https://ria.ru/20210211/byk-1596844192.html

Быка за рога: как правильно встречать китайский Новый год

Быка за рога: как правильно встречать китайский Новый год

В ночь с 11 на 12 февраля мы наконец официально попрощаемся с Крысой: наступает год Белого металлического Быка — праздник, который отметят несколько миллиардов... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T08:00

2021-02-11T08:00

2021-02-11T08:12

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Ольга Распопова. В ночь с 11 на 12 февраля мы наконец официально попрощаемся с Крысой: наступает год Белого металлического Быка — праздник, который отметят несколько миллиардов человек по всему миру. О том, какие блюда обязательно должны быть на столе, как китайцы вычисляют возраст новых знакомых и чего ждать от покровителя года, — в материале РИА Новости. Честный трудоголикУ нового покровителя года интересная история: если вкратце, ему не повезло. По легенде, когда Небесный император решил навести порядок с подсчетом времени, Бык заявился к нему первым. Так что именно с него должен был начинаться двенадцатилетний цикл. Однако на голове животного притаилась коварная Крыса, которая в нужный момент оказалась проворнее. "У нас в Китае своя система зодиаков, или "шу" (属) — по животным, и она более популярная, чем привычные вам, европейцам, "водолеи-близнецы", — поясняет Фан Фэй, основатель подкаста и паблика "Серый Мокко". Кстати, таким хитрым способом китайцы также выясняют и возраст нового знакомого, прикидывая, в каком году он мог родиться. Считается, что люди, рожденные в год Быка, — ответственные, верные, любимчики начальства, они легко двигаются по карьерной лестнице. Но вот чувства юмора и романтики им часто недостает. А еще Быки обычно поздно вступают в брак.И вашим и нашимПраздник, который у нас обычно называют "китайский Новый год", только в КНР отмечает более 1,4 миллиарда человек. Хотя, вообще-то, Фестиваль весны масштабно проводят еще и во Вьетнаме, Южной Корее, Сингапуре и других странах Восточной Азии, где живут и по лунному календарю. Считается, что с этого момента — строго на второе новолуние после зимнего солнцестояния — зима отходит. Дата плавающая, где-то между январем и февралем. В этот раз долгожданный 4718 год наступит в 00:03 по московскому времени в ночь на 12 февраля. Но и про "наши" праздники китайцы тоже не забывают. Так, по данным 2018-го, на территории страны проживало около шесть миллионов католиков и 38 миллионов протестантов, то есть примерно три процента населения (есть и православные, их около 15 тысяч человек). Правда, для остальных сакральная составляющая Рождества теряется. "Этот модный иностранный праздник — скорее маркетинговый ход. В декабре в Китае торговые центры на западный манер украшают гирляндами и елками, проводят специальные акции", — говорит руководитель Ассоциации переводчиков и китаист Кирилл Батыгин.Европейский Новый год даже входит в число официальных праздников КНР. "Но конечно, праздник Весны гораздо важнее. Для сравнения: китайцы отдыхали три дня на первое января и будут на каникулах неделю сейчас", — отмечает он. И fish, и chickenПраздник Весны растягивается на две недели, а накануне в КНР начинается "великое переселение" — безумие в аэропортах и на вокзалах — ведь миллионы китайцев едут из крупных городов в родные деревни и провинции, чтобы воссоединиться с родственниками.Устроить, хотя бы примерно, китайский праздничный ужин не так сложно. Традиционно на столе всегда рыба или курица — причем целые, и доедать их не стоит. Это неспроста: в китайском языке множество омофонов, то есть похожих по звучанию слов. "Рыба" (鱼, юй) созвучна со словом "достаток", а "курица" (鸡, ти) — со "счастьем". Также подают пельмени, причем в идеале — не купленные, а приготовленные всей семьей. "Если есть возможность и желание попробовать новое — сделайте это блюдо по-китайской традиции: рецепты легко найти. Можно подать и "цзяоцзы по-русски" — так называют китайцы наши пельмени. Главное — чтобы все родные собрались за новогодним столом", — говорит Батыгин.Слово "цзяоцзы" созвучно словосочетанию "проводы старого и встреча нового". "Однако их предпочитают на севере Китая. Южане едят няньгао, похожие на печенья из клейкого риса", — уточняет Батыгин. Салюты и красный цветВ новогоднюю ночь нужно не только наесться, но и пошуметь. По преданиям, древнее чудовище по имени Нянь ( 年, нянь — "год"), которое в конце зимы спускалось с горы и пожирало людей, удавалось прогнать с помощью красного цвета и огня. Поэтому все вокруг украшают алыми фонарями и несколько дней подряд пускают фейерверки. "В крупных городах салюты уже запретили — шум несколько суток подряд стоял просто невыносимый. Теперь, если хочется залпов, нужно ехать на специальные площадки", — поясняет блогер Надя Поднебесная. Кстати, вроде бы бык ненавидит красный. "Традиционно считают, что носить красное нужно только в "свой" год. То есть представителям этого знака можно. Но и им нужно быть осторожнее: он может и отпугнуть удачу, поскольку символизирует стихию огня, а Бык связан со стихией земли. Однако на китайских форумах всем советуют носить талисман — красный плетеный браслет на левой руке или ноге. Это и хороший подарок", — объясняет Виктория Золотовская.Денежки в конвертеСама традиция дарения новогодних подарков не очень распространена в Китае. На праздник Весны чаще всего преподносят "ясуй цянь" — деньги в специальных, непременно красных, конвертах. В китайских социальных сетях можно даже перевести сумму в таком электронном "конверте". "Причем особенно везет детям: есть давний обычай, который требует, чтобы деньги дарили любому ребенку, пришедшему в дом в первые 15 дней нового года", — говорит Кирилл Батыгин. Чего нельзя делать в китайский Новый год? Золотовская поясняет: считается очень плохим предзнаменованием, если в доме в новогодние праздники плачет ребенок, поэтому родители стараются сделать что угодно, лишь бы этого избежать. Также не рекомендуется убираться, но обязательно нужно навести порядок перед торжеством. И мыть голову в первый день нового года нежелательно: "волосы" (发) произносятся так же, как "фа", а "фацай" (发财) — "быть богатым", то есть так можно "смыть" свой достаток. Плохая примета — носить старые и порванные вещи, а также белую или черную одежду: в Азии это цвета траура. И не забудьте правильно поздравить друг друга с наступлением нового года. Чуньцзе куайлэ (春节快乐) — С Новым годом!/С праздником Весны! Гунси фацай (恭喜发财 ) — Желаю вам огромного богатства!Синь сян ши чэн (心想事成) — Пусть все ваши желания исполнятся!

https://ria.ru/20210210/vetnam-1596223831.html

https://ria.ru/20201228/goroskop-1589300475.html

https://ria.ru/20210108/fengshui-1591357263.html

https://ria.ru/20210103/goroskop-1589354564.html

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праздники, год быка, астрология, стиль жизни, новости культуры, новый год, южная корея, китай, азия, еда