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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596967430.html
Лукашенко назвал одну из причин давления на Белоруссию
Лукашенко назвал одну из причин давления на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском собрании, заявил, что одной из причин давления на его страну является то, что он сам... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T12:43
2021-02-11T17:06
всебелорусское народное собрание
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском собрании, заявил, что одной из причин давления на его страну является то, что он сам кому-то не нравится и, значит, его нужно свергнуть.Лукашенко подчеркнул, что "нас будут постоянно атаковать, и мы должны выдержать".Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах страны они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона участников несанкционированных мероприятий силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. Протестная активность в настоящее время заметно ниже, чем полгода назад.Ряд западных стран после выборов ввели санкции против отдельных белорусских официальных лиц и госпредприятий. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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"Эта зараза снова ко мне пришла" – Лукашенко о коронавирусе
Говоривший, что переболел коронавирусом, Лукашенко на 3-й час выступления на Всебелорусском собрании закашлялся: "Эта зараза снова ко мне пришла". Зал аплодирует.
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всебелорусское народное собрание, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко назвал одну из причин давления на Белоруссию

12:43 11.02.2021 (обновлено: 17:06 11.02.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВсебелорусское народное собрание в Минске
Всебелорусское народное собрание в Минске - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском собрании, заявил, что одной из причин давления на его страну является то, что он сам кому-то не нравится и, значит, его нужно свергнуть.
"Да Лукашенко не тот, да, Лукашенко неугоден. Но дело ж не в Лукашенко. Придет время, изберете нового Лукашенко, или кого-то еще там среди нас, талантливых, вас людей много таких. Но разве только потому, что кому-то он не нравится, что, видите ли, с автоматом бегает там по улицам, его надо свергнуть. Нет, дорогие мои. Дело, конечно, в Лукашенко прежде всего, но цели ведь другие – нас надо сломать. Мы неугодны, мы не должны были появиться на международной сцене", - сказал президент.
Лукашенко подчеркнул, что "нас будут постоянно атаковать, и мы должны выдержать".
Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах страны они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона участников несанкционированных мероприятий силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. Протестная активность в настоящее время заметно ниже, чем полгода назад.
Ряд западных стран после выборов ввели санкции против отдельных белорусских официальных лиц и госпредприятий. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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Протесты в БелоруссииВсебелорусское народное собраниеАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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