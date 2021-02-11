https://ria.ru/20210211/bol-1596925243.html

Врач назвал необычные причины головной боли

Врач назвал необычные причины головной боли

Врач-ангионевролог, доктор медицинских наук Евгений Широков рассказал в эфире телеканала "Россия-1" о необычных причинах головной боли. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T07:13

2021-02-11T07:13

2021-02-11T10:30

россия

евгений широков

боль

здоровье

общество

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Врач-ангионевролог, доктор медицинских наук Евгений Широков рассказал в эфире телеканала "Россия-1" о необычных причинах головной боли. По эго словам, этот недуг не всегда связан с каким-либо заболеванием. Так, головные боли могут быть проявлениями изменения образа жизни. Первая возможная причина недуга — обезвоживание.Врач относит к фактору риска для головной боли малоподвижный образ жизни. Еще одна возможная причина появления головной боли — душное помещение. Это объясняется недостатком в нем кислорода, избытком углекислого газа и повышенной температурой, что в совокупности приводит к сосудистым спазмам и повышению внутричерепного давления.Широков советует не пропускать завтрак, поскольку его отсутствие также может привести к головной боли.Другие способы профилактики: гулять как минимум полчаса в день, принимать теплый или прохладный душ, расчесывать волосы и делать массаж головы. Кроме того, важно построить и соблюдать режим дня.

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/bol-1594998622.html

https://ria.ru/20210210/bol-1596759079.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений широков, боль, здоровье, общество