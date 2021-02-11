https://ria.ru/20210211/bolnye-1596669302.html

Всемирный день больного

Всемирный день больного

Всемирный день больного, отмечаемый ежегодно 11 февраля, был учрежден в мае 1992 года по инициативе Папы Римского Иоанна Павла II (1920-2005). РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T03:09

2021-02-11T03:09

2021-02-11T03:09

папа римский

воз

справки

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Всемирный день больного, отмечаемый ежегодно 11 февраля, был учрежден в мае 1992 года по инициативе Папы Римского Иоанна Павла II (1920-2005).Дата была выбрана согласно христианской традиции: 11 февраля во французском городе Лурд произошло явление Девы Марии Лурдской. По преданию Мария Лурдская во время своего явления спасла множество больных города Лурда, после чего стала считаться спасительницей больных людей.Цель Всемирного дня больного – обратить внимание общества к проблемам больных; поддержать людей, которые страдают от различных заболеваний.Ежегодно к Всемирному дню больного издается специальное послание Папы Римского.В 2021 году оно получило название "Доверительные отношения в основе лечения больных" и посвящено пандемии коронавируса.Папа Римский Франциск в своем послании заявил, что "текущая пандемия усугубила неравенство в наших системах здравоохранения и продемонстрировала неэффективность ухода за больными. Пожилым, слабым и уязвимым людям не всегда предоставляется доступ к медицинской помощи на справедливой основе". Папа Франциск отмечает, что это объясняется "политическими решениями, способом управления ресурсами и работой тех, на кого возложена ответственность". В то же время пандемия показала щедрость многочисленных медицинских работников, волонтеров, священников и монашествующих. Братская солидарность, отмечает Папа Римский, выражается в служении и может приобретать самые разнообразные формы, направленные на поддержку ближнего: необходимо заключить некий альянс между теми, кто нуждается в заботе, и теми, кто о них заботится: этот альянс должен быть основан на взаимном доверии, искренности, готовности помочь, преодолевая защитные барьеры и ставя в центр всего достоинство больного, защищая профессионализм медработников и поддерживая отношения с семьей пациента.ВОЗ объявила пандемию коронавируса 11 марта 2020 года. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 105 миллионов, свыше 2,3 миллиона человек скончались.По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, пандемия еще более усугубила проблему экономического и социального дисбаланса на планете и продемонстрировала хрупкость мира. "Кризис выявил риски, которые мы игнорировали на протяжении десятилетий: неадекватный уровень развития систем здравоохранения разных стран; пробелы в социальной защите; структурное неравенство; ухудшение состояния окружающей среды; климатический кризис. Целые регионы, добившиеся заметного прогресса в искоренении нищеты и сокращении неравенства, за считанные месяцы были отброшены назад на многие годы", – сказал Антониу Гутерриш.Эксперты ВОЗ отмечают, что пандемия выявила самые лучшие и самые худшие качества людей. По словам главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, "с одной стороны, по всему миру мы видим проявления стойкости, креативности, солидарности и доброты, в то же время мы становимся свидетелями стигматизации, дезинформации и политизации пандемии".Во Всемирный день больного по всему миру проводятся просветительские и благотворительные мероприятия для привлечения внимания людей к вопросам сохранения собственного здоровья, организуются тематические круглые столы и форумы для представителей медицинского сообщества. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

папа римский, воз, справки