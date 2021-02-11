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Врач назвал необычные причины головной боли
Врач назвал необычные причины головной боли
Врач-ангионевролог, доктор медицинских наук Евгений Широков рассказал в эфире телеканала "Россия-1" о необычных причинах головной боли. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T07:13
2021-02-11T07:13
2021-02-11T10:30
россия
евгений широков
боль
здоровье
общество
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Врач-ангионевролог, доктор медицинских наук Евгений Широков рассказал в эфире телеканала "Россия-1" о необычных причинах головной боли. По эго словам, этот недуг не всегда связан с каким-либо заболеванием. Так, головные боли могут быть проявлениями изменения образа жизни. Первая возможная причина недуга — обезвоживание.Врач относит к фактору риска для головной боли малоподвижный образ жизни. Еще одна возможная причина появления головной боли — душное помещение. Это объясняется недостатком в нем кислорода, избытком углекислого газа и повышенной температурой, что в совокупности приводит к сосудистым спазмам и повышению внутричерепного давления.Широков советует не пропускать завтрак, поскольку его отсутствие также может привести к головной боли.Другие способы профилактики: гулять как минимум полчаса в день, принимать теплый или прохладный душ, расчесывать волосы и делать массаж головы. Кроме того, важно построить и соблюдать режим дня.
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россия, евгений широков, боль, здоровье, общество
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
Врач-ангионевролог, доктор медицинских наук Евгений Широков
рассказал в эфире телеканала "Россия-1
" о необычных причинах головной боли
.
По эго словам, этот недуг не всегда связан с каким-либо заболеванием. Так, головные боли могут быть проявлениями изменения образа жизни. Первая возможная причина недуга — обезвоживание.
"Вязкая кровь, нарушение микроциркуляции и головная боль", — пояснил Широков.
Врач относит к фактору риска для головной боли малоподвижный образ жизни.
"Могут возникать раздражения нервных окончаний, это приводит к мышечному спазму, который приводит к нарушению венозного оттока. Это создает все условия для возникновения головной боли", — уточнил медик.
Еще одна возможная причина появления головной боли — душное помещение. Это объясняется недостатком в нем кислорода, избытком углекислого газа и повышенной температурой, что в совокупности приводит к сосудистым спазмам и повышению внутричерепного давления.
Широков советует не пропускать завтрак, поскольку его отсутствие также может привести к головной боли.
Другие способы профилактики: гулять как минимум полчаса в день, принимать теплый или прохладный душ, расчесывать волосы и делать массаж головы. Кроме того, важно построить и соблюдать режим дня.