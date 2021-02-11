Лукашенко назвал одну из причин давления на Белоруссию
12:43 11.02.2021 (обновлено: 17:06 11.02.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском собрании, заявил, что одной из причин давления на его страну является то, что он сам кому-то не нравится и, значит, его нужно свергнуть.
"Да Лукашенко не тот, да, Лукашенко неугоден. Но дело ж не в Лукашенко. Придет время, изберете нового Лукашенко, или кого-то еще там среди нас, талантливых, вас людей много таких. Но разве только потому, что кому-то он не нравится, что, видите ли, с автоматом бегает там по улицам, его надо свергнуть. Нет, дорогие мои. Дело, конечно, в Лукашенко прежде всего, но цели ведь другие – нас надо сломать. Мы неугодны, мы не должны были появиться на международной сцене", - сказал президент.
Лукашенко подчеркнул, что "нас будут постоянно атаковать, и мы должны выдержать".
Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах страны они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона участников несанкционированных мероприятий силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. Протестная активность в настоящее время заметно ниже, чем полгода назад.
Ряд западных стран после выборов ввели санкции против отдельных белорусских официальных лиц и госпредприятий. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>