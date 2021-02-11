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Лукашенко заявил, что Запад забыл обещания не продвигать НАТО на Восток
Лукашенко заявил, что Запад забыл обещания не продвигать НАТО на Восток
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, заявил, что Запад забыл об обещаниях не продвигать НАТО на восток,... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T12:38
2021-02-11T12:38
2021-02-11T14:59
всебелорусское народное собрание
протесты в белоруссии
александр лукашенко
нато
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, заявил, что Запад забыл об обещаниях не продвигать НАТО на восток, уровень иностранного военного присутствия в регионе не контролируется."Запад давно забыл свои обещания, что инфраструктура альянса не будет расширяться на восточном направлении. Я был свидетелем и участником этих обещаний", - отметил Лукашенко.Лукашенко также подчеркнул, что Белоруссия "неизменно готова выстраивать отношения со всеми странами и союзами на основе принципов равноправия, взаимного уважения, невмешательства в наши внутренние дела"."Мы не рассматриваем ни одно из государств в качестве противника, осуждаем любой военный конфликт и последовательно выступаем за мирное урегулирование споров", - сказал белорусский лидер.Белоруссии важны отношения с Евросоюзом, но стратегическим союзником и основным экономическим партнером была и будет Россия, заявил Александр Лукашенко.По словам Лукашенко, в России живут "только наши люди и очень близкие россияне – прежде всего, русский народ". "Это наш народ, с которым мы жили долгие века и вместе, иногда спиной к спине, иногда плечом к плечу стояли и боролись по одну сторону баррикад", - сказал глава белорусского государства.Он также отметил, что для Минска важны отношения с Китаем.Белорусский лидер заявил, что не видит весомых причин отказываться от подобной многовекторности.Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня.Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2,7 тысячи человек: около 2,4 тысячи делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на очередные пять лет - в 2021-2025 годах.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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всебелорусское народное собрание, александр лукашенко, нато, белоруссия, в мире
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, заявил, что Запад забыл об обещаниях не продвигать НАТО на восток, уровень иностранного военного присутствия в регионе не контролируется.
"Под прикрытием принципа ротации фактически на постоянной основе в регионе, в том числе на сопредельной с нами территории, наращивается группировка войск НАТО. В результате уровень иностранного военного присутствия в регионе сегодня вообще не контролируется", - сказал он.
"Запад давно забыл свои обещания, что инфраструктура альянса не будет расширяться на восточном направлении. Я был свидетелем и участником этих обещаний", - отметил Лукашенко.
Лукашенко также подчеркнул, что Белоруссия "неизменно готова выстраивать отношения со всеми странами и союзами на основе принципов равноправия, взаимного уважения, невмешательства в наши внутренние дела".
"Мы не рассматриваем ни одно из государств в качестве противника, осуждаем любой военный конфликт и последовательно выступаем за мирное урегулирование споров", - сказал белорусский лидер.
Белоруссии важны отношения с Евросоюзом, но стратегическим союзником и основным экономическим партнером была и будет Россия, заявил Александр Лукашенко.
"Мы не нахлебники и не страна-сателлит, которая ждет с протянутой рукой субсидий и кредитов в обмен на отказ от собственного мнения и здравого смысла. Нам важны отношения с Евросоюзом, с которым у нас самая протяженная граница и высокая степень взаимозависимости, экономического, социального, культурного и, наконец, политического характера… При этом основным экономическим партнером и стратегическим союзником была и будет наша Россия. Она нам не чужая", - заявил Лукашенко, выступая на VI Всебелорусском народном собрании в Минске.
По словам Лукашенко, в России живут "только наши люди и очень близкие россияне – прежде всего, русский народ". "Это наш народ, с которым мы жили долгие века и вместе, иногда спиной к спине, иногда плечом к плечу стояли и боролись по одну сторону баррикад", - сказал глава белорусского государства.
Он также отметил, что для Минска важны отношения с Китаем.
Белорусский лидер заявил, что не видит весомых причин отказываться от подобной многовекторности.
Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня.
Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2,7 тысячи человек: около 2,4 тысячи делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на очередные пять лет - в 2021-2025 годах.
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