https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596967430.html

Лукашенко назвал одну из причин давления на Белоруссию

Лукашенко назвал одну из причин давления на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском собрании, заявил, что одной из причин давления на его страну является то, что он сам... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T12:43

2021-02-11T12:43

2021-02-11T17:06

всебелорусское народное собрание

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском собрании, заявил, что одной из причин давления на его страну является то, что он сам кому-то не нравится и, значит, его нужно свергнуть.Лукашенко подчеркнул, что "нас будут постоянно атаковать, и мы должны выдержать".Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах страны они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона участников несанкционированных мероприятий силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. Протестная активность в настоящее время заметно ниже, чем полгода назад.Ряд западных стран после выборов ввели санкции против отдельных белорусских официальных лиц и госпредприятий. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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"Эта зараза снова ко мне пришла" – Лукашенко о коронавирусе Говоривший, что переболел коронавирусом, Лукашенко на 3-й час выступления на Всебелорусском собрании закашлялся: "Эта зараза снова ко мне пришла". Зал аплодирует. 2021-02-11T12:43 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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всебелорусское народное собрание, александр лукашенко, белоруссия, в мире