.Денежки в конвертеСама традиция дарения новогодних подарков не очень распространена в Китае. На праздник Весны чаще всего преподносят "ясуй цянь" — деньги в специальных, непременно красных, конвертах. В китайских социальных сетях можно даже перевести сумму в таком электронном "конверте". "Причем особенно везет детям: есть давний обычай, который требует, чтобы деньги дарили любому ребенку, пришедшему в дом в первые 15 дней нового года", — говорит Кирилл Батыгин. Чего нельзя делать в китайский Новый год? Золотовская поясняет: считается очень плохим предзнаменованием, если в доме в новогодние праздники плачет ребенок, поэтому родители стараются сделать что угодно, лишь бы этого избежать. Также не рекомендуется убираться, но обязательно нужно навести порядок перед торжеством. И мыть голову в первый день нового года нежелательно: "волосы" (发) произносятся так же, как "фа", а "фацай" (发财) — "быть богатым", то есть так можно "смыть" свой достаток. Плохая примета — носить старые и порванные вещи, а также белую или черную одежду: в Азии это цвета траура. И не забудьте правильно поздравить друг друга с наступлением нового года. Чуньцзе куайлэ (春节快乐) — С Новым годом!/С праздником Весны! Гунси фацай (恭喜发财 ) — Желаю вам огромного богатства!Синь сян ши чэн (心想事成) — Пусть все ваши желания исполнятся!
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праздники, год быка, астрология, стиль жизни, новости культуры, новый год, южная корея, китай, азия, еда

Быка за рога: как правильно встречать китайский Новый год

08:00 11.02.2021 (обновлено: 08:12 11.02.2021)
 
© Depositphotos / SensvectorОткрытка на китайский Новый год 2021
Открытка на китайский Новый год 2021 - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Depositphotos / Sensvector
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Ольга Распопова. В ночь с 11 на 12 февраля мы наконец официально попрощаемся с Крысой: наступает год Белого металлического Быка — праздник, который отметят несколько миллиардов человек по всему миру. О том, какие блюда обязательно должны быть на столе, как китайцы вычисляют возраст новых знакомых и чего ждать от покровителя года, — в материале РИА Новости.

Честный трудоголик

У нового покровителя года интересная история: если вкратце, ему не повезло. По легенде, когда Небесный император решил навести порядок с подсчетом времени, Бык заявился к нему первым. Так что именно с него должен был начинаться двенадцатилетний цикл. Однако на голове животного притаилась коварная Крыса, которая в нужный момент оказалась проворнее.
"У нас в Китае своя система зодиаков, или "шу" (属) — по животным, и она более популярная, чем привычные вам, европейцам, "водолеи-близнецы", — поясняет Фан Фэй, основатель подкаста и паблика "Серый Мокко". Кстати, таким хитрым способом китайцы также выясняют и возраст нового знакомого, прикидывая, в каком году он мог родиться.
© REUTERS / Tyrone SiuМужчина пишет китайской каллиграфией слова благословения на красной бумаге для продажи на предстоящий китайский Новый год на улице в Гонконге, Китай. 2 февраля 2021 года
Мужчина пишет китайской каллиграфией слова благословения на красной бумаге для продажи на предстоящий Китайский Новый год на улице в Гонконге, Китай. 2 февраля 2021 года. - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© REUTERS / Tyrone Siu
Мужчина пишет китайской каллиграфией слова благословения на красной бумаге для продажи на предстоящий китайский Новый год на улице в Гонконге, Китай. 2 февраля 2021 года
Считается, что люди, рожденные в год Быка, — ответственные, верные, любимчики начальства, они легко двигаются по карьерной лестнице. Но вот чувства юмора и романтики им часто недостает. А еще Быки обычно поздно вступают в брак.

"У нас говорят, что представители этого "шу" с трудом принимают новое. Зато спокойны, постоянны в дружбе. Большинство мужчин, рожденных в год Быка, — трудоголики", — объясняет преподаватель Виктория Золотовская, переехавшая в Китай семь лет назад.

И вашим и нашим

Праздник, который у нас обычно называют "китайский Новый год", только в КНР отмечает более 1,4 миллиарда человек. Хотя, вообще-то, Фестиваль весны масштабно проводят еще и во Вьетнаме, Южной Корее, Сингапуре и других странах Восточной Азии, где живут и по лунному календарю.
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Считается, что с этого момента — строго на второе новолуние после зимнего солнцестояния — зима отходит. Дата плавающая, где-то между январем и февралем. В этот раз долгожданный 4718 год наступит в 00:03 по московскому времени в ночь на 12 февраля.
Но и про "наши" праздники китайцы тоже не забывают. Так, по данным 2018-го, на территории страны проживало около шесть миллионов католиков и 38 миллионов протестантов, то есть примерно три процента населения (есть и православные, их около 15 тысяч человек).
© AFP 2021 / STRУкрашение в форме быка в преддверии празднования китайского лунного Нового года в саду Юйюань в Шанхае, Китай
Украшение в форме быка в преддверии празднования китайского лунного Нового года в саду Юйюань в Шанхае, Китай - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© AFP 2021 / STR
Украшение в форме быка в преддверии празднования китайского лунного Нового года в саду Юйюань в Шанхае, Китай
Правда, для остальных сакральная составляющая Рождества теряется. "Этот модный иностранный праздник — скорее маркетинговый ход. В декабре в Китае торговые центры на западный манер украшают гирляндами и елками, проводят специальные акции", — говорит руководитель Ассоциации переводчиков и китаист Кирилл Батыгин.
Европейский Новый год даже входит в число официальных праздников КНР. "Но конечно, праздник Весны гораздо важнее. Для сравнения: китайцы отдыхали три дня на первое января и будут на каникулах неделю сейчас", — отмечает он.
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И fish, и chicken

Праздник Весны растягивается на две недели, а накануне в КНР начинается "великое переселение" — безумие в аэропортах и на вокзалах — ведь миллионы китайцев едут из крупных городов в родные деревни и провинции, чтобы воссоединиться с родственниками.
Устроить, хотя бы примерно, китайский праздничный ужин не так сложно. Традиционно на столе всегда рыба или курица — причем целые, и доедать их не стоит. Это неспроста: в китайском языке множество омофонов, то есть похожих по звучанию слов. "Рыба" (鱼, юй) созвучна со словом "достаток", а "курица" (鸡, ти) — со "счастьем".
Также подают пельмени, причем в идеале — не купленные, а приготовленные всей семьей. "Если есть возможность и желание попробовать новое — сделайте это блюдо по-китайской традиции: рецепты легко найти. Можно подать и "цзяоцзы по-русски" — так называют китайцы наши пельмени. Главное — чтобы все родные собрались за новогодним столом", — говорит Батыгин.
Слово "цзяоцзы" созвучно словосочетанию "проводы старого и встреча нового". "Однако их предпочитают на севере Китая. Южане едят няньгао, похожие на печенья из клейкого риса", — уточняет Батыгин.

Салюты и красный цвет

В новогоднюю ночь нужно не только наесться, но и пошуметь. По преданиям, древнее чудовище по имени Нянь ( 年, нянь — "год"), которое в конце зимы спускалось с горы и пожирало людей, удавалось прогнать с помощью красного цвета и огня. Поэтому все вокруг украшают алыми фонарями и несколько дней подряд пускают фейерверки.
"В крупных городах салюты уже запретили — шум несколько суток подряд стоял просто невыносимый. Теперь, если хочется залпов, нужно ехать на специальные площадки", — поясняет блогер Надя Поднебесная.
© AFP 2021 / Noel CelisПодготовка к лунному Новому году в Пекине
Подготовка к Лунному Новому году в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© AFP 2021 / Noel Celis
Подготовка к лунному Новому году в Пекине
Кстати, вроде бы бык ненавидит красный. "Традиционно считают, что носить красное нужно только в "свой" год. То есть представителям этого знака можно. Но и им нужно быть осторожнее: он может и отпугнуть удачу, поскольку символизирует стихию огня, а Бык связан со стихией земли. Однако на китайских форумах всем советуют носить талисман — красный плетеный браслет на левой руке или ноге. Это и хороший подарок", — объясняет Виктория Золотовская.

Денежки в конверте

Сама традиция дарения новогодних подарков не очень распространена в Китае. На праздник Весны чаще всего преподносят "ясуй цянь" — деньги в специальных, непременно красных, конвертах. В китайских социальных сетях можно даже перевести сумму в таком электронном "конверте".
"Причем особенно везет детям: есть давний обычай, который требует, чтобы деньги дарили любому ребенку, пришедшему в дом в первые 15 дней нового года", — говорит Кирилл Батыгин.
© AP Photo / Ng Han GuanМагазин китайских новогодних украшений в Ухане в центральной китайской провинции Хубэй
Магазин китайских новогодних украшений в Ухане в центральной китайской провинции Хубэй - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
Магазин китайских новогодних украшений в Ухане в центральной китайской провинции Хубэй

Чего нельзя делать в китайский Новый год?

Золотовская поясняет: считается очень плохим предзнаменованием, если в доме в новогодние праздники плачет ребенок, поэтому родители стараются сделать что угодно, лишь бы этого избежать.
Также не рекомендуется убираться, но обязательно нужно навести порядок перед торжеством.
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И мыть голову в первый день нового года нежелательно: "волосы" (发) произносятся так же, как "фа", а "фацай" (发财) — "быть богатым", то есть так можно "смыть" свой достаток. Плохая примета — носить старые и порванные вещи, а также белую или черную одежду: в Азии это цвета траура.
И не забудьте правильно поздравить друг друга с наступлением нового года.
Чуньцзе куайлэ (春节快乐) — С Новым годом!/С праздником Весны!
Гунси фацай (恭喜发财 ) — Желаю вам огромного богатства!
Синь сян ши чэн (心想事成) — Пусть все ваши желания исполнятся!
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