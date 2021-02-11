https://ria.ru/20210211/boeviki-1596983899.html

Источник сообщил о подготовке боевиков для терактов на уличных акциях

Источник сообщил о подготовке боевиков для терактов на уличных акциях

Подконтрольные "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ)* террористы готовят боевиков для совершения преступлений в различных городах России на массовых уличных акциях,... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T14:15

2021-02-11T14:15

2021-02-11T21:43

россия

безопасность

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596814637_0:170:3100:1914_1920x0_80_0_0_a6d0b835deffde8fc00f7cf515de0828.jpg

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Подконтрольные "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ)* террористы готовят боевиков для совершения преступлений в различных городах России на массовых уличных акциях, сообщили источники в правоохранительных органах."В этих целях лидерами террористических формирований "Джейш Мухаджирин валь Ансар", "Джамаат Таухид валь Джихад"*, "Аджанд аль Кавказ" и других, структурно находящихся в ХТШ*, ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах", — рассказал источник.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".*Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20210205/prigovor-1596217334.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, безопасность, общество