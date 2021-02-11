https://ria.ru/20210211/boeviki-1596983899.html
Источник сообщил о подготовке боевиков для терактов на уличных акциях
Источник сообщил о подготовке боевиков для терактов на уличных акциях
Подконтрольные "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ)* террористы готовят боевиков для совершения преступлений в различных городах России на массовых уличных акциях,... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T14:15
2021-02-11T14:15
2021-02-11T21:43
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общество
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Подконтрольные "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ)* террористы готовят боевиков для совершения преступлений в различных городах России на массовых уличных акциях, сообщили источники в правоохранительных органах."В этих целях лидерами террористических формирований "Джейш Мухаджирин валь Ансар", "Джамаат Таухид валь Джихад"*, "Аджанд аль Кавказ" и других, структурно находящихся в ХТШ*, ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах", — рассказал источник.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".*Запрещенные в России террористические организации.
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россия, безопасность, общество
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
Подконтрольные "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ)* террористы готовят боевиков для совершения преступлений в различных городах России
на массовых уличных акциях, сообщили источники в правоохранительных органах.
"В этих целях лидерами террористических формирований "Джейш Мухаджирин валь Ансар", "Джамаат Таухид валь Джихад"*, "Аджанд аль Кавказ" и других, структурно находящихся в ХТШ*, ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах", — рассказал источник.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам Владимира Путина
, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
*Запрещенные в России террористические организации.