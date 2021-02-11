https://ria.ru/20210211/borodin-1597102478.html

Умер бывший глава бюро РИА Новости в Киеве Андрей Бородин

Умер бывший глава бюро РИА Новости в Киеве Андрей Бородин

Умер Андрей Бородин — наш коллега, шеф-продюсер издания Ukraina.ru, многие годы возглавлявший бюро РИА Новости на Украине. Это произошло в четверг в одной из... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T18:56

2021-02-11T18:56

2021-02-11T20:46

россия

служба безопасности украины

рбк (медиагруппа)

москва

куба

общество

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Умер Андрей Бородин — наш коллега, шеф-продюсер издания Ukraina.ru, многие годы возглавлявший бюро РИА Новости на Украине. Это произошло в четверг в одной из московских клиник.Коллеги и друзья говорят о нем: "Большой и веселый человек". На журфак МГУ он пришел после армии, из морской пехоты: взяли на флот за рост и физические данные. Знаток испанского, он учился на Кубе, затем многие годы работал там корреспондентом Телеграфного агентства Советского Союза, мог часами рассказывать, как прекрасна Гавана весной, что было главное в политике Латинской Америки в 1980-е и почему кубинская медицина одна из лучших.После этого, уже в Москве, с начала 1990-х была работа в "Интерфаксе", газетах "Сегодня", "Русский телеграф", РБК.С 2011 года Андрей Бородин возглавлял представительство РИА Новости на Украине. Майдан, возвращение Крыма в Россию, война в Донбассе — все происходило на его глазах, работа стоила серьезных усилий и нервов. В мае 2018-го — одиннадцать часов обыска его квартиры сотрудниками СБУ, закрытие представительства украинскими властями и возвращение в Москву.Он мечтал продолжить работу на Украине, но, к сожалению, организм не выдержал осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Андрею Бородину был 61 год.

россия

москва

куба

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, служба безопасности украины, рбк (медиагруппа), москва, куба, общество