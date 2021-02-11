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https://ria.ru/20210211/bekmambetov-1596945333.html
Бекмамбетов представит в США проект пересказа Библии с помощью смартфона
Бекмамбетов представит в США проект пересказа Библии с помощью смартфона
Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов представит на кинофестивале SXSW в США свой новый проект, в котором он пересказывает библейские сюжеты с помощью экранов... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:34
2021-02-11T11:34
культура
кино и сериалы
новости культуры
тимур бекмамбетов
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов представит на кинофестивале SXSW в США свой новый проект, в котором он пересказывает библейские сюжеты с помощью экранов мобильных телефонов, сообщает пресс-служба Bazelevs."Проект Бекмамбетова, получивший название Swipe Righteous (букв. "Праведный свайп"), покажет, как разворачивались бы события Священного Писания – сказания о Каине и Авеле, Всемирном потопе, Давиде и Голиафе и других, если бы главным инструментом сотворения мира стал смартфон с соцсетями и приложениями. Screenlife-сериал состоит из коротких эпизодов по 2-3 минуты", - говорится в сообщении пресс-службы.Бекмамбетов стал режиссером первого эпизода о сотворении мира, режиссерами и авторами сценария для англоязычной версии стали Саймон и Джесси Брукс. Уточняется, что в рамках фестиваля SXSW, который пройдёт 16-20 марта в онлайн-формате, также покажут экранизацию "Ромео и Джульетты", спродюсированную Бекмамбетовым. Оба проекта сняты в формате screenlife, когда действие разворачивается на экранах мобильных телефонов.
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кино и сериалы, новости культуры, тимур бекмамбетов

Бекмамбетов представит в США проект пересказа Библии с помощью смартфона

11:34 11.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия 42-го ММКФ
Церемония закрытия 42-го ММКФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов представит на кинофестивале SXSW в США свой новый проект, в котором он пересказывает библейские сюжеты с помощью экранов мобильных телефонов, сообщает пресс-служба Bazelevs.
"Проект Бекмамбетова, получивший название Swipe Righteous (букв. "Праведный свайп"), покажет, как разворачивались бы события Священного Писания – сказания о Каине и Авеле, Всемирном потопе, Давиде и Голиафе и других, если бы главным инструментом сотворения мира стал смартфон с соцсетями и приложениями. Screenlife-сериал состоит из коротких эпизодов по 2-3 минуты", - говорится в сообщении пресс-службы.
Бекмамбетов стал режиссером первого эпизода о сотворении мира, режиссерами и авторами сценария для англоязычной версии стали Саймон и Джесси Брукс. Уточняется, что в рамках фестиваля SXSW, который пройдёт 16-20 марта в онлайн-формате, также покажут экранизацию "Ромео и Джульетты", спродюсированную Бекмамбетовым. Оба проекта сняты в формате screenlife, когда действие разворачивается на экранах мобильных телефонов.
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