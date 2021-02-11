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Умер бывший глава бюро РИА Новости в Киеве Андрей Бородин
Умер бывший глава бюро РИА Новости в Киеве Андрей Бородин
Умер Андрей Бородин — наш коллега, шеф-продюсер издания Ukraina.ru, многие годы возглавлявший бюро РИА Новости на Украине. Это произошло в четверг в одной из... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T18:56
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россия
служба безопасности украины
рбк (медиагруппа)
москва
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Умер Андрей Бородин — наш коллега, шеф-продюсер издания Ukraina.ru, многие годы возглавлявший бюро РИА Новости на Украине. Это произошло в четверг в одной из московских клиник.Коллеги и друзья говорят о нем: "Большой и веселый человек". На журфак МГУ он пришел после армии, из морской пехоты: взяли на флот за рост и физические данные. Знаток испанского, он учился на Кубе, затем многие годы работал там корреспондентом Телеграфного агентства Советского Союза, мог часами рассказывать, как прекрасна Гавана весной, что было главное в политике Латинской Америки в 1980-е и почему кубинская медицина одна из лучших.После этого, уже в Москве, с начала 1990-х была работа в "Интерфаксе", газетах "Сегодня", "Русский телеграф", РБК.С 2011 года Андрей Бородин возглавлял представительство РИА Новости на Украине. Майдан, возвращение Крыма в Россию, война в Донбассе — все происходило на его глазах, работа стоила серьезных усилий и нервов. В мае 2018-го — одиннадцать часов обыска его квартиры сотрудниками СБУ, закрытие представительства украинскими властями и возвращение в Москву.Он мечтал продолжить работу на Украине, но, к сожалению, организм не выдержал осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Андрею Бородину был 61 год.
россия
москва
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353
60
россия, служба безопасности украины, рбк (медиагруппа), москва, куба, общество

Умер бывший глава бюро РИА Новости в Киеве Андрей Бородин

18:56 11.02.2021 (обновлено: 20:46 11.02.2021)
 
© РИА НовостиАндрей Бородин
Андрей Бородин - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Умер Андрей Бородин — наш коллега, шеф-продюсер издания Ukraina.ru, многие годы возглавлявший бюро РИА Новости на Украине. Это произошло в четверг в одной из московских клиник.
Коллеги и друзья говорят о нем: "Большой и веселый человек". На журфак МГУ он пришел после армии, из морской пехоты: взяли на флот за рост и физические данные. Знаток испанского, он учился на Кубе, затем многие годы работал там корреспондентом Телеграфного агентства Советского Союза, мог часами рассказывать, как прекрасна Гавана весной, что было главное в политике Латинской Америки в 1980-е и почему кубинская медицина одна из лучших.
После этого, уже в Москве, с начала 1990-х была работа в "Интерфаксе", газетах "Сегодня", "Русский телеграф", РБК.
С 2011 года Андрей Бородин возглавлял представительство РИА Новости на Украине. Майдан, возвращение Крыма в Россию, война в Донбассе — все происходило на его глазах, работа стоила серьезных усилий и нервов. В мае 2018-го — одиннадцать часов обыска его квартиры сотрудниками СБУ, закрытие представительства украинскими властями и возвращение в Москву.
Он мечтал продолжить работу на Украине, но, к сожалению, организм не выдержал осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Андрею Бородину был 61 год.
 
РоссияСлужба безопасности УкраиныРБК (медиагруппа)МоскваКубаОбщество
 
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